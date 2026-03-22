🥉 Ски-альпинист Филиппов завоевал бронзу в спринте на Кубке мира в Италии

Никита Филиппов завоевал бронзу на этапе Кубка мира по ски-альпинизму.

Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Италии. Ски-альпинизм Кубок мира Валь-Мартелло, Италия Спринт, мужчины 1. Ориоль Кардона Колль (Испания) – 2.56,8 2. Арно Льета (Швейцария) – 2.58,9 3. Никита Филиппов (Россия) – 3.02,2