Александр Панжинский: «Пока сложно оценить, каким руководителем станет Свищев. Верю, что у него получится открыть двери международного спорта»

Панжинский: пока сложно оценить, каким руководителем будет Свищев.

Призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский надеется, что назначение Дмитрия Свищева поможет российским спортсменам вернуться на международные старты.

Дмитрий Свищев – первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту. Сегодня стало известно, что он сменил Елену Вяльбе на посту председателя Ассоциации лыжных видов спорта России.

Также Свищев может возглавить объединенную федерацию лыжных видов спорта.

«Мне пока сложно оценить, каким руководителем станет Дмитрий Свищев . Однозначно, у него есть хороший административный ресурс. Уверен, что Дмитрий и его команда имеют представление о зимних и лыжных видах спорта.

Возможно, его появление станет усилением федерации. И, конечно же, в таком случае данное решение может стать оправданным. И я очень верю, что у него получится и финансовый ресурс найти, и административный ресурс подключить, и открыть те двери, самое главное — двери международного спорта, которые не удавалось открыть Елене Вяльбе.

Елена Валерьевна пользуется колоссальным авторитетом среди сами спортсменов и тренеров. Она прекрасно справлялась со своими обязанностями, наверное, в том объеме, в каком это было возможно, и делала то, что от нее зависело.

Но самое главное, чтобы она осталась при команде нового руководителя и помогала ему глубже погружаться в новую роль. И самое главное — реализовывать все новые идеи и возможности, которыми новый руководитель будет обладать», – сказал Панжинский .

