  • Горные лыжи. Кубок мира. Годжа победила в супергиганте и взяла Малый хрустальный глобус в дисциплине
Горные лыжи. Кубок мира. Годжа победила в супергиганте и взяла Малый хрустальный глобус в дисциплине

София Годжа выиграла Малый хрустальный глобус в зачете супергиганта.

Итальянская горнолыжница София Годжа победила в супергиганте на этапе Кубка мира в Лиллехаммере и завоевала Малый хрустальный глобус в дисциплине.

На счету итальянки 549 очков, второй в зачете стала Элис Робинсон из Новой Зеландии (386), третьей – немка Эмма Айхер (304). 

Горные лыжи

Кубок мира

Лиллехаммер, Норвегия

Супергигант, женщины

1. София Годжа (Италия) – 1.29,23

2. Коринн Сутер (Швейцария) – 0,32

3. Кира Вайдле-Винкельман (Германия) – 0,60

4. Эмма Айхер (Германия) – 0,61

5. Корнелия Хюттер (Австрия) – 0,84

6. Эстер Ледецка (Чехия) – 1,12

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Весе сезон София была объективно стабильнее всех в этой дисциплине , а поэтому МХГ целиком и полностью заслуженный !
Материалы по теме
Горные лыжи. Кубок мира. Парис и Пировано победили в скоростных спусках, фон Алльмен и Джонсон – 2-е, Крихмайер и Вайдле – 3-и
вчера, 14:28
Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин победила в слаломе, Айхер – 2-я, Холденер – 3-я
15 марта, 14:28
Горные лыжи. Кубок мира. Шайб победила в гигантском слаломе, Молтцан – 2-я, Робинсон – 3-я
14 марта, 14:26
Рекомендуем
Главные новости
🥉 Ски-альпинист Филиппов завоевал бронзу в спринте на Кубке мира в Италии
50 минут назад
Тренер паралыжников Кобелев: «Горожане в Италии воспринимали нас позитивно и дружелюбно. Все, что связано с Россией, было нарасхват»
сегодня, 08:47
Кубок мира. Клэбо, Хедегарт, Амундсен, Нюэнгет, Иверсен, Рее пробегут коньковый масс-старт на 20 км
сегодня, 06:09
Кубок мира. Сван, Диггинс, Карлссон, Венг, Шлинн, Сундлинг выступят в коньковом масс-старте на 20 км
сегодня, 06:09
Клэбо и Далквист победили в спринтерских зачетах Кубка мира по лыжам
вчера, 21:16
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Эмбахер победил, Наито – 2-й, Форфанг – 3-й
вчера, 19:41
Пеллегрино выиграл последний спринт на Кубке мира в карьере
вчера, 19:20
❄️ Лыжи. Кубок мира. Пеллегрино выиграл коньковый спринт, Хегген – 2-й, Гран – 3-й
вчера, 18:42
❄️ Лыжи. Кубок мира. Сван победила в коньковом спринте, Сундлинг – 2-я, Далквист – 3-я
вчера, 18:31
Журова о федерации лыж: «Дипломатичность Свищева и умение договориться будут очень важны в переговорах с FIS»
вчера, 17:12
Ко всем новостям
Последние новости
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 18-м месте
14 марта, 13:52
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 11-е место
14 марта, 13:46
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Рекомендуем