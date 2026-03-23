  • Светлана Журова: «Свищев – сильный дипломат, у него есть умение договариваться. Это будет сильным качеством в переговорах с FIS»
Журова: Свищев справится с управлением объединенной лыжной федерацией.

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова считает кандидатуру Дмитрия Свищева подходящей для поста главы объединенной лыжной федерации РФ.

Свищев – первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту. Сегодня стало известно, что он сменил Елену Вяльбе на посту председателя Ассоциации лыжных видов спорта России. 

«Мы знакомы давно. Он сильный дипломат, у него есть умение договариваться. Это будет сильным качеством в переговорах с FIS (Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда).

У Свищева большой управленческий опыт, выстроенная команда, которая суперпрофессионально работает и организует любые соревнования. Дмитрий справится, он опытный, мудрый, в первую очередь думает про людей», – сказала Журова. 

Депутат Свищев – новый босс лыж вместо Вяльбе. Что это значит?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Как жаль, что его почти пять лет не подпускают к переговорам. Давно все бы уже решил. Но сейчас блокада с него будет снята и, допуск - вопрос очень скорого времени. Поскорее бы его назначили.
Она реально, похоже, в это верит. Хотя больше-то и не во что верить. Да будь он даже сам Талейран, ничего он не решит. Решают другие. Кровати просто переставили.
В том то и дело-другие не решают,они играют с фломастерами.А был бы Талейран,а не соплежуй-всё давно порешали бы.
Бедолага. Если бы дело было в умении договориться.
Образцовый дипломат.
По абсурдности многих его высказываний, опубликованных на спортсе, конкуренцию ему мог бы составить Милонов.
Так он решала что ли?
Владелец модельного агентства.
Да. Жырик места продавал респектабельным людям😏
Я скорее поверю в отстранение Коростелёва с Непряевой. Там настроены агрессивно. А Свищев - близко не супермэн.
И с кем же из международных Федераций Свищев сумел договориться? Где можно увидеть результаты его дипломатического таланта? Хватит уже гнать эту хрень. Ничего полезного для российского спорта он не сделал. Только постоянно пучится, чтобы пиво на футболе разрешили.
О чём договорится он сможет?))) О "бери шинель и топаем домой"?
Михаил Дегтярев: «Поддерживаю кандидатуру Свищева на пост главы объединенной лыжной федерации. У него большой опыт в управлении сложными процессами»
сегодня, 09:41
Депутат Свищев – новый босс лыж вместо Вяльбе. Что это значит?
сегодня, 09:25
Дмитрий Свищев возглавил Ассоциацию лыжных видов спорта России. Он сменил на этом посту Елену Вяльбе
сегодня, 09:23
