Горные лыжи. Кубок мира. Годжа победила в супергиганте и взяла Малый хрустальный глобус в дисциплине

Итальянская горнолыжница София Годжа победила в супергиганте на этапе Кубка мира в Лиллехаммере и завоевала Малый хрустальный глобус в дисциплине.
На счету итальянки 549 очков, второй в зачете стала Элис Робинсон из Новой Зеландии (386), третьей – немка Эмма Айхер (304).
Горные лыжи
Кубок мира
Лиллехаммер, Норвегия
Супергигант, женщины
1. София Годжа (Италия) – 1.29,23
2. Коринн Сутер (Швейцария) – 0,32
3. Кира Вайдле-Винкельман (Германия) – 0,60
4. Эмма Айхер (Германия) – 0,61
5. Корнелия Хюттер (Австрия) – 0,84
6. Эстер Ледецка (Чехия) – 1,12
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Весе сезон София была объективно стабильнее всех в этой дисциплине , а поэтому МХГ целиком и полностью заслуженный !
