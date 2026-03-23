Гендиректор «Газпром-Медиа» Жаров о том, что «Матч ТВ» не показал Олимпиаду: «С точки зрения бизнеса мы ничего не потеряли. Падения аудитории не произошло»

Глава «Газпром-Медиа»: «Матч» ничего не потерял из-за непоказа Олимпиады-2026.

Гендиректор АО «Газпром-Медиа холдинг » Александр Жаров заявил, что телеканал «Матч ТВ » ничего не потерял из-за отсутствия трансляций Олимпиады-2026.

Олимпийские игры в Италии, в которых приняли участие 13 российских спортсменов, в России показывал онлайн-кинотеатр Okko.

– Если говорить про Okko: «Матч» не получил права на трансляцию Олимпиады. То есть впервые в истории российского спортивного вещания права купил не федеральный телеканал, а онлайн-кинотеатр. Считаете ли вы это проблемой? Как вы планируете решать ситуацию с покупкой прав на Олимпиаду 2028 года?

– Прежде всего важно понять, будут ли российские спортсмены допущены до участия в Олимпиаде 2028 года. От этого напрямую зависит интерес аудитории и, соответственно, экономическая целесообразность приобретения прав.

Что касается ситуации с трансляцией прошлых Игр, то мы действительно участвовали в переговорах и направляли свое предложение Международному олимпийскому комитету. В процессе переговоров мы сочли борьбу за права экономически неоправданной и приняли решение не продолжать торги.

При этом мы исходили из реалий: российских спортсменов на тех Играх было немного, и событие могло оказаться для отечественного зрителя достаточно условным. Это был осознанный выбор в пользу рационального распределения инвестиций.

– То есть покупка Олимпиады сейчас — это экономически обременительно?

– Мы исходим из прагматичных соображений. Я не буду рассуждать, какие рейтинги в итоге получил Okko за счет трансляции Олимпиады – это их результат. Мы же сверстали спортивную повестку канала «Матч» таким образом, что она обеспечила стабильную долю аудитории даже в период Игр. Падения не произошло.

При этом мы приветствуем, что Okko сделал Олимпиаду доступной для зрителей. Но с точки зрения нашего бизнеса и аудиторных показателей мы ничего не потеряли.

Что касается следующей Олимпиады – решение будем принимать исходя из конкретной ситуации: допуска спортсменов, стоимости прав и прогнозируемого интереса зрителей. Пока этих вводных нет, обсуждать борьбу за права преждевременно, – сказал Жаров.