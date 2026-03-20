Коростелев заявил, что не здоровается и не общается с Большуновым: «Могу понять его как спортсмена, но как человека – нет»
Коростелев: не здороваюсь и не общаюсь с Большуновым.
Лыжник Савелий Коростелев заявил, что не общается с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.
«Здороваюсь ли и общаюсь ли с Большуновым? Нет. Его поведение и срывы? Я могу понять его как спортсмена, но как человека – нет», – сказал Коростелев.
В декабре прошлого года Большунов толкнул Александра Бакурова после гонки на этапе Кубка России в Кировске, Бакуров получил травму ноги. Коростелев тогда опубликовал видео инцидента в соцсети и подписал: «И вот это гордость страны?»
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
или он руку протягивает, а Савелий не замечает - так это представляешь?
Вообще фиолетово, кто там кому руку жмёт...