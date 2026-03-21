Фрида Карлссон: «Если после ЧМ-2027 я решу продолжать кататься на лыжах, это будет осознанный выбор»

Фрида Карлссон допустила, что продолжит карьеру после ЧМ-2027.

Двукратная олимпийская чемпионка Фрида Карлссон не уверена, что уйдет из лыжных гонок после чемпионата мира в Фалуне.

Ранее шведка заявляла, что ЧМ-2027 будет «конечной остановкой» в ее карьере.

«Я говорила, что завершу карьеру после следующего сезона. Но я также осознала, что многое из того, чего я хочу… это становится похожим на пересмотр соглашения с самой собой.

После следующего сезона я окажусь в ситуации, когда передо мной будет чистый лист. И если я решу продолжать кататься на лыжах, это будет осознанный выбор. Это не будет просто случайностью, что я продолжаю, а будет моим искренним желанием заниматься этим дальше», – сказала Карлссон.