Губерниев о федерации лыж: «Уже давно было понятно, что Вяльбе уйдет со своего поста. Ей было наплевать на людей, она занималась только собой и своим прославлением»

Губерниев резко раскритиковал работу Вяльбе в лыжной федерации.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко раскритиковал работу Елены Вяльбе на посту главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Ранее Вяльбе сообщила о предстоящем объединении федераций по лыжным видам спорта в стране. Руководителем организации может стать депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

«Уже давно было понятно, что Елена Вяльбе уйдет со своего поста. В свое время она начинала за здравие, но заканчивает за упокой. Ее главное достижение за эти годы – наши медали на всех возможных соревнованиях. Формально она была руководителем, даже главным тренером себя назначила, хотя ни дня в жизни не тренировала.

Из минусов – культ личности, который появился у нас в лыжах вокруг Елены Валерьевны. Ее подчиненные сравнивают ее с Клэбо и забывают про других наших легенд. Вяльбе было наплевать на людей, она занималась только собой и своим прославлением.

Она хотела, чтобы ее окружали только жополизы. У нас в стране развалился спринт, очень плохо работает медийная составляющая. Теперь пришло время, когда она перестанет быть руководителем. Остается только поблагодарить ее за проделанную работу.

Моя роль в новой федерации? Я получил очень много писем и приятных слов от людей и решил остаться в роли комментатора. Продолжу освещать лыжи, а еще биатлон, плавание и многое другое. Остаюсь со страной в роли журналиста и телеведущего и отдам свои голоса новому руководителю. Нужно развивать все виды спорта, идти в ногу с [международной федерацией] FIS и полностью возвращаться на международную арену», – сказал Губерниев.

