Клэбо и Далквист победили в спринтерских зачетах Кубка мира по лыжам

Норвежец Йоханнес Клэбо и шведка Майя Далквист победили в спринтерских зачетах Кубка мира по лыжным гонкам.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
Спринтерский зачет
Мужчины
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 835
2. Ларс Хегген (Норвегия) – 657
3. Федерико Пеллегрино (Италия) – 566
4. Ансгар Эвенсен (Норвегия) – 523
5. Жюль Шаппаз (Франция) – 518
6. Эвен Нортуг (Норвегия) – 505
Женщины
1. Майя Далквист (Швеция) – 814
2. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 798
3. Надин Фендрих (Швейцария) – 793
4. Йонна Сундлинг (Швеция) – 750
5. Линн Сван (Швеция) – 727
6. Колетта Ридзек (Германия) – 659
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
