Коростелев заявил, что не здоровается и не общается с Большуновым: «Могу понять его как спортсмена, но как человека – нет»

Коростелев: не здороваюсь и не общаюсь с Большуновым.

Лыжник Савелий Коростелев заявил, что не общается с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым .

«Здороваюсь ли и общаюсь ли с Большуновым? Нет. Его поведение и срывы? Я могу понять его как спортсмена, но как человека – нет», – сказал Коростелев.

В декабре прошлого года Большунов толкнул Александра Бакурова после гонки на этапе Кубка России в Кировске, Бакуров получил травму ноги. Коростелев тогда опубликовал видео инцидента в соцсети и подписал: «И вот это гордость страны?»

