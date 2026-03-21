  • Горные лыжи. Кубок мира. Парис и Пировано победили в скоростных спусках, фон Алльмен и Джонсон – 2-е, Крихмайер и Вайдле – 3-и
Парис и Пировано выиграли скоростные спуски в финале Кубка мира по горным лыжам.

Итальянский горнолыжник Доминик Парис одержал победу в скоростном спуске в финале Кубка мира в Лиллехаммере. У женщин лучшей стала итальянка Лаура Пировано.

Горные лыжи

Финал Кубка мира

Лиллехаммер, Норвегия

Скоростной спуск, мужчины

1. Доминик Парис (Италия) – 1.45,37

2. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 0,19

3. Винсент Крихмайер (Австрия) – 0,60

4. Алексис Монне (Швейцария) – 0,66

5. Миха Хробат (Словения) – 0,86

6. Штефан Рогентин (Швейцария) – 0,89

7. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,92

8. Бенджамин Жак Аллиод (Италия) – 1,12

9. Даниэль Хеметсбергер (Австрия) – 1,14

10. Флориан Шидер (Италия) – 1,27

Скоростной спуск, женщины

1. Лаура Пировано (Италия) – 1.30,85

2. Бризи Джонсон (США) – 0,15

3. Кира Вайдле-Винкельман (Германия) – 0,25

4. Ариане Редлер (Австрия) – 0,29

5. Эмма Айхер (Германия) – 0,37

6. Коринн Сутер (Швейцария) – 0,48

7. Николь Делаго (Италия) – 0,51

8. Корнелия Хюттер (Австрия) – 0,80

9-10. София Годжа (Италия) – 0,81

9-10. Эстер Ледецка (Чехия) – 0,81

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
результаты
сборная Словении
logoВинсент Крихмайер
скоростной спуск
logoсборная Италии по лыжным видам спорта
logoсборная Швейцарии
Миха Хробат
logoМарко Одерматт
logoгорные лыжи
logoДоминик Парис
logoКубок мира
logoАлексис Монне
Штефан Рогентин
logoФраньо фон Алльмен
logoсборная Австрии
Николь Делаго
Флориан Шидер
сборная Чехии жен
logoсборная Германии жен
logoСофия Годжа
logoКира Вайдле-Винкельман
Даниэль Хеметсбергер
logoЛаура Пировано
logoКорнелия Хюттер
logoЭстер Ледецка
logoсборная США жен
logoсборная Италии жен
сборная Швейцарии жен
logoАриане Редлер
Коринн Сутер
logoЭмма Айхер
logoБризи Джонсон
скоростной спуск (жен)
А ведь долго думали , кто заберёт МХГ в скоростном спуске после травмы Линдси ?
Эмма ? Или , возможно , Кира ?
Нет , именно Лаура своим хет-триком под занавес сезона махом сняла все вопросы .
Поздравления Парису с 20 победой в спуске
