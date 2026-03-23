  • Гендиректор «Газпром-Медиа» Жаров о том, что «Матч ТВ» не показал Олимпиаду: «С точки зрения бизнеса мы ничего не потеряли. Падения аудитории не произошло»
Глава «Газпром-Медиа»: «Матч» ничего не потерял из-за непоказа Олимпиады-2026.

Гендиректор АО «Газпром-Медиа холдинг» Александр Жаров заявил, что телеканал «Матч ТВ» ничего не потерял из-за отсутствия трансляций Олимпиады-2026. 

Олимпийские игры в Италии, в которых приняли участие 13 российских спортсменов, в России показывал онлайн-кинотеатр Okko. 

– Если говорить про Okko: «Матч» не получил права на трансляцию Олимпиады. То есть впервые в истории российского спортивного вещания права купил не федеральный телеканал, а онлайн-кинотеатр. Считаете ли вы это проблемой? Как вы планируете решать ситуацию с покупкой прав на Олимпиаду 2028 года?

– Прежде всего важно понять, будут ли российские спортсмены допущены до участия в Олимпиаде 2028 года. От этого напрямую зависит интерес аудитории и, соответственно, экономическая целесообразность приобретения прав.

Что касается ситуации с трансляцией прошлых Игр, то мы действительно участвовали в переговорах и направляли свое предложение Международному олимпийскому комитету. В процессе переговоров мы сочли борьбу за права экономически неоправданной и приняли решение не продолжать торги.

При этом мы исходили из реалий: российских спортсменов на тех Играх было немного, и событие могло оказаться для отечественного зрителя достаточно условным. Это был осознанный выбор в пользу рационального распределения инвестиций.

– То есть покупка Олимпиады сейчас — это экономически обременительно?

– Мы исходим из прагматичных соображений. Я не буду рассуждать, какие рейтинги в итоге получил Okko за счет трансляции Олимпиады – это их результат. Мы же сверстали спортивную повестку канала «Матч» таким образом, что она обеспечила стабильную долю аудитории даже в период Игр. Падения не произошло.

При этом мы приветствуем, что Okko сделал Олимпиаду доступной для зрителей. Но с точки зрения нашего бизнеса и аудиторных показателей мы ничего не потеряли.

Что касается следующей Олимпиады – решение будем принимать исходя из конкретной ситуации: допуска спортсменов, стоимости прав и прогнозируемого интереса зрителей. Пока этих вводных нет, обсуждать борьбу за права преждевременно, – сказал Жаров. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Коммерсант
12 комментариев
Правильно, как может упасть то, чего нет🤣🤣🤣
Она не упала, она отрицательно увеличилась.
У нас спортивное вещание и содержание спортивных команд не имеет ничего общего с бизнесом...
как может упасть падение, если у этого канала не аудитории
Потому что её и так нет.))
"То что мертво, умереть не может."
Надеюсь все олимпиады теперь будут на окко
То, что мертво, умереть не может.
Материалы по теме
Глава «Газпром-Медиа» о показе Олимпиады-2026 на Okko: «Букмекеры – главный рекламодатель. Но и они не были готовы платить даже половину стоимости того, что предлагали нам»
33 минуты назад
Гендиректор «Газпром-Медиа» Жаров: «Мы на финальной стадии приобретения прав на ЧМ-2030. ЧМ – главный приоритет, он гарантированно собирает аудиторию и экономически состоятелен»
сегодня, 09:28
Мостовой о том, почему не звали в эфир: «Никому не нравятся сильные и профессиональные люди, любят виляющих. Я разбираюсь лучше многих комментаторов, больше половины не играли в футбол»
20 марта, 18:12
Светлана Журова: «Свищев – сильный дипломат, у него есть умение договариваться. Это будет сильным качеством в переговорах с FIS»
33 минуты назад
Михаил Дегтярев: «Поддерживаю кандидатуру Свищева на пост главы объединенной лыжной федерации. У него большой опыт в управлении сложными процессами»
сегодня, 09:41
Дмитрий Свищев возглавил Ассоциацию лыжных видов спорта России. Он сменил на этом посту Елену Вяльбе
сегодня, 09:23
Глава ПКР о недопуске спортсменов: «Двойные стандарты в отношении России и США – это общее мнение. На Паралимпиаде об этом говорили многие»
сегодня, 08:38
Лыжи. Кубок мира. Диггинс победила в общем зачете, Илар – 2-я, Непряева – 22-я
вчера, 20:28
Лыжи. Кубок мира. Клэбо выиграл общий зачет, Амундсен – 2-й, Коростелев – 15-й
вчера, 20:00
❄️ Лыжи. Кубок мира. Сундлинг выиграла коньковый масс-старт на 20 км, Сван – 2-я, Венг – 3-я
вчера, 19:20
Клэбо стал первым лыжником, выигравшим общий, спринтерский и дистанционный зачеты Кубка мира в одном сезоне
вчера, 17:45
❄️ Лыжи. Кубок мира. Клэбо победил в коньковом масс-старте на 20 км, Амундсен – 2-й, Хедегарт – 3-й
вчера, 17:17
Горные лыжи. Кубок мира. Парис выиграл супергигант, Крихмайер – 2-й, Хазер – 3-й
вчера, 14:39
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
вчера, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
