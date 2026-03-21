Коростелев включил Большунова в топ-3 лучших лыжников России.

– Кто для тебя самые крутые лыжники России в XXI веке? Мы берем только мужчин. Можешь назвать топ-3?

– Крюков, Устюгов, Большунов . Без распределения по местам. Три человека.

– А кто лично на тебя, может быть, оказал наибольшее влияние?

– У меня самый хороший контакт с Серегой Устюговым, поэтому я назову его. Наверное, больше всего я рос на его гонках, потому что Никиту Крюкова я застал в конце карьеры, а у Сереги я застал, наверное, все. И у меня с ним очень хороший контакт. Он мне даже писал после некоторых гонок с какими-то советами, которые он увидел сам, – сказал Коростелев в интервью Okko.