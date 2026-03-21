Журова о федерации лыж: «Дипломатичность Свищева и умение договориться будут очень важны в переговорах с FIS»

Журова: дипломатичность Свищева будет очень важна в переговорах с FIS.

Депутат Годдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила возможное назначение Дмитрия Свищева на пост главы объединенной федерации лыжных видов спорта в России.

По информации «БИЗНЕС Online», Свищев является самым вероятным кандидатом. Он входит в комитет Госдумы по спорту, где занимает должность первого зампредседателя.

«Мы с Дмитрием Свищевым знакомы давно, еще со времен его участия в заявке Олимпиады-2014 в Сочи. Он всегда лично ездил в регионы, общался с губернаторами по поводу развития керлинга. Он продвигал керлинг, хотя это непростая задача в нашей стране. Свищев проводил очень интересные соревнования как на суперпрофессиональном уровне, так и на массовом любительском. У него огромный опыт и хорошая команда. Свищев все делает качественно.

Если так получится, что Свищев возглавит объединенную федерацию, думаю, он справится. Вообще, Дмитрий – очень человечный и мудрый, выдержанный, он в первую очередь про людей. Его дипломатичность и умение договориться будут очень важны в переговорах с международной федерацией (FIS). Объединение производится в том числе для того, чтобы все лыжные федерации вернулись вместе, чтобы упростить все процессы.

Мне очень хотелось бы, чтобы главы федераций сохранили за собой руководящие посты по своим видам. Например, Елена Вяльбе, Алексей Курашов очень хорошо работают. Думаю, у Свищева получится гармонично объединить всех, кто может быть полезен», – сказала Журова.

