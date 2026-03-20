  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Вяльбе о том, что Свищев может возглавить объединенную федерацию лыжных видов: «Мне нечего сказать по его кандидатуре»
18

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о том, что депутат Госдумы Дмитрий Свищев может возглавить объединенную федерацию лыжных видов спорта.

Ранее Свищев сообщил, что он один из кандидатов на эту должность.

«Мне нечего сказать по его кандидатуре. За всеми комментариями обращайтесь к Дмитрию Александровичу. Ему звоните», – сказала Вяльбе.

Свищев – новый босс наших лыж вместо Вяльбе? Что это значит?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
ФЛГР
logoЕлена Вяльбе
logoДмитрий Свищев
logoлыжные гонки
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
К Губерниеву еще можно,он в каждой бочке затычка.
Ответ Сергей Круг
Странно, как этот ещё не высказался на данную тему
Обычно реально как кузнечик
Или я пропустил что-то?
И он ужке там все начисто своим язычком полирнул?)
Вместо профессионала придëт абсолютный дилетант и профан, что ещë можно сказать? Впрочем неудивительно, в России всегда руководящие должности занимали не по заслугам, а по степени близости к верховному.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Вы совершенно не правы! Дмитрий Александрович - абсолютно профессионал и хорошо справится в любой отрасли
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
А когда было по-другому?
Свищев только сейчас "блокировал" telegram, теперь возглавит федерацию! Мастер на всю голову! Российская кадровая политика!
Он что, из гд выпадает? Не жалко, конечно, но зачем он в лыжах?
Ответ Маршал Пупкин
Ну а кто, если не он. Я поддерживаю кандидатуру Свищева. Это опытный и сильный человек
Ответ Пётр Лыгин
Регистрация 15 марта 2026 г. Кто если не Свищев?
Вяльбу хотят отправить лесом?))
Вяльбе-Свищев-ядерная смесь.Даже читать не стал🗿🙈
Обидно, наверное. Так старалась встроиться в повестку, а все равно поменяли на на вот его.
Хорошо хоть не тренером, а то скоро и до этого дойдем.
Вяльбе сложный человек, но в лыжах она рубит будь здоров, знает спортсменов, их возможности и много других тонкостей. Кто такой Свищев? Человек способный привлечь средства и только. Что он знает об этом виде спорта? У кого из лыжников он в авторитете? В федерациях вообще пошла какая-то лютая дичь. Приглашают а-ля менеджеров, которые в конкретных видах спорта полные нули.
