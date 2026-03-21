Савелий Коростелев: «Самые крутые лыжники России в XXI веке – Крюков, Устюгов, Большунов. Без распределения по местам»
– Кто для тебя самые крутые лыжники России в XXI веке? Мы берем только мужчин. Можешь назвать топ-3?
– Крюков, Устюгов, Большунов. Без распределения по местам. Три человека.
– А кто лично на тебя, может быть, оказал наибольшее влияние?
– У меня самый хороший контакт с Серегой Устюговым, поэтому я назову его. Наверное, больше всего я рос на его гонках, потому что Никиту Крюкова я застал в конце карьеры, а у Сереги я застал, наверное, все. И у меня с ним очень хороший контакт. Он мне даже писал после некоторых гонок с какими-то советами, которые он увидел сам, – сказал Коростелев в интервью Okko.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Okko
