Клэбо стал первым лыжником, выигравшим общий, спринтерский и дистанционный зачеты Кубка мира в одном сезоне

Клэбо первым в истории выиграл все зачеты на Кубке мира в одном сезоне.

Норвежец Йоханнес Клэбо стал первым в истории мужских лыжных гонок спортсменом, выигравшим все зачеты (общий, спринтерский и дистанционный) на Кубке мира в одном сезоне.

У женщин это достижение покорялось его соотечетсвеннице Марит Бьорген.

Сегодня Клэбо победил в заключительной гонке сезона – коньковом масс-старте на 20 км на этапе в Лейк-Плэсиде.

Норвежец впервые в карьере завоевал Малый хрустальный глобус в дистанционных гонках. Спринтерский зачет он выиграл в восьмой раз, общий – в шестой.

На Олимпиаде-2026 Клэбо взял шесть золотых медалей из шести возможных.