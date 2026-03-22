Горные лыжи. Кубок мира. Парис выиграл супергигант, Крихмайер – 2-й, Хазер – 3-й

Итальянский горнолыжник Доминик Парис победил в супергиганте на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. _ завоевал Малый хрустальный глобус в дисциплине. Горные лыжи Кубок мира Лиллехаммер, Норвегия Мужчины Супергигант 1. Доминик Парис (Италия) – 1.26,81 2. Винсент Крихмайер (Австрия) – 0,07 3. Рафаэль Хазер (Австрия) – 0,38 4. Алексис Монне (Швейцария) – 0,66 5. Джованни Францони (Италия) – 0,86 6. Штефан Рогентин (Швейцария) – 0,93 7. Фредрик Меллер (Норвегия) – 1,09 8. Марко Шварц (Австрия) – 1,25