Багиян об отказах иностранцев фотографироваться на Паралимпиаде: «Ну не захотели и не захотели. Мы ехали на Игры не за фото, а чтобы соревноваться»

Багиян об отказах немцев и чехов фотографироваться: мы ехали на Игры не за фото.

Российская паралыжница Анастасия Багиян и ее ведущий Сергей Синякин рассказали, как отреагировали на то, что чешские и немецкие спортсмены отказывались фотографироваться с ними на Олимпиаде.

Багиян завоевала на Паралимпиаде-2026 три золотых медали в лыжных гонках.

Синякин: Мы посмеялись немножко, улыбающиеся ушли просто с награждения и все.

– Меня вот это лично вообще просто покоробило до небес. Потому что еще немцы так себя вести будут? Это мы от них отворачиваться должны всю оставшуюся жизнь.

Багиян: Ну, знаете, мы туда ехали не для того, чтобы с кем-то фотографироваться. А чтобы бороться, соревноваться. Ну не захотели и не захотели.

Россия стала третьей в медальном зачете Паралимпиады – всего с 6 спортсменами!