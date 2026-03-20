  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • «Не думаю, что США сейчас играют хорошую роль в мире». Норвежская лыжница Шлинн о Кубке мира в Лейк-Плэсиде на фоне конфликта с Ираном
11

Норвежская лыжница Астрид Ойре Шлинн высказалась о проведении соревнований в Лейк-Плэсиде на фоне конфликта между США и Ираном.

С 20 по 22 марта Лейк-Плэсид принимает финал Кубка мира по лыжным гонкам.

«Об этом очень мало говорят, на удивление мало. Вчера на стадионе внезапно появились баннеры с надписью «Армия США». Это что-то особенное.

США должны быть в курсе ситуации, в которой сейчас находятся, и когда они решают как-то рекламировать это, война становится немного ближе к спорту, на мой взгляд.

Нам напоминают о том, что происходит в мире.

Я не думаю, что США сейчас играют хорошую роль в мире», – сказала Шлинн.

Американская армия – официальный партнер Федерации лыж и сноуборда США.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Nettavisen
Кубок мира
лыжные гонки
сборная Норвегии жен
Политика
Астрид Ойре Шлинн
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как аккуратно и осторожно высказалась 🥹
Напоминает (нет) высказывания о российских атлетах
Ответ m.scaline
Как аккуратно и осторожно высказалась 🥹 Напоминает (нет) высказывания о российских атлетах
Кусать руку лидера "демократического" мира (хозяина) не принято, поэтому такие аккуратные высказывания
Ответ m.scaline
Как аккуратно и осторожно высказалась 🥹 Напоминает (нет) высказывания о российских атлетах
Не хочется ей чтобы агенты ICE пришли
Норвегия вообще никакой роли в мире не играет, ни хорошей, ни плохой)
А раньше хорошая роль была да?
-----------
нормально сидели, че случилось то? вот вы бегаете на лыжах, так и бегайте, вы рот зачем открываете?
думать не ваш конек
То же самое можно сказать и о США последних 40 лет (начиная с резни в Восточном Тиморе, которая была обученными США и вооруженными оружием США солдатами), и о европейских лидерах-леваках последних 20 лет, которые проводят геноцид собственных граждан. Поэтому лучше вообще молчать на эту тему.
Не думаю))) вассалы, одно слово
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Харальд Амундсен: «В Норвегии мы каждый день видим заголовки о бомбардировках между Ираном и США. Но в Лейк-Плэсиде это не очень заметно»
сегодня, 10:40
Лыжи. Кубок мира. Диггинс, Карлссон, Сван, Хейди Венг, Сундлинг пробегут классическую «разделку» на 10 км
сегодня, 06:20
«Проходил спортсмен из прибалтийской страны и предложил спросить меня о боевых действиях. Никто на него не обратил внимания». Коростелев об интервью на Олимпиаде
17 марта, 11:51
