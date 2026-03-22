Клэбо и Далквист победили в спринтерских зачетах Кубка мира по лыжам

Норвежец Йоханнес Клэбо и шведка Майя Далквист победили в спринтерских зачетах Кубка мира по лыжным гонкам.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

Спринтерский зачет

Мужчины

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 835

2. Ларс Хегген (Норвегия) – 657

3. Федерико Пеллегрино (Италия) – 566

4. Ансгар Эвенсен (Норвегия) – 523

5. Жюль Шаппаз (Франция) – 518

6. Эвен Нортуг (Норвегия) – 505

Женщины

1. Майя Далквист (Швеция) – 814

2. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 798

3. Надин Фендрих (Швейцария) – 793

4. Йонна Сундлинг (Швеция) – 750

5. Линн Сван (Швеция) – 727

6. Колетта Ридзек (Германия) – 659

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
