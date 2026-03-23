  • Дмитрий Свищев возглавил Ассоциацию лыжных видов спорта России. Он сменил на этом посту Елену Вяльбе
42

Дмитрий Свищев возглавил Ассоциацию лыжных видов спорта России. Он сменил на этом посту Елену Вяльбе

Свищев сменил Вяльбе на посту главы Ассоциации лыжных видов спорта России.

Дмитрий Свищев сменил Елену Вяльбе на посту председателя Ассоциации лыжных видов спорта России. 

Ассоциация лыжных видов спорта России была организована в 2005 году. В нее включены федерации, отвечающие за лыжные гонки, горнолыжный спорт, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, фристайл и сноуборд. 

Свищев – первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, также он возглавляет Федерацию керлинга России.

Депутат Свищев – новый босс лыж вместо Вяльбе. Что это значит?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
фристайл
Дмитрий Свищев
сноуборд
Елена Вяльбе
Ассоциация лыжных видов спорта России
горные лыжи
лыжные гонки
прыжки с трамплина
Ответ MikhaL
Оба хуже.
Можно как угодно относиться к Вяльбе как к человеку, но настолько успешных управленцев в нашем спорте по пальцам пересчитать.
Вывела наши лыжи из кризиса, отчистила от допинговых скандалов, умудрялась разными способами (от пряника до кнута) помогать лидерам обретать себя.
Реально занималась развитием своего вида, ездила по соревнованиям, всегда держала руку на пульсе.
И сколько бы не тащила в паблик свою позицию, как только появилась реальная возможность отправить спортсменов на международку, все для этого сделала (забыв про лозунги про флаг и гимн).
Сравнивать ее с номинальной фигурой новой главы просто смешно, они даже рядом не стояли.
Столько видов спорта одновременно возглавлять одному человеку? Да это сюр, будет сидеть в кабинете и ничего не делать, включаясь в работу когда возникнет тема попилить/отмыть баблишко. И никогда, в отличие от Вяльбе, лично не посетит соревнования в отдалённых местах нашей Родины: Сахалин, Вершина Тёи и т.д.
Ответ Александр Исаев
Столько видов спорта одновременно возглавлять одному человеку? Да это сюр, будет сидеть в кабинете и ничего не делать, включаясь в работу когда возникнет тема попилить/отмыть баблишко. И никогда, в отличие от Вяльбе, лично не посетит соревнования в отдалённых местах нашей Родины: Сахалин, Вершина Тёи и т.д.
Ну в ФИС же возглавляет.
Ответ Alexandr Alexandrov
Ну в ФИС же возглавляет.
И как успехи у ФИС?
Никогда такого не было. И вот опять(((
очередной "управленец"...
пропал дом,голосом профессора Преображенского
Ответ Сергей Зотов
пупупу
А вот это уже Илья Ремесло почти. 😂
Свищев – первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, также он возглавляет Федерацию керлинга России.
А при чем здесь начальник ФЛГР Вяльбе ?
Пусть этот Свишев в керлинге шайбы меняет !
Стою на асфальте я в лыжи обутый.
То ль лыжи не едут, то ль я - депутат...
Лыжам в России пришли кранты.
Ответ СержМиранэн
Лыжам в России пришли кранты.
Может быть куранты?
