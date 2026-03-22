Клэбо стал первым лыжником, выигравшим общий, спринтерский и дистанционный зачеты Кубка мира в одном сезоне

Норвежец Йоханнес Клэбо стал первым в истории мужских лыжных гонок спортсменом, выигравшим все зачеты (общий, спринтерский и дистанционный) на Кубке мира в одном сезоне.
У женщин это достижение покорялось его соотечетсвеннице Марит Бьорген.
Сегодня Клэбо победил в заключительной гонке сезона – коньковом масс-старте на 20 км на этапе в Лейк-Плэсиде.
Норвежец впервые в карьере завоевал Малый хрустальный глобус в дистанционных гонках. Спринтерский зачет он выиграл в восьмой раз, общий – в шестой.
На Олимпиаде-2026 Клэбо взял шесть золотых медалей из шести возможных.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
🟢 Олимпиада
✔️ 11 🥇 - Йоханнес Клэбо 🇳🇴
8 🥇 - Бьорн Дэли 🇳🇴
4 🥇 - Дарио Колонья 🇨🇭
4 🥇 - Гунде Сван 🇸🇪
✔️ 3 🥇 - Саня Большунов 🇷🇺
🟢 Кубок мира:
✔️ 6 🏆 - Йоханнес Клэбо 🇳🇴
6 🏆 - Бьорн Дэли 🇳🇴
5 🏆 - Гунде Сван 🇸🇪
4 🏆 - Дарио Колонья 🇨🇭
3 🏆 - Мартин Сундбю 🇳🇴
✔️ 2 🏆 - Саня Большунов 🇷🇺
🟢 Победы на этапах Кубка мира:
✔️ 113 🥇 - Йоханнес Клэбо 🇳🇴
46 🥇 - Петтер Нортуг 🇳🇴
38 🥇 - Бьорн Дэли 🇳🇴
30 🥇 - Мартин Сундбю 🇳🇴
30 🥇 - Гунде Сван 🇸🇪
30 🥇 - Владимир Смирнов ☭
✔️ 🥇 28 - Саня Большунов 🇷🇺
🟢 Чемпионаты мира:
✔️ 15 🥇- Йоханнес Клэбо 🇳🇴
13 🥇 - Петтер Нортуг 🇳🇴
9 🥇 - Бьорн Дэли 🇳🇴
7 🥇 - Гунде Сван 🇸🇪
4 🥇 - Мартин Сундбю 🇳🇴
4 🥇- Владимир Смирнов ☭
✔️ 1 🥇 - Саня Большунов 🇷🇺
🟢 "Тур де Ски":
✔️ 5 🏆 - Йоханнес Клэбо 🇳🇴
4 🏆 - Дарио Колонья 🇨🇭
✔️ 2 🏆 - Саня Большунов 🇷🇺
https://i.imgur.com/VdXTYco.jpeg