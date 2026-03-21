Лыжи. Кубок мира. Пеллегрино, Амундсен, Шанава, Огден, Шаппаз, Эвенсен, Хегген выступят в 1/4 финала конькового спринта
21 марта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лейк-Плэсиде (США) пройдет мужской спринт свободным стилем.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
10-й этап / финал
Лейк-Плэсид, США
Мужчины, спринт, свободный стиль
Начало финала – 20:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Квалификация
1. Люка Шанава (Франция) – 2.29,97
2. Федерико Пеллегрино (Италия) – 2,04
3. Ларс Хегген (Норвегия) – 2,52
4. Гас Шумахер (США) – 2,73
5. Бен Огден (США) – 3,31
6. Джек Янг (Великобритания) – 3,66
7. Яник Рибли (Швейцария) – 3,85
8. Ноэ Нефф (Швейцария) – 4,01
9. Иржи Туз (Чехия) – 4,08
10. Эвен Нортуг (Норвегия) – 4,21...
13. Жюль Шаппаз (Франция) – 4,45...
18. Ансгар Эвенсен (Норвегия) – 5,48...
25. Харальд Амундсен (Норвегия) – 6,80
Зато добрался до КМ Микелсен, наконец, по квоте победителя Кубка Скандинавии.
Вчера не блеснул, в двадцатку даже не попал, но обкатываться надо.