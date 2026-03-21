Ведущий Багиян Синякин о том, есть ли планы на следующую Паралимпиаду: «Мы только начали»
Сергей Синякин, ведущий лыжницы Анастасии Багиян, сообщил, что они намерены участвовать в следующей Паралимпиаде.
На Паралимпийских играх в Италии Багиян и Синякин выиграли золотые медали в спринте и гонках на 10 и 20 км.
«Есть ли планы на следующие Паралимпийские игры? Да, мы только начали.
Хочу поблагодарить нашу большую страну за поддержку, а там [на Играх] действительно [были] колоссальные эмоции, которые мы испытывали. Чувствовали, что за нашей спиной страна.
Чувствовалось, что не только Настя побеждает на соревнованиях и завоевывает медаль, а побеждает вся страна», – сказал Синякин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
2 комментария
Успеха, Анастасия и Сергей! Берегите друг друга!
Большое вам спасибо и низкий поклон Насте!
