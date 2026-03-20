  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  Губерниев о том, что Свищев может возглавить лыжную федерацию: «Это крепкий профессионал. Думаю, он победит, желаю ему всяческих удач»
22

Губерниев о том, что Свищев может возглавить лыжную федерацию: «Это крепкий профессионал. Думаю, он победит, желаю ему всяческих удач»

Губерниев поддержал кандидатуру Свищева на пост главы лыжной федерации.

Советник министра спорта РФ, комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев поддержал кандидатуру первого заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева на пост главы объединенной федерации лыжных видов спорта. 

Ранее Свищев подтвердил, что может возглавить единую федерацию лыж. Издание «БИЗНЕС Online» сообщало, что он является самым вероятным претендентом. 

«Главное, что мои голоса как возможного претендента на пост президента федерации лыжных гонок я передам в пользу Свищева. Он крепкий профессионал, проводил немало состязаний не только в керлинге, но и в сноуборде, фристайле.

Поэтому, думаю, голоса моих избирателей внутри лыж, а, как известно, за мной страна, помогут Свищеву руководить большой федерацией. Желаю ему всяческих удач», – сказал Губерниев.

Комментатор отметил, что сам не будет претендовать на пост президента федерации.

«Я ничего из заявок не отправлял, по просьбе моих замечательных зрителей я остаюсь комментировать.

Просто, учитывая большой ажиотаж вокруг фигуры руководителя, я написал в соцсетях, что продолжу заниматься тем, чем занимаюсь – комментировать биатлон и лыжные гонки зимой, свои голоса передаю Свищеву. Думаю, что он победит», – заключил Губерниев.  

Свищев – новый босс наших лыж вместо Вяльбе? Что это значит?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
ТАСС
logoДмитрий Свищев
ФЛГР
logoлыжные гонки
logoДмитрий Губерниев
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Как обычно, до блеска.
Ответ U
Дима блендамед.
Ответ U
От всей души!
Крепко лизнул "крепкого профессионала"
Ты же сам хотел туда баллотироваться! Или крикнули "Сидеть"?
Мне последнее время начало казаться что губер повзрослел, поумнел. Но нет, как был лизун так и остался (
В России всем руководят только "крепкие профессионалы". Других не встречал.
Я человек простой, вижу новость с губером, пишу что он муд.
Прогиб засчитан (с)
У Свищева цвет лица такой, будто он никогда не мылся.
Ответ Melnikov1968
Он депутат-этим мыться не надо...
Крепкий профессионал в какой сфере?
Вся страна поняла что делает Димон с министром в бане. До блеска
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Павел Рожков переизбран на пост президента Паралимпийского комитета России на новый четырехлетний срок
44 минуты назад
Вяльбе о том, что Свищев может возглавить объединенную федерацию лыжных видов: «Мне нечего сказать по его кандидатуре»
сегодня, 13:55
Павел Рожков: «Проводим переговоры по переходу нашего паралимпийского комитета в Азию»
сегодня, 13:46
Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Амундсен, Нюэнгет, Пеллегрино, Фермойлен, Барп, Лапалю выступят в классической «разделке» на 10 км
сегодня, 06:33
Лыжи. Кубок мира. Диггинс, Карлссон, Сван, Хейди Венг, Сундлинг пробегут классическую «разделку» на 10 км
сегодня, 11:20
«Не думаю, что США сейчас играют хорошую роль в мире». Норвежская лыжница Шлинн о Кубке мира в Лейк-Плэсиде на фоне конфликта с Ираном
сегодня, 11:02
Харальд Амундсен: «В Норвегии мы каждый день видим заголовки о бомбардировках между Ираном и США. Но в Лейк-Плэсиде это не очень заметно»
сегодня, 10:40
Тихонов о федерации лыж: «Если не придут профессионалы, ничего хорошего не получится. Свищев разве великий лыжник, который будет пользоваться уважением у спортсменов и регионов?»
сегодня, 07:06
Депутат Свищев подтвердил, что может возглавить единую федерацию лыж: «Я фигурирую в списке кандидатов, но не надо торопить события. Не знаю, кто будет президентом»
сегодня, 06:53
Расписание финала Кубка мира по лыжным гонкам в Лейк-Плэсиде
сегодня, 06:37
Ко всем новостям
Последние новости
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
сегодня, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 18-м месте
14 марта, 13:52
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 11-е место
14 марта, 13:46
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Рекомендуем