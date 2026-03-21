Губерниев о федерации лыж: «Уже давно было понятно, что Вяльбе уйдет со своего поста. Ей было наплевать на людей, она занималась только собой и своим прославлением»

Губерниев резко раскритиковал работу Вяльбе в лыжной федерации.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко раскритиковал работу Елены Вяльбе на посту главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Ранее Вяльбе сообщила о предстоящем объединении федераций по лыжным видам спорта в стране. Руководителем организации может стать депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

«Уже давно было понятно, что Елена Вяльбе уйдет со своего поста. В свое время она начинала за здравие, но заканчивает за упокой. Ее главное достижение за эти годы – наши медали на всех возможных соревнованиях. Формально она была руководителем, даже главным тренером себя назначила, хотя ни дня в жизни не тренировала.

Из минусов – культ личности, который появился у нас в лыжах вокруг Елены Валерьевны. Ее подчиненные сравнивают ее с Клэбо и забывают про других наших легенд. Вяльбе было наплевать на людей, она занималась только собой и своим прославлением.

Она хотела, чтобы ее окружали только жополизы. У нас в стране развалился спринт, очень плохо работает медийная составляющая. Теперь пришло время, когда она перестанет быть руководителем. Остается только поблагодарить ее за проделанную работу.

Моя роль в новой федерации? Я получил очень много писем и приятных слов от людей и решил остаться в роли комментатора. Продолжу освещать лыжи, а еще биатлон, плавание и многое другое. Остаюсь со страной в роли журналиста и телеведущего и отдам свои голоса новому руководителю. Нужно развивать все виды спорта, идти в ногу с [международной федерацией] FIS и полностью возвращаться на международную арену», – сказал Губерниев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
"Она хотела, чтобы ее окружали только жополизы". - Один Губерниев никому не лижет, и особенно он не лижет кремлевским чиновникам! 😂
Ответ Basta777
Там язык не вылезает из срамных мест)
Ответ Basta777
Свищева ещё не назначили,а Дима уже признал его лучшим руководителем ФЛГР)).
Притча - когда лев испускал дух, к нему гордо подошел осëл и лягнул льва. Надо ли говорить кто тут осëл?
Скучный клоун даже не старается в этот раз.
Крыть очевидные достижения Вяльбе в качестве руководителя ФЛГР нечем, поэтому сподобился только на несколько бездарных набросов - спринт не тот (видимо у нас дистанционщики должны были на КМ разрывать), медийная составляющая не та (не увидел никаких серьёзных отличий в освещении, кроме отсутствия чсвшного майонеза в лыжах, что безусловно является плюсом для лыж). Разве что с фразы про "жополизов" посмеялся, наглядная демонстрация пословицы про бревно в глазу.
Враль поганый, Вяльбе повезла ультрасырую команду в Корею-2018, и молодые ноунеймы насобирали россыпь наград, и это во время не заслуженного отсутствия лидеров. По сути с ее именем связан подъем лыж в стране. И только за это ей огромная благодарность и уважение. А дешевый популист-губошлеп чем больше говорит, тем сильнее воняет, и конечная цель этой болтовни даже ему самому непонятна.
Ещë о личности губерниева - его высказывания об Анфисе Резцовой :
31 03 2020 (Спорт-Экспресс RU) " Анфиса Резцова лютый позор российского спорта, я вас презираю"
Октябрь 2023 года (после смерти Резцовой) - "Анфиса Резцова невероятная звезда, символ целого поколения, это колоссальная потеря для мирового лыжного спорта, я в шоке"
Только мерзкий, отвратительный тип мог такое выдать...
Какое его собачье дело до нее? Какие заслуги у него? Сравнению не подлежит!
Да, Губер молодец. Обкакал всех кто заслуженно трудился на совесть и на славу российского спорта, а сам в кусты, лизоблюд и вероятно доносчик, по лицу видно. Ему конечно интереснее с Резцовой обсуждать какого цвета её трусики, да на норвегов работать обхаивая наш спорт. С этим коментом уже и биатлон противно смотреть, сейчас не смотрим, не интересно слушать всякую чушь от Губера, не профессионально в его исполнении. Да, нам не повезло что спорт в России комментируют такие Губеры. Людей таких называют без стыда и совести ...
Ответ aleksei ecin
Плюсую
Губерниев ты пустое место, а Вяльбе.... Без вопросов знаменитая женщина.
У Губера самый длинный язык, ему нет равных среди тех, кто лижет и подлизывает. Сидел бы и не высовывался, а то могут веслом попасть по бестолковке.
Ответ Док Аксель
Было такое, в 2014 году Павел Ростовцев плюнул в физиономию этого типа, тот утëрся и ушëл, несмотря на свой двухметровый рост ответить не решился, трус. Вот языком чесать - это для него.
Елене Валерьевне, спасибо за работу на посту президента ФЛГР. А этот,( даже имя называть не хочу) просто мерзавец.
