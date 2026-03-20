Коростелев заявил, что не здоровается и не общается с Большуновым: «Могу понять его как спортсмена, но как человека – нет»

«Здороваюсь ли и общаюсь ли с Большуновым? Нет. Его поведение и срывы? Я могу понять его как спортсмена, но как человека – нет», – сказал Коростелев.

В декабре прошлого года Большунов толкнул Александра Бакурова после гонки на этапе Кубка России в Кировске, Бакуров получил травму ноги. Коростелев тогда опубликовал видео инцидента в соцсети и подписал: «И вот это гордость страны?»

«Ты скажи в лицо, а не бей в спину». Лыжники отменяют Большунова

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
84 комментария
и как там Устюгов с Большуновым общается? или он тоже ноунейм
Савелий, не вступай на этот скользкий путь.
Печально все это - войны, войны, войны....
Так-то бред от Савелия. Не одобрять некоторые (многие) поступки Большунова - ок, не быть с ним приятелями - ок, не общаться много вне соревнований - ок. Но не здороваться с коллегой по ремеслу, опытным титулованным партнером по сборной как-то странно и даже не по-мужски. Открытая вражда, а не просто соперничество между спортсменами, вряд ли будет кому-то полезна.
Так и Большунов со своими соперниками не здоровается.
простой вопрос - а Большунов с ним общается и здоровается?
или он руку протягивает, а Савелий не замечает - так это представляешь?
Может, комментаторы в Спортсе начнут различать теплое с мягким? И что, все забыли, что в условиях одной квоты Саня хотел отобрать ее у Савелия?
То,что его иностранные соперники вообще были против выделения этой квоты не мешает Савелию с ними общаться
Причем тут иностранные соперники, если мы оцениваем взаимоотношения двух российских лыжников?
Большунов действительно большой спортсмен и очень небольшой человек
Большунов действительно большой спортсмен и очень небольшой человек
Мелкий ТИшник он. Обманом и справками сделал себе карьеру
Это все юношеский максимализм, надо быть умнее, увереннее в себе, мыслить объективнее, а значит - добрее и снисходительнее к окружающим. 🤞🇷🇺
Выглядит как хайп ради хайпа. Лучше доказывать на лыжне. Савелий крутой и уважаемый спортсмен, но в очереди после норвежцев и уж тем более пока не сравним с Клебо. А Александр их обыгрывал всех неоднократно. По результатам и достижениям все очевидно. Поэтому хайп со стороны Савелия на ровном месте выглядит как лишний повод для рекламы за счет более именитого соотечественника.
Дай бог тебе, Сава, не повторить судьбу Большунова, посмотрел бы я на вас, если бы вы попали на место Сан Саныча, как бы вы вели себя и обращались)))
Такова суть спорта, что человек заточён на личном результате, всё остальное побоку. Немногие выдающиеся спортсмены были при этом большими харизматами, скорее наоборот. Сейчас в силу рекламных контрактов спортсмены вынуждены сидеть в соц сетях, говорить вещи, себе не присущие, из за этого большинство интервью больших западных спортсменов никому не нужное соевое варево. У нас свои нюансы тоже присутствуют.
Вообще фиолетово, кто там кому руку жмёт...
