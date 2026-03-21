Пеллегрино выиграл последний спринт на Кубке мира в карьере
Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино выиграл последний спринт на Кубке мира в карьере.
Сегодня он одержал победу в коньковом спринте на финальном этапе сезона в Лейк-Плэсиде (США). Это его первая победа на Кубке мира с декабря 2022 года. После текущего сезона 35-летний итальянец завершает карьеру.
Пеллегрино завоевывал серебро личного спринта на Олимпийских играх 2018 и 2022 годов. Он чемпион мира-2017 и дважды серебряный призер ЧМ в этой дисциплине (2019, 2025).
На Кубке мира у Пеллегрино 49 подиумов, из них 18 – победы.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
П.С насколько жалкие Любки, новость про шикарное завершение спринтерской карьеры выдающегося лыжника, а хермах все дымит от Клэбо 🤦♂️