  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  Ведущий Багиян Синякин о том, есть ли планы на следующую Паралимпиаду: «Мы только начали»
2

Ведущий Багиян Синякин о том, есть ли планы на следующую Паралимпиаду: «Мы только начали»

Сергей Синякин, ведущий лыжницы Анастасии Багиян, сообщил, что они намерены участвовать в следующей Паралимпиаде.

На Паралимпийских играх в Италии Багиян и Синякин выиграли золотые медали в спринте и гонках на 10 и 20 км. 

«Есть ли планы на следующие Паралимпийские игры? Да, мы только начали.

Хочу поблагодарить нашу большую страну за поддержку, а там [на Играх] действительно [были] колоссальные эмоции, которые мы испытывали. Чувствовали, что за нашей спиной страна.

Чувствовалось, что не только Настя побеждает на соревнованиях и завоевывает медаль, а побеждает вся страна», – сказал Синякин. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoПаралимпийские игры
Сергей Синякин
logoпаралимпийская сборная России
logoлыжные гонки
Анастасия Багиян
ТАСС
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Успеха, Анастасия и Сергей! Берегите друг друга!
Большое вам спасибо и низкий поклон Насте!
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Путин встал на колено, награждая паралимпийца Голубкова
19 марта, 16:10
Путин наградил орденами Дружбы российских паралимпийцев, завоевавших медали на Играх-2026
19 марта, 07:45
Иван Голубков: «У нас в Коми проблемы с финансированием. Мне пишут ребята, которые хотят выехать хотя бы на чемпионат России, но не могут»
18 марта, 08:43
Рекомендуем
Главные новости
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Эмбахер победил, Наито – 2-й, Форфанг – 3-й
5 минут назад
Пеллегрино выиграл последний спринт на Кубке мира в карьере
26 минут назад
❄️ Лыжи. Кубок мира. Пеллегрино выиграл коньковый спринт, Хегген – 2-й, Гран – 3-й
сегодня, 18:42
❄️ Лыжи. Кубок мира. Сван победила в коньковом спринте, Сундлинг – 2-я, Далквист – 3-я
сегодня, 18:31
Журова о федерации лыж: «Дипломатичность Свищева и умение договориться будут очень важны в переговорах с FIS»
сегодня, 17:12
Губерниев о федерации лыж: «Уже давно было понятно, что Вяльбе уйдет со своего поста. Ей было наплевать на людей, она занималась только собой и своим прославлением»
сегодня, 16:40
Горные лыжи. Кубок мира. Парис и Пировано победили в скоростных спусках, фон Алльмен и Джонсон – 2-е, Крихмайер и Вайдле – 3-и
сегодня, 14:28
Савелий Коростелев: «Не знаю, откуда взято, что я возводил Большунова в статус кумира. Но как спортсмен он авторитет»
сегодня, 13:04
Савелий Коростелев: «Думаю, все понимают: с уровнем подготовки Клэбо, если сейчас выигрывает кто-то другой, значит, в гонке чего-то не хватает»
сегодня, 12:49
Ски-альпинист Филиппов получил визу за два дня до Кубка мира в Италии: «Будем считать, что так и было задумано, чтобы приехать в горы прям под старт»
сегодня, 11:25
Ко всем новостям
Последние новости
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
вчера, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 18-м месте
14 марта, 13:52
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 11-е место
14 марта, 13:46
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Рекомендуем