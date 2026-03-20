Вяльбе о том, что Свищев может возглавить объединенную федерацию лыжных видов: «Мне нечего сказать по его кандидатуре»

Вяльбе о Свищеве во главе федерации лыж: мне нечего сказать по его кандидатуре.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР ) Елена Вяльбе высказалась о том, что депутат Госдумы Дмитрий Свищев может возглавить объединенную федерацию лыжных видов спорта.

Ранее Свищев сообщил, что он один из кандидатов на эту должность.

«Мне нечего сказать по его кандидатуре. За всеми комментариями обращайтесь к Дмитрию Александровичу. Ему звоните», – сказала Вяльбе.

