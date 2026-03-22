Тренер паралыжников Кобелев: «Горожане в Италии воспринимали нас позитивно и дружелюбно. Все, что связано с Россией, было нарасхват»

Тренер Кобелев: россиян принимали на Паралимпиаде позитивно и дружелюбно.

Тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам Алексей Кобелев рассказал, что местные жители хорошо принимали россиян во время Паралимпиады.

Паралимпийские игры в Милане и Кортина‑д’Ампеццо проходили с 6 по 15 марта. Российские спортсмены завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.

– Самым сложным на Играх было решение вопросов по лыжам. Бесфторовая смазка была для нас новым делом. Но мы справились, все успели. Мы заказали смазку от Паралимпийского комитета России и от Федерации спорта слепых. Лыжи промывали от фтора. Все лыжи отмываются, как мы поняли.

– Косые взгляды были?

– Горожане воспринимали позитивно и дружелюбно. Пытались сорвать одежду с нас, поздравляли, просили значки. Все, что связано с Россией, было нарасхват.

Международный союз биатлонистов, видимо, настолько против нас, что не пускает даже паралимпийцев. Но мы болели за определенных биатлонистов на Паралимпиаде. Нашим же биатлонистам надо работать над стрельбой и лыжным ходом, – сказал Кобелев в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

