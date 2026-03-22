  Клэбо стал первым лыжником, выигравшим общий, спринтерский и дистанционный зачеты Кубка мира в одном сезоне
Клэбо стал первым лыжником, выигравшим общий, спринтерский и дистанционный зачеты Кубка мира в одном сезоне

Норвежец Йоханнес Клэбо стал первым в истории мужских лыжных гонок спортсменом, выигравшим все зачеты (общий, спринтерский и дистанционный) на Кубке мира в одном сезоне.

У женщин это достижение покорялось его соотечетсвеннице Марит Бьорген.

Сегодня Клэбо победил в заключительной гонке сезона – коньковом масс-старте на 20 км на этапе в Лейк-Плэсиде.

Норвежец впервые в карьере завоевал Малый хрустальный глобус в дистанционных гонках. Спринтерский зачет он выиграл в восьмой раз, общий – в шестой.

На Олимпиаде-2026 Клэбо взял шесть золотых медалей из шести возможных.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoлыжные гонки
logoЙоханнес Клэбо
logoКубок мира
logoсборная Норвегии
✔️ - действующие спортсмены

🟢 Олимпиада

✔️ 11 🥇 - Йоханнес Клэбо 🇳🇴

8 🥇 - Бьорн Дэли 🇳🇴

4 🥇 - Дарио Колонья 🇨🇭

4 🥇 - Гунде Сван 🇸🇪

✔️ 3 🥇 - Саня Большунов 🇷🇺

🟢 Кубок мира:

✔️ 6 🏆 - Йоханнес Клэбо 🇳🇴

6  🏆 - Бьорн Дэли 🇳🇴

5 🏆 - Гунде Сван 🇸🇪

4 🏆 - Дарио Колонья 🇨🇭

3 🏆 - Мартин Сундбю 🇳🇴

✔️ 2 🏆 - Саня Большунов 🇷🇺

🟢 Победы на этапах Кубка мира:

✔️ 113 🥇 - Йоханнес Клэбо 🇳🇴

46 🥇 - Петтер Нортуг 🇳🇴

38 🥇 - Бьорн Дэли 🇳🇴

30 🥇 - Мартин Сундбю 🇳🇴

30 🥇 - Гунде Сван 🇸🇪

30 🥇 - Владимир Смирнов ☭

✔️ 🥇 28 - Саня Большунов 🇷🇺

🟢 Чемпионаты мира:

✔️ 15 🥇- Йоханнес Клэбо 🇳🇴

13 🥇 - Петтер Нортуг 🇳🇴

9 🥇 - Бьорн Дэли 🇳🇴

7 🥇 - Гунде Сван 🇸🇪

4 🥇 - Мартин Сундбю 🇳🇴

4 🥇- Владимир Смирнов ☭

✔️ 1 🥇 - Саня Большунов 🇷🇺

🟢 "Тур де Ски":

✔️ 5 🏆 - Йоханнес Клэбо 🇳🇴

4 🏆 - Дарио Колонья 🇨🇭

✔️ 2 🏆 - Саня Большунов 🇷🇺
Ответ Zmicer Anacka
Ответ Gondeira
Нет, не действует.
Молодец Йоханес забрал все мыслемое и немыслемое назло хейтерам_ брависсимо🇧🇻👏👏👏
БХГ вручил Клебо сам Томас Васберг, но наши болтуны из ОККО конечно же его не узнали, позорники.
Величайший сезон в истории лыжных гонок официально.

Величайший лыжник на планете
Силен Клэбо.
так весь кубок мира сплошной спринт + нет сильнейших русских парней. Сплошная теплая ванна
Ладно наших нет.Так свои норги не спортивляются Клебо.Речь даже не про спринт.Будь на месте Клебо например Большунов сразу начались бы командные тактики.А здесь свой нельзя трогать.Даже если вкакой то гонке кто начал тянуть,все остальные в сторонке.Никто ему помогать не собирается.
