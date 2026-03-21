Сван, Сундлинг, Диггинс выступят в коньковом спринте на Кубке мира.

21 марта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лейк-Плэсиде (США) пройдет женский спринт свободным стилем. Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26 10-й этап / финал Лейк-Плэсид, США Женщины, спринт, свободный стиль Начало финала – 20:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko. Полуфинал 1 Линн Сван (Швеция) Йонна Сундлинг (Швеция) Аня Вебер (Швейцария) Ясми Йоэнсуу (Финляндия) Юлие Мире (Норвегия) Джесси Диггинс (США) Полуфинал 2 Йоханна Хагстрем (Швеция) Майя Далквист (Швеция) Колетта Ридзек (Германия) Милла Андреассен (Норвегия) Федерика Кассоль (Италия) Надин Фендрих (Швейцария) Расписание финала Кубка мира по лыжным гонкам в Лейк-Плэсиде