Прыжки с трамплина. Кубок мира. Эмбахер победил, Наито – 2-й, Форфанг – 3-й

Австриец Эмбахер победил на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Викерсунде.

Австрийский прыгун с трамплина Штефан Эмбахер победил на этапе Кубка мира в Викерсунде. Соревнования прошли на полетном трамплине. Прыжки с трамплина Кубок мира Викерсунд, Норвегия HS240 1. Штефан Эмбахер (Австрия) – 459,1 балла (232,0 м + 225,0 м) 2. Томофуми Наито (Япония) – 446,8 (240,0 + 230,0) 3. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 443,7 (239,0 + 224,0) 4. Исак Андреас Лангму (Норвегия) – 442,8 (229,0 + 232,5) 5. Домен Превц (Словения) – 439,2 (211,0 + 218,5) 6. Антти Аалто (Финляндия) – 431,7 (229,0 + 221,0) 7. Андреас Веллингер (Германия) – 423,8 (227,0 + 219,0) 8. Мариус Линдвик (Норвегия) – 414,5 (221,5 + 225,5)