  Савелий Коростелев: «Не знаю, откуда взято, что я возводил Большунова в статус кумира. Но как спортсмен он авторитет»
Савелий Коростелев: «Не знаю, откуда взято, что я возводил Большунова в статус кумира. Но как спортсмен он авторитет»

Коростелев: не знаю, откуда взято, что я возводил Большунова в статус кумира.

Российский лыжник Савелий Коростелев не стал называть трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова своим кумиром.

– Не знаю, откуда вообще взято, что я его возводил в этот статус примера, кумира. И я видел, что кто-то «предъявляет» сейчас, что я возвожу в тот же статус Клэбо.

– Есть твоя цитата. «Пока у меня в голове такая картинка: он олимпийский чемпион, а я – ребенок. Он уже всего добился, а мне только предстоит закладывать базу». Это 2022 год.

– Ну, это чистые факты были. Чувак уже с медалями, я – с медалями юниорского чемпионата мира. Таких ребят было много. В моем понимании я просто привожу факты. А люди уже из этого переконвертируют это в «кумирство» и тому подобное. Меня спросили – я ответил: «У него медали, у меня – нет». Сейчас меня спроси – я точно так же скажу: «У него медали, у меня – нет».

Сейчас говорю про Клэбо: чувак бьет все рекорды – я просто констатирую факт. У Савелия кумир Клэбо? Кто-то пытается читать между строк, а тут не надо.

– Хорошо, не буду читать между строк, а спрошу напрямую: Большунов для тебя как спортсмен – мы сейчас не говорим про его всевозможные высказывания – он для тебя является неким эталоном или человеком, у которого есть чему поучиться?

– Как спортсмен – по медалям и в этом ключе – он авторитет. Человек, который реально добился многого. Я не знаю точную статистику, но скорее всего, больше всех у нас в России в лыжных гонках. Возможно, даже если брать Советский Союз, он многих переплюнул. По результатам он очень многого добился, и Саша большой молодец в этом плане.

– Если добавлять к тому, что он действительно большой спортсмен, его публичную позицию, особенно в отношении нейтральных спортсменов на Олимпиаде, высказывания в стиле: «Смотрел скиатлон в начале Олимпиады. Понял: приезжай, забирай медали и уезжай – все просто. Поэтому уже не смотрю, это цирк». На что ты ему ответил: «Приезжай».

– Ну, он сказал: «Приезжай и забирай». Если это так просто, почему он не здесь? На самом деле путь на Олимпиаду – это не год-полтора. Это последние четыре года. И за все действия и слова могут быть последствия. Это надо понимать, когда ты что-то делаешь и говоришь, – ответил Коростелев в интервью Okko.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Авторитет это Кокорин и Мамаев. И возможно Смолов.😄🤣
Авторитет это Кокорин и Мамаев. И возможно Смолов.😄🤣
Кокорин и Мамаев авторитеты в законе. :)
Каждое интервью даёт минус в карму Савелию. Возникает вопрос так много говоришь, но очень мало выиграл. Надо больше работать, до Большунова ему как до Луны, как и до Устюгова, Крюкова, Легкова, Вылегжанина, Спирово и много еще
Савелий просто не отказывается давать интервью.. не он же бегает за журналистами, а они за ним.. рассуждает здраво.. а передергивать его слова всегда охотников найдется
Савелий просто не отказывается давать интервью.. не он же бегает за журналистами, а они за ним.. рассуждает здраво.. а передергивать его слова всегда охотников найдется
Особенно здраво он рассуждает, повторяя фразу про соперника «почему он не здесь»)))
Саве просто повезло, что его допустили, а так говорит как будто это его заслуга какая-то большая
Саве просто повезло, что его допустили, а так говорит как будто это его заслуга какая-то большая
ну например не ходить на всякие митинги - это всё же выбор
Саве просто повезло, что его допустили, а так говорит как будто это его заслуга какая-то большая
Заслуга Коростелёва конечно есть, всё таки трудился и бегал в России неплохо. Но повезло ему конечно знатно с допуском, тут я соглашусь.
Вот прямо выпрашивает своими вопросами, ну скажи, какой плохой Большунов, он же нам интервью не дает. Что-то я не читала вьюшек с другими лыжниками, где были бы такие вопросы, знают, у кого спрашивать, чтобы получить нужный ответ.
Ну хочется Савелию поговорить. Триггерит не по-детски. Тебя пахать надо. Язык-враг твой. Ждём побед над междустрочным Кумиром.
Как бы они друг к другу не относились, но зря что Большунов, что Коростелев через СМИ набрасывают «огонька» с привкусом, Бородавко нет нет че нить сказанет некорректно. Есть вопросы, решайте внутри и без огласки. Все таки майонезное влияние Губы здесь отпечатывается, а также словоблудие Степановой. Сейчас очень нездоровая тенденция в интервью, комментировании лыжных гонок с какими то подтекстами. Это дешевый прием привлечения внимания.
Был случай когда на КМ Легков на финише повздорил с Максом Вылегжаниным, а после когда эмоции прошли, Саня извинился и они с Максом решили все на хорошей ноте. А Вяльбе как руководитель должна давным давно пресечь эти потоки на корню
Спортс, выложили бы просто все его умозаключения в интервью, зачем так дробить?))
Горные лыжи. Кубок мира. Парис и Пировано победили в скоростных спусках, фон Алльмен и Джонсон – 2-е, Крихмайер и Вайдле – 3-и
1 минуту назад
Лыжи. Кубок мира. Пеллегрино, Амундсен, Шанава, Огден, Шаппаз, Рее, Эвенсен, Хегген выступят в квалификации конькового спринта
20 минут назад
Лыжи. Кубок мира. Диггинс, Сван, Сундлинг, Далквист, Рибом, Хагстрем, Йоэнсуу выступят в квалификации конькового спринта
20 минут назад
Ведущий Багиян Синякин о том, есть ли планы на следующую Паралимпиаду: «Мы только начали»
сегодня, 13:20
Савелий Коростелев: «Думаю, все понимают: с уровнем подготовки Клэбо, если сейчас выигрывает кто-то другой, значит, в гонке чего-то не хватает»
сегодня, 12:49
Ски-альпинист Филиппов получил визу за два дня до Кубка мира в Италии: «Будем считать, что так и было задумано, чтобы приехать в горы прям под старт»
сегодня, 11:25
Фрида Карлссон: «Если после ЧМ-2027 я решу продолжать кататься на лыжах, это будет осознанный выбор»
сегодня, 10:11
Коростелев о лыжах норвежцев: «Тяжело соперничать, когда у них огромный сервис-трак, а у нас кабинка пять на два»
сегодня, 08:14
Савелий Коростелев: «Самые крутые лыжники России в XXI веке – Крюков, Устюгов, Большунов. Без распределения по местам»
сегодня, 07:58
Савелий Коростелев: «На Олимпиаде надежда на спринт была. Самое сложное — пройти квалификацию, с чем я не справился»
сегодня, 07:44
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
вчера, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 18-м месте
14 марта, 13:52
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 11-е место
14 марта, 13:46
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
