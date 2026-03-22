  Кубок мира. Сван, Диггинс, Карлссон, Венг, Шлинн, Сундлинг выступят в коньковом масс-старте на 20 км
Кубок мира. Сван, Диггинс, Карлссон, Венг, Шлинн, Сундлинг выступят в коньковом масс-старте на 20 км

22 марта на этапе Кубка мира по лыжам в Лейк-Плэсиде пройдет женский коньковый масс-старт на 20 км.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

10-й этап / финал

Лейк-Плэсид, США

Женщины

20 км, масс-старт, свободный стиль

Начало – 21:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Старт-лист

1. Джесси Диггинс (США)

2. Моа Илар (Швеция)

3. Хейди Венг (Норвегия)

4. Фрида Карлссон (Швеция)

5. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия)

6. Тереза Штадлобер (Австрия)

7. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

8. Кристин Фоснес (Норвегия)

9. Майя Далквист (Швеция)

10. Пиа Финк (Германия)

11. Йонна Сундлинг (Швеция)

12. Нура Саннесс (Норвегия)

13. Хелен Хоффманн (Германия)

14. Надя Келин (Швейцария)

15. Линн Сван (Швеция)

16. Йоханна Матинтало (Финляндия)

17. Катержина Янатова (Чехия)

18. Ясми Йоэнсуу (Финляндия)

19. Катерина Ганц (Италия)

20. Аня Вебер (Швейцария)

25. Надин Фендрих (Швейцария)

31. Рози Бреннан (США)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Последний старт в карьере Диггинс, поистине живой легенды этого вида спорта.
Сколько индивидуальных побед у этой живой легенды на ГС? Одна. Маловато как-то для легенды.
У неё 31 победа на КМ есть, а это 6 результат в истории и больше, например, чем у распиаренной Бельмондо.
как жалко что Диггинс уходит . Настоящий боец ! и Самая жизнерадостная спортсменка !
Присоединяюсь.!!!!!!!!
Вчера Пелле красиво попрощался на своей коронке, пожелаем и Джесси уйти на мажорной ноте, с пикующей Сван и Фридой будет сложно бороться, но подиум возможен.
Сван после золота на ОИ будет как Клебо выкашивать все
Не думаю, что на дистанции Сван будет выкашивать все. Среди девушек есть сильные дистанционщицы, в отличие от мужского пеллотона.
На 50 она уже вторая
10 уже брала
Явно нарисовывается новое противостояние-соперничество в гонках Сундлинг - Сванн.
Это придаёт особую остроту женским лыжам и мне это нравится.
Фрида и Венг будут задавать такой темп, что великие спринтерши будут сыпаться как бусинки. ;)
