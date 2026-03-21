Ски-альпинист Филиппов получил визу за два дня до Кубка мира в Италии: «Будем считать, что так и было задумано, чтобы приехать в горы прям под старт»
Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов получил визу за два дня до старта на этапе Кубка мира в Италии.
Об этом он рассказал 20 марта в своем телеграм-канале.
«Дали визу всего на 8 дней, приедем менее чем за сутки до старта на Кубок мира (22 марта гонка) 😬
Будем считать, что так и было задумано, чтобы приехать в горы прям под старт. Чтобы организм не успел понять, что он в горах 😅
8 дней хватит ровно на два этапа Кубка мира. И будем надеться, что дадут еще одну визу на финал Кубка мира в Швейцарии (4 апреля) 🤞🏽», – написал Филиппов.е.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Никиты Филиппова
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Но жалко, что не показывают, там трасса интересная, финишный кусок с прямым "плоским" отрезком после спуска, в 1/4 выиграл пол секунды у 3-го
25-го на матче в 11:05 индивидуальная гонка.