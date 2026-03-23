Михаил Дегтярев: «Поддерживаю кандидатуру Свищева на пост главы объединенной лыжной федерации. У него большой опыт в управлении сложными процессами»

Дегтярев поддержал кандидатуру Свищева на пост главы лыжной федерации.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поддержал кандидатуру Дмитрия Свищева на пост главы объединенной лыжной федерации России.

Свищев – первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту. Сегодня стало известно, что он сменил Елену Вяльбе на посту председателя Ассоциации лыжных видов спорта России.

«Важный шаг сегодня сделан на общем собрании членов Ассоциации лыжных видов спорта России – Ассоциация получила нового руководителя Дмитрия Свищева.

Благодарю Елену Вяльбе за ее работу.

В декабре прошлого года совместно с Минспортом, Олимпийским и Паралимпийским комитетами России выигран иск в CAS против Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Эта победа открыла нашим спортсменам возможность участвовать во всех международных стартах, включая квалификацию к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года в Италии.

Мы продолжим защищать право наших молодых спортсменов на честное и равное участие в соревнованиях. Процесс возвращения России в мировой спорт будет продолжен, и позиция лыжных видов и сноуборда на международной арене должна оставаться проактивной.

У Дмитрия Свищева большой опыт в управлении сложными процессами, он человек из бизнеса, много лет успешно работает в Государственной Думе. С 2021 по 2023 год возглавлял комитет Госдумы по физической культуре и спорту, а сейчас занимает пост первого зампреда. Он давно поддерживает спорт в России, более 15 лет руководит Федерацией керлинга. В декабре 2024 по моему представлению избран в исполком Олимпийского комитета России.

Учитывая богатый опыт, поддерживаю его кандидатуру на должность руководителя и Ассоциации, и главы объединенной федерации.

Дмитрий Свищев единогласно выдвинут в президенты на Объединенную федерацию лыжных видов спорта и сноуборда, которая будет создана в ближайшее время на базе Федерации лыжных гонок России.

Консолидация всех ресурсов, кадровое обновление, проактивная позиция на международной арене, развитие в регионах, укрепление спортивного резерва, массовость – будут в фокусе внимания нового руководства. Минспорт и ОКР поддержат», – написал Дегтярев в телеграм-канале.

Депутат Свищев – новый босс лыж вместо Вяльбе. Что это значит?