Горные лыжи. Кубок мира. Парис и Пировано победили в скоростных спусках, фон Алльмен и Джонсон – 2-е, Крихмайер и Вайдле – 3-и

Парис и Пировано выиграли скоростные спуски в финале Кубка мира по горным лыжам.

Итальянский горнолыжник Доминик Парис одержал победу в скоростном спуске в финале Кубка мира в Лиллехаммере. У женщин лучшей стала итальянка Лаура Пировано. Горные лыжи Финал Кубка мира Лиллехаммер, Норвегия Скоростной спуск, мужчины 1. Доминик Парис (Италия) – 1.45,37 2. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 0,19 3. Винсент Крихмайер (Австрия) – 0,60 4. Алексис Монне (Швейцария) – 0,66 5. Миха Хробат (Словения) – 0,86 6. Штефан Рогентин (Швейцария) – 0,89 7. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,92 8. Бенджамин Жак Аллиод (Италия) – 1,12 9. Даниэль Хеметсбергер (Австрия) – 1,14 10. Флориан Шидер (Италия) – 1,27 Скоростной спуск, женщины 1. Лаура Пировано (Италия) – 1.30,85 2. Бризи Джонсон (США) – 0,15 3. Кира Вайдле-Винкельман (Германия) – 0,25 4. Ариане Редлер (Австрия) – 0,29 5. Эмма Айхер (Германия) – 0,37 6. Коринн Сутер (Швейцария) – 0,48 7. Николь Делаго (Италия) – 0,51 8. Корнелия Хюттер (Австрия) – 0,80 9-10. София Годжа (Италия) – 0,81 9-10. Эстер Ледецка (Чехия) – 0,81