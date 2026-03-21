Савелий Коростелев: «Думаю, все понимают: с уровнем подготовки Клэбо, если сейчас выигрывает кто-то другой, значит, в гонке чего-то не хватает»
Российский лыжник Савелий Коростелев высказался об уровне норвежца Йоханнеса Клэбо.
«Мы немного пообщались после подиума в Фалуне. Я прочитал в его интервью, будто он не ставит себе целей на сезон после Олимпиады, хотя и продолжает выигрывать гонки. Я спросил его: «Какая все-таки цель на сезон? Рекорд Марит Бьорген?» Чтобы побить все основные рекорды, ему как раз не хватало побед на этапах Кубка мира — после Фалуна оставалось выиграть пять гонок. Я спросил: «Ну что, сделаешь это?» Он ответил: «Посмотрим».
В итоге «посмотрели»: все сложилось неудачно (Клэбо получил сотрясение мозга в Драммене – Спортс’‘). Надеюсь, он восстановится. Думаю, все понимают: с его уровнем подготовки и формой, если сейчас выигрывает кто-то другой, значит, в гонке чего-то не хватает.
На юниорском чемпионате мира норвежец-фаворит, бронзовый призер Олимпиады, упал метрах в ста до финиша, хотя до этого выигрывал с огромным отрывом. Вторым в спринте приехал его напарник. И тот сказал: «Нет, это не победа. Не по факту и не по силам. Он был далеко впереди, мы бы с ним ничего не сделали».
Пока кто-то не обыграет Клэбо в очном противостоянии — это одно. А так, у многих есть понимание, что без него победа не имеет того «сока».
Мы недавно общались с одним журналистом насчет того, что Клэбо достаточно суеверный человек. Вплоть до того, что отец звонит ему строго в одно и то же время, а все вещи лежат на определенных местах. Все очень досконально.
Когда я это услышал, подумал: «Серьезно? Неужели такое возможно?» Я еще понимаю, что-то из разряда волосы одинаково уложил или, я не знаю, повязку волшебную надел. Или как некоторые норвежцы говорят, счастливые трусики у них там какие-то имеются», – сказал Коростелев в интервью Okko.
На Большунова только огрызается, а тут раболепие какое-то
Этого Клебо боится больше всего - очного противостояния с Большуновым.........разделку в Штатах выиграл за 26 мин......а Большунов на Сахалине эту же разделку классикой пробежал за 23 мин похожие условия снежной зимы.....интересно что в обоих гонках .и вторые и третьи отстали приблизительно на одинаковое время.......кончай Савелий дифирамбы петь Йохе Морфлот Клебо.......однако.....
А Большунов грубый, резкий, злой, но его на Олимпиаде хоть на лыжи БРАДОС поставь — он и на них в призы заедет чисто на характере
Все интервью словно восторги фанатки по своему кумиру. Что же вы такие беззубые-то…