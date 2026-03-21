Савелий Коростелев: «Не знаю, откуда взято, что я возводил Большунова в статус кумира. Но как спортсмен он авторитет»

Коростелев: не знаю, откуда взято, что я возводил Большунова в статус кумира.

Российский лыжник Савелий Коростелев не стал называть трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова своим кумиром.

– Не знаю, откуда вообще взято, что я его возводил в этот статус примера, кумира. И я видел, что кто-то «предъявляет» сейчас, что я возвожу в тот же статус Клэбо.

– Есть твоя цитата. «Пока у меня в голове такая картинка: он олимпийский чемпион, а я – ребенок. Он уже всего добился, а мне только предстоит закладывать базу». Это 2022 год.

– Ну, это чистые факты были. Чувак уже с медалями, я – с медалями юниорского чемпионата мира. Таких ребят было много. В моем понимании я просто привожу факты. А люди уже из этого переконвертируют это в «кумирство» и тому подобное. Меня спросили – я ответил: «У него медали, у меня – нет». Сейчас меня спроси – я точно так же скажу: «У него медали, у меня – нет».

Сейчас говорю про Клэбо: чувак бьет все рекорды – я просто констатирую факт. У Савелия кумир Клэбо? Кто-то пытается читать между строк, а тут не надо.

– Хорошо, не буду читать между строк, а спрошу напрямую: Большунов для тебя как спортсмен – мы сейчас не говорим про его всевозможные высказывания – он для тебя является неким эталоном или человеком, у которого есть чему поучиться?

– Как спортсмен – по медалям и в этом ключе – он авторитет. Человек, который реально добился многого. Я не знаю точную статистику, но скорее всего, больше всех у нас в России в лыжных гонках. Возможно, даже если брать Советский Союз, он многих переплюнул. По результатам он очень многого добился, и Саша большой молодец в этом плане.

– Если добавлять к тому, что он действительно большой спортсмен, его публичную позицию, особенно в отношении нейтральных спортсменов на Олимпиаде, высказывания в стиле: «Смотрел скиатлон в начале Олимпиады. Понял: приезжай, забирай медали и уезжай – все просто. Поэтому уже не смотрю, это цирк». На что ты ему ответил: «Приезжай».

– Ну, он сказал: «Приезжай и забирай». Если это так просто, почему он не здесь? На самом деле путь на Олимпиаду – это не год-полтора. Это последние четыре года. И за все действия и слова могут быть последствия. Это надо понимать, когда ты что-то делаешь и говоришь, – ответил Коростелев в интервью Okko .