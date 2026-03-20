«Не думаю, что США сейчас играют хорошую роль в мире». Норвежская лыжница Шлинн о Кубке мира в Лейк-Плэсиде на фоне конфликта с Ираном
Норвежская лыжница Астрид Ойре Шлинн высказалась о проведении соревнований в Лейк-Плэсиде на фоне конфликта между США и Ираном.
С 20 по 22 марта Лейк-Плэсид принимает финал Кубка мира по лыжным гонкам.
«Об этом очень мало говорят, на удивление мало. Вчера на стадионе внезапно появились баннеры с надписью «Армия США». Это что-то особенное.
США должны быть в курсе ситуации, в которой сейчас находятся, и когда они решают как-то рекламировать это, война становится немного ближе к спорту, на мой взгляд.
Нам напоминают о том, что происходит в мире.
Я не думаю, что США сейчас играют хорошую роль в мире», – сказала Шлинн.
Американская армия – официальный партнер Федерации лыж и сноуборда США.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Nettavisen
Материалы по теме
Рекомендуем
Рекомендуем
Напоминает (нет) высказывания о российских атлетах
нормально сидели, че случилось то? вот вы бегаете на лыжах, так и бегайте, вы рот зачем открываете?