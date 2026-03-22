Горные лыжи. Кубок мира. Годжа победила в супергиганте и взяла Малый хрустальный глобус в дисциплине

София Годжа выиграла Малый хрустальный глобус в зачете супергиганта.

Итальянская горнолыжница София Годжа победила в супергиганте на этапе Кубка мира в Лиллехаммере и завоевала Малый хрустальный глобус в дисциплине.

На счету итальянки 549 очков, второй в зачете стала Элис Робинсон из Новой Зеландии (386), третьей – немка Эмма Айхер (304).

Горные лыжи

Кубок мира

Лиллехаммер, Норвегия

Супергигант, женщины

1. София Годжа (Италия) – 1.29,23

2. Коринн Сутер (Швейцария) – 0,32

3. Кира Вайдле-Винкельман (Германия) – 0,60

4. Эмма Айхер (Германия) – 0,61

5. Корнелия Хюттер (Австрия) – 0,84

6. Эстер Ледецка (Чехия) – 1,12