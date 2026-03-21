  • Савелий Коростелев: «На Олимпиаде надежда на спринт была. Самое сложное — пройти квалификацию, с чем я не справился»
Савелий Коростелев: «На Олимпиаде надежда на спринт была. Самое сложное — пройти квалификацию, с чем я не справился»

Коростелев: на Играх в спринте шансов на медаль было больше, чем в «разделке».

Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что надеялся на успешное выступление в спринте на Олимпиаде-2026. 

— Сейчас мы выстроили тренировочный процесс с упором на дистанционные виды. И я бы сказал, что это ошибочное мнение, что я начал хорошо бегать в спринтах сначала. Потому что до 2021–22 года спринты у меня были постольку-поскольку. Потом какой-то год-два они как-то получались на Кубке России, и три спринта подряд было выиграно. С тех пор уже четыре года я ничего не выигрывал в спринтах.

Получилось так, что их не было, они пришли и примерно так же, как пришли, так и ушли. Конечно, надо бы как-то вернуться туда, забрать их с собой и пойти дальше вместе.

— То есть, грубо говоря, перед Олимпиадой ты изначально понимал, что у тебя, наверное, больше шансов в дистанционных гонках, чем в спринте, и ты стал в тренировочном процессе улучшать именно эти компоненты?

— Да, само собой. Но, скажем так, за полгода и особенно за 2–3 месяца толком ничего не исправить перед Олимпиадой. Но скажу, что надежда на спринт была. Самое сложное — пройти квалификацию, с чем я не справился. Потому что спринт — это такая вещь, где больше всего может сыграть удача. Это быстрый, контактный вид: ты не наверстаешь падение, поломку или еще что-то в этом духе. У тебя может оказаться быстрый забег, и ты дальше пройдешь по времени.

Если ты не готов бороться на дистанции, ты не сможешь бороться на дистанции. Но если ты не готов бороться в спринте, есть шанс, что ты можешь взять медаль. Вот, грубо говоря, как-то так. Для меня лично было понимание, что есть шанс бороться в олимпийском спринте. Именно на олимпийском. Потому что там меньшее количество человек от страны. И шансы на медаль в спринте выше, нежели шансы побороться именно за медаль в «разделке». В итоговом протоколе я лучше в раздельном старте, если перекинуть время, но именно шанс побороться за медаль в спринте был выше, нежели в раздельной гонке. Как бы это парадоксально и абсурдно ни звучало, — сказал Коростелев в интервью Okko. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Okko
Меньше сиди в соц.сетях,получше тренеруйся.Будут успехи и в спринте и других гонкам
Какой же не умный болтун
