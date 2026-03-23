Багиян об отказах иностранцев фотографироваться на Паралимпиаде: «Ну не захотели и не захотели. Мы ехали на Игры не за фото, а чтобы соревноваться»
Багиян об отказах немцев и чехов фотографироваться: мы ехали на Игры не за фото.
Российская паралыжница Анастасия Багиян и ее ведущий Сергей Синякин рассказали, как отреагировали на то, что чешские и немецкие спортсмены отказывались фотографироваться с ними на Олимпиаде.
Багиян завоевала на Паралимпиаде-2026 три золотых медали в лыжных гонках.
Синякин: Мы посмеялись немножко, улыбающиеся ушли просто с награждения и все.
– Меня вот это лично вообще просто покоробило до небес. Потому что еще немцы так себя вести будут? Это мы от них отворачиваться должны всю оставшуюся жизнь.
Багиян: Ну, знаете, мы туда ехали не для того, чтобы с кем-то фотографироваться. А чтобы бороться, соревноваться. Ну не захотели и не захотели.
Россия стала третьей в медальном зачете Паралимпиады – всего с 6 спортсменами!
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеканал «Россия-1»
Ну чего уж там. Вот, допустим, с Израильтянами или с амерами. Перхоть осыпалась, и ладно. Спорт вне политики. Нормально мозги промыли. Даже со своими же, у кого проблемы со здоровьем, не могут сфоткаться. Жалкие.
Как она грамотно ответила, умничка. Журналисты достали с одним и тем же вопросом, больше ничего не интересует. Лишь бы иностранцев пообсуждать.
