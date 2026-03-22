Горные лыжи. Кубок мира. Парис выиграл супергигант, Крихмайер – 2-й, Хазер – 3-й
Итальянский горнолыжник Парис выиграл супергигант на Кубке мира в Норвегии.
Итальянский горнолыжник Доминик Парис победил в супергиганте на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. _ завоевал Малый хрустальный глобус в дисциплине.
Горные лыжи
Кубок мира
Лиллехаммер, Норвегия
Мужчины
Супергигант
1. Доминик Парис (Италия) – 1.26,81
2. Винсент Крихмайер (Австрия) – 0,07
3. Рафаэль Хазер (Австрия) – 0,38
4. Алексис Монне (Швейцария) – 0,66
5. Джованни Францони (Италия) – 0,86
6. Штефан Рогентин (Швейцария) – 0,93
7. Фредрик Меллер (Норвегия) – 1,09
8. Марко Шварц (Австрия) – 1,25
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
