Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино выиграл последний спринт на Кубке мира в карьере.

Сегодня он одержал победу в коньковом спринте на финальном этапе сезона в Лейк-Плэсиде (США). Это его первая победа на Кубке мира с декабря 2022 года. После текущего сезона 35-летний итальянец завершает карьеру.

Пеллегрино завоевывал серебро личного спринта на Олимпийских играх 2018 и 2022 годов. Он чемпион мира-2017 и дважды серебряный призер ЧМ в этой дисциплине (2019, 2025).

На Кубке мира у Пеллегрино 49 подиумов, из них 18 – победы.