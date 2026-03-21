Лыжи. Кубок мира. Пеллегрино, Амундсен, Шанава, Огден, Шаппаз, Эвенсен, Хегген выступят в 1/4 финала конькового спринта

Пеллегрино, Амундсен и Шанава выступят в коньковом спринте на Кубке мира.

21 марта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лейк-Плэсиде (США) пройдет мужской спринт свободным стилем. Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26 10-й этап / финал Лейк-Плэсид, США Мужчины, спринт, свободный стиль Начало финала – 20:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko. Квалификация 1. Люка Шанава (Франция) – 2.29,97 2. Федерико Пеллегрино (Италия) – 2,04 3. Ларс Хегген (Норвегия) – 2,52 4. Гас Шумахер (США) – 2,73 5. Бен Огден (США) – 3,31 6. Джек Янг (Великобритания) – 3,66 7. Яник Рибли (Швейцария) – 3,85 8. Ноэ Нефф (Швейцария) – 4,01 9. Иржи Туз (Чехия) – 4,08 10. Эвен Нортуг (Норвегия) – 4,21... 13. Жюль Шаппаз (Франция) – 4,45... 18. Ансгар Эвенсен (Норвегия) – 5,48... 25. Харальд Амундсен (Норвегия) – 6,80 Расписание финала Кубка мира по лыжным гонкам в Лейк-Плэсиде