  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Тренер паралыжников Кобелев: «Горожане в Италии воспринимали нас позитивно и дружелюбно. Все, что связано с Россией, было нарасхват»
Тренер паралыжников Кобелев: «Горожане в Италии воспринимали нас позитивно и дружелюбно. Все, что связано с Россией, было нарасхват»

Тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам Алексей Кобелев рассказал, что местные жители хорошо принимали россиян во время Паралимпиады.

Паралимпийские игры в Милане и Кортина‑д’Ампеццо проходили с 6 по 15 марта. Российские спортсмены завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.

– Самым сложным на Играх было решение вопросов по лыжам. Бесфторовая смазка была для нас новым делом. Но мы справились, все успели. Мы заказали смазку от Паралимпийского комитета России и от Федерации спорта слепых. Лыжи промывали от фтора. Все лыжи отмываются, как мы поняли.

– Косые взгляды были?

– Горожане воспринимали позитивно и дружелюбно. Пытались сорвать одежду с нас, поздравляли, просили значки. Все, что связано с Россией, было нарасхват.

Международный союз биатлонистов, видимо, настолько против нас, что не пускает даже паралимпийцев. Но мы болели за определенных биатлонистов на Паралимпиаде. Нашим же биатлонистам надо работать над стрельбой и лыжным ходом, – сказал Кобелев в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoпаралимпийская сборная России
logoПаралимпийские игры
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Где комментарии наших "патриотов"?
Лыжи в Telegram
