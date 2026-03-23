Горнолыжница Ворончихина о том, что спортсменов из США не отстраняют: «Очень обидно, когда такие неравноправные отношения»

Ворончихина: обидно за всех спортсменов, которых отстраняют.

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина сожалеет, что дедушка не увидел ее побед на Паралимпийских играх.

В 2022 году Ворончихину не допустили к соревнованиям. В 2026 году в Италии она завоевала две золотых, серебряную и бронзовую медали, выступив на Играх с флагом и гимном страны.

– Год назад дедушка скончался и не застал мои победы. Хотя это должно было случиться, я уверена, ранее – в 2022 году. Как сложилось, так сложилось. Как есть.

– Интересно, они когда-нибудь извинятся перед вами всеми? За то, что вы в эти годы пережили?

– Не думаю. Вряд ли.

– Что-то я не вижу отстранения американцев.

– Ну, конечно, это очень обидно, когда такие неравноправные отношения. За всех атлетов жалко, но за паралимпийских вдвойне, – сказала Ворончихина в эфире телеканала «Россия-1».

МОК не отстранил США и Израиль. Причина: спорт должен стать «маяком надежды»