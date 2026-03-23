Глава ПКР о недопуске спортсменов: «Двойные стандарты в отношении России и США – это общее мнение. На Паралимпиаде об этом говорили многие»

Глава ПКР: многие говорят о двойных стандартах в спорте в отношении России и США.

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что представители многих стран во время Паралимпиады в Италии говорили ему о двойных стандартах в отношении России и США.

«Как правило, федерации идут своим путем. Вы же помните 2016 год и Игры в Рио-де-Жанейро. Прошло уже 10 лет, но нет доказательств того, что наши паралимпийцы были в государственной допинговой программе. У олимпийцев другая ситуация: нас тогда не допустили, а олимпийцев допустили.

Четыре года назад МПК нас не допустил из-за того, что Россия якобы нарушила олимпийское перемирие. Сейчас действуют США и Израиль, говорят нашими словами о том, что они не подписанты (резолюции ООН) и поэтому не могут отвечать. Тогда мы тоже говорили, что мы не подписанты и не можем отвечать.

Потом мы выиграли суд в Дубае, арбитры указали МПК на то, что этот критерий не проходит. Двойные стандарты, и об этом на Паралимпиаде говорили многие страны, в том числе и те, кто не поддерживает Россию. Это общее мнение. Меня это (отсутствие международной реакции), к сожалению, не удивило», – сказал Рожков.