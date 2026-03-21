Пеллегрино выиграл последний спринт на Кубке мира в карьере

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино выиграл последний спринт на Кубке мира в карьере.

Сегодня он одержал победу в коньковом спринте на финальном этапе сезона в Лейк-Плэсиде (США). Это его первая победа на Кубке мира с декабря 2022 года. После текущего сезона 35-летний итальянец завершает карьеру.

Пеллегрино завоевывал серебро личного спринта на Олимпийских играх 2018 и 2022 годов. Он чемпион мира-2017 и дважды серебряный призер ЧМ в этой дисциплине (2019, 2025).

На Кубке мира у Пеллегрино 49 подиумов, из них 18 – победы.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Третье место в общем зачёте себе обеспечил, завтра выйдет на последнюю церемонию награждения.
Красиво 👏
Пелле респект за годы выступления и яркие финиши. Удачи в будущем ремесле!
П.С насколько жалкие Любки, новость про шикарное завершение спринтерской карьеры выдающегося лыжника, а хермах все дымит от Клэбо 🤦‍♂️
И что, даже в Ski Classic не побегает?
И что, даже в Ski Classic не побегает?
Может и сбегает, но даблполлинг у него совсем печальный.
Может и сбегает, но даблполлинг у него совсем печальный.
Там даже Макс Вылегжанин успел попилить, весьма достойно , а он тот еще дабполер..
