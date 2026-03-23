Светлана Журова: «Свищев – сильный дипломат, у него есть умение договариваться. Это будет сильным качеством в переговорах с FIS»
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова считает кандидатуру Дмитрия Свищева подходящей для поста главы объединенной лыжной федерации РФ.
Свищев – первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту. Сегодня стало известно, что он сменил Елену Вяльбе на посту председателя Ассоциации лыжных видов спорта России.
«Мы знакомы давно. Он сильный дипломат, у него есть умение договариваться. Это будет сильным качеством в переговорах с FIS (Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда).
У Свищева большой управленческий опыт, выстроенная команда, которая суперпрофессионально работает и организует любые соревнования. Дмитрий справится, он опытный, мудрый, в первую очередь думает про людей», – сказала Журова.
По абсурдности многих его высказываний, опубликованных на спортсе, конкуренцию ему мог бы составить Милонов.