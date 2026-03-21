  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
Live
21

Лыжи. Кубок мира. Пеллегрино, Амундсен, Шанава, Огден, Шаппаз, Эвенсен, Хегген выступят в 1/4 финала конькового спринта

Пеллегрино, Амундсен и Шанава выступят в коньковом спринте на Кубке мира.

21 марта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лейк-Плэсиде (США) пройдет мужской спринт свободным стилем.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

10-й этап / финал

Лейк-Плэсид, США

Мужчины, спринт, свободный стиль

Начало финала – 20:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko. 

Квалификация

1. Люка Шанава (Франция) – 2.29,97

2. Федерико Пеллегрино (Италия) – 2,04

3. Ларс Хегген (Норвегия) – 2,52

4. Гас Шумахер (США) – 2,73

5. Бен Огден (США) – 3,31

6. Джек Янг (Великобритания) – 3,66

7. Яник Рибли (Швейцария) – 3,85

8. Ноэ Нефф (Швейцария) – 4,01

9. Иржи Туз (Чехия) – 4,08

10. Эвен Нортуг (Норвегия) – 4,21...

13. Жюль Шаппаз (Франция) – 4,45...

18. Ансгар Эвенсен (Норвегия) – 5,48...

25. Харальд Амундсен (Норвегия) – 6,80

Расписание финала Кубка мира по лыжным гонкам в Лейк-Плэсиде

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Ларс Хегген
logoЭвен Нортуг
logoсборная Финляндии
logoМика Фермойлен
результаты
logoМатис Делож
logoВалерио Гронд
logoлыжные гонки
Маттис Стенсхаген
logoЛаури Вуоринен
logoАнсгар Эвенсен
logoЛюка Шанава
logoГас Шумахер
logoЭлиа Барп
logoсборная Италии по лыжным видам спорта
Ян Штельбен
logoБен Огден
logoсборная США
logoФедерико Пеллегрино
logoсборная Норвегии
logoсборная Швейцарии
logoсборная Австрии
logoЮго Лапалю
logoАндреас Фьюрен Рее
logoТео Шели
logoХаральд Амундсен
спринт
logoсборная Германии
logoКубок мира
Антон Гран
Иржи Туз
Яник Рибли
logoсборная Чехии
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Клэбо решив все задачи в спринте, дает возможность другим, в частности Шанаве, Хеггену и Эвенсену побороться за редкую на сегодняшний день победу на этапе КМ.
Ответ SkiSiber
Французская фамилия Шанава не склоняется, так как по правилам русского языка не склоняются французские фамилии с ударением на последний слог.
Вы наверное просто Дюму и Бользака не читали.
Бгггг....
Ответ Александр Мыльников
Дюму ты можешь не читал; но Бальзакова знать обязан! /если что, это не к вам.))/
Клэбо не бежит -есть шанс на победу у Хеггена
Оказывается на этот этап приехал Томас Вассберг , именно на этом стадионе 46 лет назад вырвал 1 сотую у Мието. Классика 🫡
Хорошо Ларс выбрался из коробочки. Ну и поворот прошёл отлично, как учитель.
Хотелось бы прощального подиума для Пеле!!! В победу, к сожалению, не верится((
От греха подальше, рассудил Клэбо. На родной земле проходу не дают, а здесь вообще втопчут в снег.
Рии, Лапалю, Фермойлен 🤣
Ответ Грюденфельдер
Рии, Лапалю, Фермойлен 🤣
Ещё и Делож
Хедегарт до спринта не добрался. Приболел, что ли.
Зато добрался до КМ Микелсен, наконец, по квоте победителя Кубка Скандинавии.
Вчера не блеснул, в двадцатку даже не попал, но обкатываться надо.
Многообещающим вышел пролог для Феди Пелле, есть чуйка, что итальянец сегодня на подиум попадет как минимум.
Наследник Клебо целится на вторую победу в сезоне.
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
