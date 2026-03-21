  • Лыжи. Кубок мира. Сван, Диггинс, Сундлинг, Далквист, Йоэнсуу, Мире и Хагстрем вышли в полуфинал конькового спринта
Лыжи. Кубок мира. Сван, Диггинс, Сундлинг, Далквист, Йоэнсуу, Мире и Хагстрем вышли в полуфинал конькового спринта

Сван, Сундлинг, Диггинс выступят в коньковом спринте на Кубке мира.

21 марта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лейк-Плэсиде (США) пройдет женский спринт свободным стилем.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

10-й этап / финал

Лейк-Плэсид, США

Женщины, спринт, свободный стиль

Начало финала – 20:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko. 

Полуфинал 1

Линн Сван (Швеция)

Йонна Сундлинг (Швеция)

Аня Вебер (Швейцария)

Ясми Йоэнсуу (Финляндия)

Юлие Мире (Норвегия)

Джесси Диггинс (США)

Полуфинал 2

Йоханна Хагстрем (Швеция)

Майя Далквист (Швеция)

Колетта Ридзек (Германия)

Милла Андреассен (Норвегия)

Федерика Кассоль (Италия)

Надин Фендрих (Швейцария)

Расписание финала Кубка мира по лыжным гонкам в Лейк-Плэсиде

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
30 комментариев
Ну Сван чет дрогнула на выборе забегов, а так первый чф мог быть пушка Сван, Сундлинг, Фендрих, Диггинс
Интрига одна, кто будет первой: Йонна Сундлинг или Линн Сван? Остальное, третично.
Господи как так, упала Надин после контакта с Дигинс, но в лаки лузерах ещё
Последний спринт у Надин 🤗
Она сегодня еще и глобус возьмет.
Да, было бы красиво.. Но Майя просто так не отдаст..
Далквист и Хагстрем могут сделать свои забеги быстрыми, чтобы скинуть Фендрих
Естественно
Теперь 1 забег от Сванн быстрее и Надин все
Все 3 претендентки бегут во 2м полуфинале , значит кто вылетает тот проиграл, если 2ой будет медленнее.
Надеюсь Надин восстановится
Борьба за МХГ между всеми тремя претендентками продолжается.
