Горные лыжи. Кубок мира. Парис и Пировано победили в скоростных спусках, фон Алльмен и Джонсон – 2-е, Крихмайер и Вайдле – 3-и
Итальянский горнолыжник Доминик Парис одержал победу в скоростном спуске в финале Кубка мира в Лиллехаммере. У женщин лучшей стала итальянка Лаура Пировано.
Горные лыжи
Финал Кубка мира
Лиллехаммер, Норвегия
Скоростной спуск, мужчины
1. Доминик Парис (Италия) – 1.45,37
2. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 0,19
3. Винсент Крихмайер (Австрия) – 0,60
4. Алексис Монне (Швейцария) – 0,66
5. Миха Хробат (Словения) – 0,86
6. Штефан Рогентин (Швейцария) – 0,89
7. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,92
8. Бенджамин Жак Аллиод (Италия) – 1,12
9. Даниэль Хеметсбергер (Австрия) – 1,14
10. Флориан Шидер (Италия) – 1,27
Скоростной спуск, женщины
1. Лаура Пировано (Италия) – 1.30,85
2. Бризи Джонсон (США) – 0,15
3. Кира Вайдле-Винкельман (Германия) – 0,25
4. Ариане Редлер (Австрия) – 0,29
5. Эмма Айхер (Германия) – 0,37
6. Коринн Сутер (Швейцария) – 0,48
7. Николь Делаго (Италия) – 0,51
8. Корнелия Хюттер (Австрия) – 0,80
9-10. София Годжа (Италия) – 0,81
9-10. Эстер Ледецка (Чехия) – 0,81
Эмма ? Или , возможно , Кира ?
Нет , именно Лаура своим хет-триком под занавес сезона махом сняла все вопросы .