Губерниев о том, что Свищев может возглавить лыжную федерацию: «Это крепкий профессионал. Думаю, он победит, желаю ему всяческих удач»

Губерниев поддержал кандидатуру Свищева на пост главы лыжной федерации.

Советник министра спорта РФ, комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев поддержал кандидатуру первого заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева на пост главы объединенной федерации лыжных видов спорта.

Ранее Свищев подтвердил, что может возглавить единую федерацию лыж. Издание «БИЗНЕС Online» сообщало, что он является самым вероятным претендентом.

«Главное, что мои голоса как возможного претендента на пост президента федерации лыжных гонок я передам в пользу Свищева. Он крепкий профессионал, проводил немало состязаний не только в керлинге, но и в сноуборде, фристайле.

Поэтому, думаю, голоса моих избирателей внутри лыж, а, как известно, за мной страна, помогут Свищеву руководить большой федерацией. Желаю ему всяческих удач», – сказал Губерниев.

Комментатор отметил, что сам не будет претендовать на пост президента федерации.

«Я ничего из заявок не отправлял, по просьбе моих замечательных зрителей я остаюсь комментировать.

Просто, учитывая большой ажиотаж вокруг фигуры руководителя, я написал в соцсетях, что продолжу заниматься тем, чем занимаюсь – комментировать биатлон и лыжные гонки зимой, свои голоса передаю Свищеву. Думаю, что он победит», – заключил Губерниев.

