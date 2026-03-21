  • Ски-альпинист Филиппов получил визу за два дня до Кубка мира в Италии: «Будем считать, что так и было задумано, чтобы приехать в горы прям под старт»
Ски-альпинист Филиппов получил визу за два дня до Кубка мира в Италии: «Будем считать, что так и было задумано, чтобы приехать в горы прям под старт»

Ски-альпинист Филиппов получил визу за два дня до старта на Кубке мира в Италии.

Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов получил визу за два дня до старта на этапе Кубка мира в Италии.

Об этом он рассказал 20 марта в своем телеграм-канале.

«Дали визу всего на 8 дней, приедем менее чем за сутки до старта на Кубок мира (22 марта гонка) 😬

Будем считать, что так и было задумано, чтобы приехать в горы прям под старт. Чтобы организм не успел понять, что он в горах 😅

8 дней хватит ровно на два этапа Кубка мира. И будем надеться, что дадут еще одну визу на финал Кубка мира в Швейцарии (4 апреля) 🤞🏽», – написал Филиппов.е.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Никиты Филиппова
Никита Филиппов
ски-альпинизм
сборная России (ски-альпинизм)
logoКубок мира
Никита, настрой отличный. Удачи тебе!
Где саму гонку можно посмотреть?
Сегодняшний этап вообще не показывают даже на канале федерации. Только что смотрел текущие результаты, Никита в 1/2, но квалификацию на тонкого прошел, 24-й, в 1/4-й второй в своем забеге. Хотя Кистлер вообще мимо.
Но жалко, что не показывают, там трасса интересная, финишный кусок с прямым "плоским" отрезком после спуска, в 1/4 выиграл пол секунды у 3-го
25-го на матче в 11:05 индивидуальная гонка.
Опять бронза, три этапа КМ в спринте, три бронзы. Стабильность)
