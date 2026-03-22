🥉 Ски-альпинист Филиппов завоевал бронзу в спринте на Кубке мира в Италии

Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Италии.
Ски-альпинизм
Кубок мира
Валь-Мартелло, Италия
Спринт, мужчины
1. Ориоль Кардона Колль (Испания) – 2.56,8
2. Арно Льета (Швейцария) – 2.58,9
3. Никита Филиппов (Россия) – 3.02,2
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Молодец 👍
Прямо штампует призы, молодчик! Куй железо пока горячо 😀
Легенда 🇷🇺
