Фрида Карлссон: «Если после ЧМ-2027 я решу продолжать кататься на лыжах, это будет осознанный выбор»
Двукратная олимпийская чемпионка Фрида Карлссон не уверена, что уйдет из лыжных гонок после чемпионата мира в Фалуне.
Ранее шведка заявляла, что ЧМ-2027 будет «конечной остановкой» в ее карьере.
«Я говорила, что завершу карьеру после следующего сезона. Но я также осознала, что многое из того, чего я хочу… это становится похожим на пересмотр соглашения с самой собой.
После следующего сезона я окажусь в ситуации, когда передо мной будет чистый лист. И если я решу продолжать кататься на лыжах, это будет осознанный выбор. Это не будет просто случайностью, что я продолжаю, а будет моим искренним желанием заниматься этим дальше», – сказала Карлссон.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: NRK
А среди молодёжи никого сильных нет.
Жаль когда такие спортсмены уходят на пике, как ранее к примеру уходили на пенсию биатлонистки немки Нойнер и покойная Дальмайер