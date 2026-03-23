  • Александр Панжинский: «Пока сложно оценить, каким руководителем станет Свищев. Верю, что у него получится открыть двери международного спорта»
2

Призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский надеется, что назначение Дмитрия Свищева поможет российским спортсменам вернуться на международные старты.  

Дмитрий Свищев – первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту. Сегодня стало известно, что он сменил Елену Вяльбе на посту председателя Ассоциации лыжных видов спорта России. 

Также Свищев может возглавить объединенную федерацию лыжных видов спорта. 

«Мне пока сложно оценить, каким руководителем станет Дмитрий Свищев. Однозначно, у него есть хороший административный ресурс. Уверен, что Дмитрий и его команда имеют представление о зимних и лыжных видах спорта.

Возможно, его появление станет усилением федерации. И, конечно же, в таком случае данное решение может стать оправданным. И я очень верю, что у него получится и финансовый ресурс найти, и административный ресурс подключить, и открыть те двери, самое главное — двери международного спорта, которые не удавалось открыть Елене Вяльбе.

Елена Валерьевна пользуется колоссальным авторитетом среди сами спортсменов и тренеров. Она прекрасно справлялась со своими обязанностями, наверное, в том объеме, в каком это было возможно, и делала то, что от нее зависело.

Но самое главное, чтобы она осталась при команде нового руководителя и помогала ему глубже погружаться в новую роль. И самое главное — реализовывать все новые идеи и возможности, которыми новый руководитель будет обладать», – сказал Панжинский.

Депутат Свищев – новый босс лыж вместо Вяльбе. Что это значит?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Да, как будет, только время покажет
А почему назначение? Вроде ведь выборы? Или уже всё заранее предрешено и так называемые выборы- это "филькина грамота"?
Рекомендуем
Главные новости
Объединение федераций лыжных видов спорта завершится в мае
16 минут назад
Багиян об отказах иностранцев фотографироваться на Паралимпиаде: «Ну не захотели и не захотели. Мы ехали на Игры не за фото, а чтобы соревноваться»
сегодня, 13:52
Горнолыжница Ворончихина о том, что спортсменов из США не отстраняют: «Очень обидно, когда такие неравноправные отношения»
сегодня, 13:23
Дмитрий Свищев: «Развитие лыжных видов в России невозможно представить без Вяльбе. Мы будем работать в плотной связке, в одной команде»
сегодня, 11:17
Гендиректор «Газпром-Медиа» Жаров о том, что «Матч ТВ» не показал Олимпиаду: «С точки зрения бизнеса мы ничего не потеряли. Падения аудитории не произошло»
сегодня, 10:35
Светлана Журова: «Свищев – сильный дипломат, у него есть умение договариваться. Это будет сильным качеством в переговорах с FIS»
сегодня, 10:14
Михаил Дегтярев: «Поддерживаю кандидатуру Свищева на пост главы объединенной лыжной федерации. У него большой опыт в управлении сложными процессами»
сегодня, 09:41
Дмитрий Свищев возглавил Ассоциацию лыжных видов спорта России. Он сменил на этом посту Елену Вяльбе
сегодня, 09:23
Глава ПКР о недопуске спортсменов: «Двойные стандарты в отношении России и США – это общее мнение. На Паралимпиаде об этом говорили многие»
сегодня, 08:38
Лыжи. Кубок мира. Диггинс победила в общем зачете, Илар – 2-я, Непряева – 22-я
вчера, 20:28
Ко всем новостям
Последние новости
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
вчера, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
