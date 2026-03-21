Прыжки с трамплина. Кубок мира. Эмбахер победил, Наито – 2-й, Форфанг – 3-й

Австриец Эмбахер победил на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Викерсунде.

Австрийский прыгун с трамплина Штефан Эмбахер победил на этапе Кубка мира в Викерсунде. Соревнования прошли на полетном трамплине.

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Викерсунд, Норвегия

HS240

1. Штефан Эмбахер (Австрия) – 459,1 балла (232,0 м + 225,0 м)

2. Томофуми Наито (Япония) – 446,8 (240,0 + 230,0)

3. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 443,7 (239,0 + 224,0)

4. Исак Андреас Лангму (Норвегия) – 442,8 (229,0 + 232,5)

5. Домен Превц (Словения) – 439,2 (211,0 + 218,5)

6. Антти Аалто (Финляндия) – 431,7 (229,0 + 221,0)

7. Андреас Веллингер (Германия) – 423,8 (227,0 + 219,0)

8. Мариус Линдвик (Норвегия) – 414,5 (221,5 + 225,5)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
