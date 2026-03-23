  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Дмитрий Свищев: «Развитие лыжных видов в России невозможно представить без Вяльбе. Мы будем работать в плотной связке, в одной команде»
18

Дмитрий Свищев: «Развитие лыжных видов в России невозможно представить без Вяльбе. Мы будем работать в плотной связке, в одной команде»

Свищев: продолжим работать с Вяльбе в одной команде.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал свое избрание на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России. 

«Впереди у нас большой и непростой путь, много работы на благо лыжного спорта России. В том числе восстановление на международной арене под флагом и гимном.

Лыжные виды спорта сегодня – не только классические гонки и слалом. Это десятки новых, невероятно зрелищных дисциплин, которые привлекают молодежь. И наша, моя задача – сделать так, чтобы каждый ребенок в любой точке страны имел возможность попробовать, влюбиться и, возможно, стать новым чемпионом.

Развитие массового детского спорта, поддержание той искренней любви россиян к лыжам, которая есть у нас в крови, – вот основа, на которой строятся большие победы», – сказал Свищев. 

Свищев сменил на этом посту Елену Вяльбе, которая возглавляла Ассоциацию лыжных видов спорта России (АЛВСР) с 2020 года.

В АЛВСР включены федерации, отвечающие за лыжные гонки, горнолыжный спорт, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, фристайл и сноуборд. 

«Благодарю Минспорт России и лично министра, а также коллег-президентов за доверие и выдвижение на пост председателя Ассоциации лыжных видов спорта.

Хочу отметить, что развитие лыжных видов в России невозможно представить без Елены Вяльбе, Леонида Мельникова, Алексея Курашова, Дениса Тихомирова и Дмитрия Дубровского. Их опыт бесценен, а заслуги неоспоримы. Мы будем работать в плотной связке, в одной команде, потому что только вместе, объединяя усилия, сможем вывести наши виды спорта на новый уровень. 

Я буду выступать в какой-то степени в роли менеджера в области управления и администрирования организации, а коллеги продолжат свою работу по развитию видов спорта, ведь они огромные профессионалы своего дела», – приводит слова Свищева ТАСС.

Депутат Свищев – новый босс лыж вместо Вяльбе. Что это значит?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Алексей Курашов
Дмитрий Дубровский
logoДмитрий Свищев
Леонид Мельников
Ассоциация лыжных видов спорта России
Денис Тихомиров
logoЕлена Вяльбе
прыжки с трамплина
двоеборье
сноуборд
logoлыжные гонки
фристайл
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Раздался звук падающего тела
недокомментатора.
Похоже майонез для связки им не нужен.
Губерниева ещё в свою связку возьмите
Ответ Спартак one love
Губерниева ещё в свою связку возьмите
Третий лишний:)
Со Свищевым представить ещё сложнее
А губер теперь на кого лаить будет?
губошлепа забери к себе чтоб не видеть. Он кофе варить умеет и марки на конверты хорошо наклеивает.
Тут может быть минус в комментировании лыж Губерниевым
и заем эта надстройка - опять новую вертикаль выстраивают... как в областных городах над губерами стоит представитель от Президента!!?? зачем в чем улучшение..
пока непонятно!!!))
Ответ Vikta_1116590273
и заем эта надстройка - опять новую вертикаль выстраивают... как в областных городах над губерами стоит представитель от Президента!!?? зачем в чем улучшение.. пока непонятно!!!))
На самом деле, в таком формате возможно это будет плюсом. Все-таки, Вяльбе спортсменка, управленческо административные навыки не самые сильные сильные скорее всего. Во-вторых, свежий взгляд на проблемы и задачи всегда полезене для развития, чем бронзовая фигура у руля многие годы... Как пример московский градоначальник. Уже сколько дифирамбов спели Лужкову и говорили, что нет замены, нет такой масштабной фигуры, но Собянин на мой взгляд оказался совсем не хуже. И все за ято молились на ЮМ, он делает лучше.
Комментарий удален модератором
Ответ Evincive
Комментарий удален модератором
И для решения организационных и административных вопросов сутенёр явно предпочтительнее :)

Если Свищёв возьмёт на себя управление, оставив Вяльбе чисто спортивные функции, это будет большим плюсом для всех.
Лыжи в Telegram
