  • Фрида Карлссон: «Если после ЧМ-2027 я решу продолжать кататься на лыжах, это будет осознанный выбор»
Фрида Карлссон: «Если после ЧМ-2027 я решу продолжать кататься на лыжах, это будет осознанный выбор»

Двукратная олимпийская чемпионка Фрида Карлссон не уверена, что уйдет из лыжных гонок после чемпионата мира в Фалуне. 

Ранее шведка заявляла, что ЧМ-2027 будет «конечной остановкой» в ее карьере.

«Я говорила, что завершу карьеру после следующего сезона. Но я также осознала, что многое из того, чего я хочу… это становится похожим на пересмотр соглашения с самой собой. 

После следующего сезона я окажусь в ситуации, когда передо мной будет чистый лист. И если я решу продолжать кататься на лыжах, это будет осознанный выбор. Это не будет просто случайностью, что я продолжаю, а будет моим искренним желанием заниматься этим дальше», – сказала Карлссон. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: NRK
Хоть бы она осталась, ведь еще очень молодая.
Если после ЧМ 27 года уйдут Карлссон, Сундлинг и Далквист, то у Швеции из топов только Андерссон и Сван останутся.

А среди молодёжи никого сильных нет.
Эбба тоже говорила что очень скоро передет в ски классикс. Спринты да и плоские 10ки её её сфера, думаю после Фалуна передет и она.
Карлссон, Сундлинг точно не уйдут. молодежью и эти когда то были. норм у них все с резервом
Фрида, ты еще относительно молода; тех же Сундлинг и Дальквист. Которым уж слегка за 30. Хотя, если выходят на первый план семья, и другие сопутствующие ей "плюшки", тогда конечно, дело выбора за тобой.
Конечно ей решать, но я бы хотел чтоб Фрида выступала до ОИ 30 и завершила карьеру после Олимпиады.
Жаль когда такие спортсмены уходят на пике, как ранее к примеру уходили на пенсию биатлонистки немки Нойнер и покойная Дальмайер
Ещё 30 лет нет, можно спокойно до 2030 выступать
Фриде 26 лет.. куда, зачем уходить.. она говорила, что хочет учиться, так это можно делать и заочно
