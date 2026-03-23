Дмитрий Свищев: «Развитие лыжных видов в России невозможно представить без Вяльбе. Мы будем работать в плотной связке, в одной команде»

Свищев: продолжим работать с Вяльбе в одной команде.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал свое избрание на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России.

«Впереди у нас большой и непростой путь, много работы на благо лыжного спорта России. В том числе восстановление на международной арене под флагом и гимном.

Лыжные виды спорта сегодня – не только классические гонки и слалом. Это десятки новых, невероятно зрелищных дисциплин, которые привлекают молодежь. И наша, моя задача – сделать так, чтобы каждый ребенок в любой точке страны имел возможность попробовать, влюбиться и, возможно, стать новым чемпионом.

Развитие массового детского спорта, поддержание той искренней любви россиян к лыжам, которая есть у нас в крови, – вот основа, на которой строятся большие победы», – сказал Свищев.

Свищев сменил на этом посту Елену Вяльбе , которая возглавляла Ассоциацию лыжных видов спорта России (АЛВСР) с 2020 года.

В АЛВСР включены федерации, отвечающие за лыжные гонки, горнолыжный спорт, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, фристайл и сноуборд.

«Благодарю Минспорт России и лично министра, а также коллег-президентов за доверие и выдвижение на пост председателя Ассоциации лыжных видов спорта.

Хочу отметить, что развитие лыжных видов в России невозможно представить без Елены Вяльбе, Леонида Мельникова, Алексея Курашова, Дениса Тихомирова и Дмитрия Дубровского. Их опыт бесценен, а заслуги неоспоримы. Мы будем работать в плотной связке, в одной команде, потому что только вместе, объединяя усилия, сможем вывести наши виды спорта на новый уровень.

Я буду выступать в какой-то степени в роли менеджера в области управления и администрирования организации, а коллеги продолжат свою работу по развитию видов спорта, ведь они огромные профессионалы своего дела», – приводит слова Свищева ТАСС.

