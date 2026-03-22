Клэбо и Далквист победили в спринтерских зачетах Кубка мира по лыжам

Клэбо и Далквист победили в спринтерских зачетах Кубка мира по лыжным гонкам.

Норвежец Йоханнес Клэбо и шведка Майя Далквист победили в спринтерских зачетах Кубка мира по лыжным гонкам. Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26 Спринтерский зачет Мужчины 1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 835 2. Ларс Хегген (Норвегия) – 657 3. Федерико Пеллегрино (Италия) – 566 4. Ансгар Эвенсен (Норвегия) – 523 5. Жюль Шаппаз (Франция) – 518 6. Эвен Нортуг (Норвегия) – 505 Женщины 1. Майя Далквист (Швеция) – 814 2. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 798 3. Надин Фендрих (Швейцария) – 793 4. Йонна Сундлинг (Швеция) – 750 5. Линн Сван (Швеция) – 727 6. Колетта Ридзек (Германия) – 659