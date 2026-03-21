  • Савелий Коростелев: «Думаю, все понимают: с уровнем подготовки Клэбо, если сейчас выигрывает кто-то другой, значит, в гонке чего-то не хватает»
Савелий Коростелев: «Думаю, все понимают: с уровнем подготовки Клэбо, если сейчас выигрывает кто-то другой, значит, в гонке чего-то не хватает»

Коростелев: у многих есть понимание, что без Клэбо победа не имеет того «сока».

Российский лыжник Савелий Коростелев высказался об уровне норвежца Йоханнеса Клэбо.

«Мы немного пообщались после подиума в Фалуне. Я прочитал в его интервью, будто он не ставит себе целей на сезон после Олимпиады, хотя и продолжает выигрывать гонки. Я спросил его: «Какая все-таки цель на сезон? Рекорд Марит Бьорген?» Чтобы побить все основные рекорды, ему как раз не хватало побед на этапах Кубка мира — после Фалуна оставалось выиграть пять гонок. Я спросил: «Ну что, сделаешь это?» Он ответил: «Посмотрим».

В итоге «посмотрели»: все сложилось неудачно (Клэбо получил сотрясение мозга в Драммене – Спортс’‘). Надеюсь, он восстановится. Думаю, все понимают: с его уровнем подготовки и формой, если сейчас выигрывает кто-то другой, значит, в гонке чего-то не хватает.

На юниорском чемпионате мира норвежец-фаворит, бронзовый призер Олимпиады, упал метрах в ста до финиша, хотя до этого выигрывал с огромным отрывом. Вторым в спринте приехал его напарник. И тот сказал: «Нет, это не победа. Не по факту и не по силам. Он был далеко впереди, мы бы с ним ничего не сделали».

Пока кто-то не обыграет Клэбо в очном противостоянии — это одно. А так, у многих есть понимание, что без него победа не имеет того «сока».

Мы недавно общались с одним журналистом насчет того, что Клэбо достаточно суеверный человек. Вплоть до того, что отец звонит ему строго в одно и то же время, а все вещи лежат на определенных местах. Все очень досконально.

Когда я это услышал, подумал: «Серьезно? Неужели такое возможно?» Я еще понимаю, что-то из разряда волосы одинаково уложил или, я не знаю, повязку волшебную надел. Или как некоторые норвежцы говорят, счастливые трусики у них там какие-то имеются», – сказал Коростелев в интервью Okko.

«В мире я в топ-10. Не считаю себя звездой». Мысли Коростелева о первом сезоне после бана

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Okko
Ну уже все перебор. Мы один раз поняли что Клэбо молодец. Но нужно наверное уже прекратить это говорить. Особенно про то что победа без него это не комильфо. А победы Клэбо без нашей сборной это норм так получается.
Чемпионского характера в его интервью не прослеживается
На Большунова только огрызается, а тут раболепие какое-то
Чемпионского характера в его интервью не прослеживается На Большунова только огрызается, а тут раболепие какое-то
А зачем нормального человека грязью поливать? Не говоря уже о том, что если считать себя лучшим, когда ты даже на подиум толком не претендуешь, то так и останешься без золота. Решение любой проблемы начинается с её принятия.
А зачем нормального человека грязью поливать? Не говоря уже о том, что если считать себя лучшим, когда ты даже на подиум толком не претендуешь, то так и останешься без золота. Решение любой проблемы начинается с её принятия.
Нормальный человек это Клэбо? Это тот который все 4 года постоянно говорил как мантру что русских не должно быть на соревнованиях. А потом когда допустили сделал вид что этого не было. Да уж действительно нормальный человек.
Когда же коростылёв перестанет лизать у норгов? Стыдоба.
Да, а "лизнуть" у норгов - это теперь его "визитная карточка"... Неприятный и скользкий тип этот... молодой, да ранний.))
"Пока кто-то не обыграет Клэбо в очном противостоянии "
Этого Клебо боится больше всего - очного противостояния с Большуновым.........разделку в Штатах выиграл за 26 мин......а Большунов на Сахалине эту же разделку классикой пробежал за 23 мин похожие условия снежной зимы.....интересно что в обоих гонках .и вторые и третьи отстали приблизительно на одинаковое время.......кончай Савелий дифирамбы петь Йохе Морфлот Клебо.......однако.....
"Пока кто-то не обыграет Клэбо в очном противостоянии " Этого Клебо боится больше всего - очного противостояния с Большуновым.........разделку в Штатах выиграл за 26 мин......а Большунов на Сахалине эту же разделку классикой пробежал за 23 мин похожие условия снежной зимы.....интересно что в обоих гонках .и вторые и третьи отстали приблизительно на одинаковое время.......кончай Савелий дифирамбы петь Йохе Морфлот Клебо.......однако.....
"Эту же разделку", - вот тут ключевая ошибка.
А победа Клебо в отсутствии Большунова это что в мировозрении этого нейтрально соевого
До Олимпиады от России допустили только фаната Клэбо. С таким мышлением всегда ему быть четвертым.

А Большунов грубый, резкий, злой, но его на Олимпиаде хоть на лыжи БРАДОС поставь — он и на них в призы заедет чисто на характере
До Олимпиады от России допустили только фаната Клэбо. С таким мышлением всегда ему быть четвертым. А Большунов грубый, резкий, злой, но его на Олимпиаде хоть на лыжи БРАДОС поставь — он и на них в призы заедет чисто на характере
Точно, такие типы в десятку заезжают и счастливы, что Клэбо похвалил. Не чемпион.
До Олимпиады от России допустили только фаната Клэбо. С таким мышлением всегда ему быть четвертым. А Большунов грубый, резкий, злой, но его на Олимпиаде хоть на лыжи БРАДОС поставь — он и на них в призы заедет чисто на характере
Никуда он не заедет, отъездился
Этот нейтральный перешёл все границы. Вопрос к родителям как такое можно было воспитать, вам не стыдно?
«Без него победа не имеет того «сока»… Да что ты говоришь)

Все интервью словно восторги фанатки по своему кумиру. Что же вы такие беззубые-то…
«Без него победа не имеет того «сока»… Да что ты говоришь) Все интервью словно восторги фанатки по своему кумиру. Что же вы такие беззубые-то…
Вы видели вчера Клэбо в разделке?
Вы видели вчера Клэбо в разделке?
Видела. И что дальше? Меня должна удивлять победа в разделке КЛАССИКОЙ на 10 км?) Так Клебо и на пятнашке классикой, борясь с Большуновым, тоже побеждал. Только тогда у него был сильный конкурент. И не один. Взять того же Нисканена в прекрасной форме, а не жалкую тень, которая с возрастом стала только сильнее. Сейчас конкурентов нет. И победы Йоханнеса - это не только его заслуга. А отстранение одних, и уход в ветераны других
Очко Клэбо сверкает после интервью Коростелева
