Ски-альпинист Филиппов получил визу за два дня до Кубка мира в Италии: «Будем считать, что так и было задумано, чтобы приехать в горы прям под старт»

Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов получил визу за два дня до старта на этапе Кубка мира в Италии.

Об этом он рассказал 20 марта в своем телеграм-канале.

«Дали визу всего на 8 дней, приедем менее чем за сутки до старта на Кубок мира (22 марта гонка) 😬

Будем считать, что так и было задумано, чтобы приехать в горы прям под старт. Чтобы организм не успел понять, что он в горах 😅

8 дней хватит ровно на два этапа Кубка мира. И будем надеться, что дадут еще одну визу на финал Кубка мира в Швейцарии (4 апреля) 🤞🏽», – написал Филиппов.е.