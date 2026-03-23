  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
6

Горнолыжница Ворончихина о том, что спортсменов из США не отстраняют: «Очень обидно, когда такие неравноправные отношения»

Ворончихина: обидно за всех спортсменов, которых отстраняют.

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина сожалеет, что дедушка не увидел ее побед на Паралимпийских играх.

В 2022 году Ворончихину не допустили к соревнованиям. В 2026 году в Италии она завоевала две золотых, серебряную и бронзовую медали, выступив на Играх с флагом и гимном страны. 

– Год назад дедушка скончался и не застал мои победы. Хотя это должно было случиться, я уверена, ранее – в 2022 году. Как сложилось, так сложилось. Как есть.

– Интересно, они когда-нибудь извинятся перед вами всеми? За то, что вы в эти годы пережили?

– Не думаю. Вряд ли.

– Что-то я не вижу отстранения американцев.

– Ну, конечно, это очень обидно, когда такие неравноправные отношения. За всех атлетов жалко, но за паралимпийских вдвойне, – сказала Ворончихина в эфире телеканала «Россия-1».

МОК не отстранил США и Израиль. Причина: спорт должен стать «маяком надежды»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Политика
logoпаралимпийская сборная России
Варвара Ворончихина
logoПаралимпийские игры
logoгорные лыжи
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Всё верно говорит. Правила должны быть общими, либо всех за одно и то же отстранять, либо никого.

Но увы, МОК и прочие организации - подстилки запада.
В эфире телеканала Россия 1… понятно
Ответ leon01
В эфире телеканала Россия 1… понятно
что тебе понятно
да не должны они их и отстранять, это неправильно, отвечать спортсменам за политику стран. несправедливость в решении отстранить наших спортсменов. увы, мы живем в мире двойных стандартов, он несправедлив. но он такой
МОК не может отстранить США просто потому, что это США, а не Россия.
России нужно выходить из мок, фифа, УЕФА и вады, смысла туда возвращаться нет, так как очевидно что эти организации обслуживают интересы запада, вада не отстраняет ведущих западных допингистов типа синнера и швентек, только каких-то ноунеймов. На Армстронга был заказ табачных компаний сша
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Горнолыжник Бугаев: «Путь к золоту Паралимпиады был очень тяжелым. Когда слушал российский гимн, была гордость за всю страну»
19 марта, 11:23
Путин наградил орденами Дружбы российских паралимпийцев, завоевавших медали на Играх-2026
19 марта, 07:45
Российские паралимпийцы встретились с болельщиками на Красной площади
17 марта, 13:06
Рекомендуем
Главные новости
Александр Панжинский: «Пока сложно оценить, каким руководителем станет Свищев. Верю, что у него получится открыть двери международного спорта»
34 минуты назад
Дмитрий Свищев: «Развитие лыжных видов в России невозможно представить без Вяльбе. Мы будем работать в плотной связке, в одной команде»
сегодня, 11:17
Гендиректор «Газпром-Медиа» Жаров о том, что «Матч ТВ» не показал Олимпиаду: «С точки зрения бизнеса мы ничего не потеряли. Падения аудитории не произошло»
сегодня, 10:35
Светлана Журова: «Свищев – сильный дипломат, у него есть умение договариваться. Это будет сильным качеством в переговорах с FIS»
сегодня, 10:14
Михаил Дегтярев: «Поддерживаю кандидатуру Свищева на пост главы объединенной лыжной федерации. У него большой опыт в управлении сложными процессами»
сегодня, 09:41
Дмитрий Свищев возглавил Ассоциацию лыжных видов спорта России. Он сменил на этом посту Елену Вяльбе
сегодня, 09:23
Глава ПКР о недопуске спортсменов: «Двойные стандарты в отношении России и США – это общее мнение. На Паралимпиаде об этом говорили многие»
сегодня, 08:38
Лыжи. Кубок мира. Диггинс победила в общем зачете, Илар – 2-я, Непряева – 22-я
вчера, 20:28
Лыжи. Кубок мира. Клэбо выиграл общий зачет, Амундсен – 2-й, Коростелев – 15-й
вчера, 20:00
❄️ Лыжи. Кубок мира. Сундлинг выиграла коньковый масс-старт на 20 км, Сван – 2-я, Венг – 3-я
вчера, 19:20
Ко всем новостям
Последние новости
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
вчера, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
Рекомендуем