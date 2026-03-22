  • Кубок мира. Клэбо, Хедегарт, Амундсен, Нюэнгет, Иверсен, Рее пробегут коньковый масс-старт на 20 км
Кубок мира. Клэбо, Хедегарт, Амундсен, Нюэнгет, Иверсен, Рее пробегут коньковый масс-старт на 20 км

Клэбо, Хедегарт, Амундсен пробегут коньковый масс-старт на Кубке мира в США.

22 марта на этапе Кубка мира по лыжам в Лейк-Плэсиде пройдет мужской коньковый масс-старт на 20 км.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

10-й этап / финал

Лейк-Плэсид, США

Мужчины

20 км, масс-старт, свободный стиль

Начало – 19:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Старт-лист

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

2. Харальд Амундсен (Норвегия)

3. Мартин Левстрем Нюэнгет (Норвегия)

4. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия)

5. Маттис Стенсхаген (Норвегия)

6. Элиа Барп (Италия)

7. Эмиль Иверсен (Норвегия)

8. Федерико Пеллегрино (Италия)

9. Юго Лапалю (Франция)

10. Арси Руусканен (Финляндия)

11. Мика Фермойлен (Австрия)

12. Гас Шумахер (США)

13. Давиде Грац (Италия)

14. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

15. Эйнар Хедегарт (Норвегия)

16. Матис Делож (Франция)

17. Жюль Лапьер (Франция)

18. Фридрих Мох (Германия)

19. Густав Берглунд (Швеция)

20. Михал Новак (Чехия)

27. Виктор Ловера (Франция)

28. Тео Шели (Франция)

39. Бен Огден (США)

Расписание финала Кубка мира по лыжным гонкам в Лейк-Плэсиде

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Чую Клебо и дистанционный зачет заберет. Не знаю, что ему может помешать
Думаю Хедегарт попробует уйти в ранний отрыв, он парень дерзкий и молодой
Я думаю, что Клэбо не будет преследовать Хедегарта в данном случае, а будет контролировать Амундсена-своего главного соперника в борьбе за дистанционный кубок. Для Клэбо это главный приоритет в этой гонке. И конечно победа тоже важна для него как и всегда.
Да не, в таком случае Эйнар вместе с Клэбо уйдут вдвоем, ну или с несколькими норвежцами ещё. Йоха побежит на максимум
