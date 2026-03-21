Губерниев о федерации лыж: «Уже давно было понятно, что Вяльбе уйдет со своего поста. Ей было наплевать на людей, она занималась только собой и своим прославлением»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко раскритиковал работу Елены Вяльбе на посту главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Ранее Вяльбе сообщила о предстоящем объединении федераций по лыжным видам спорта в стране. Руководителем организации может стать депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
«Уже давно было понятно, что Елена Вяльбе уйдет со своего поста. В свое время она начинала за здравие, но заканчивает за упокой. Ее главное достижение за эти годы – наши медали на всех возможных соревнованиях. Формально она была руководителем, даже главным тренером себя назначила, хотя ни дня в жизни не тренировала.
Из минусов – культ личности, который появился у нас в лыжах вокруг Елены Валерьевны. Ее подчиненные сравнивают ее с Клэбо и забывают про других наших легенд. Вяльбе было наплевать на людей, она занималась только собой и своим прославлением.
Она хотела, чтобы ее окружали только жополизы. У нас в стране развалился спринт, очень плохо работает медийная составляющая. Теперь пришло время, когда она перестанет быть руководителем. Остается только поблагодарить ее за проделанную работу.
Моя роль в новой федерации? Я получил очень много писем и приятных слов от людей и решил остаться в роли комментатора. Продолжу освещать лыжи, а еще биатлон, плавание и многое другое. Остаюсь со страной в роли журналиста и телеведущего и отдам свои голоса новому руководителю. Нужно развивать все виды спорта, идти в ногу с [международной федерацией] FIS и полностью возвращаться на международную арену», – сказал Губерниев.
Депутат Свищев – новый босс лыж вместо Вяльбе? Что это значит?
Крыть очевидные достижения Вяльбе в качестве руководителя ФЛГР нечем, поэтому сподобился только на несколько бездарных набросов - спринт не тот (видимо у нас дистанционщики должны были на КМ разрывать), медийная составляющая не та (не увидел никаких серьёзных отличий в освещении, кроме отсутствия чсвшного майонеза в лыжах, что безусловно является плюсом для лыж). Разве что с фразы про "жополизов" посмеялся, наглядная демонстрация пословицы про бревно в глазу.
31 03 2020 (Спорт-Экспресс RU) " Анфиса Резцова лютый позор российского спорта, я вас презираю"
Октябрь 2023 года (после смерти Резцовой) - "Анфиса Резцова невероятная звезда, символ целого поколения, это колоссальная потеря для мирового лыжного спорта, я в шоке"
Только мерзкий, отвратительный тип мог такое выдать...