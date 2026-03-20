«Не думаю, что США сейчас играют хорошую роль в мире». Норвежская лыжница Шлинн о Кубке мира в Лейк-Плэсиде на фоне конфликта с Ираном

Норвежская лыжница Шлинн: не думаю, что США сейчас играют хорошую роль в мире.

Норвежская лыжница Астрид Ойре Шлинн высказалась о проведении соревнований в Лейк-Плэсиде на фоне конфликта между США и Ираном.

С 20 по 22 марта Лейк-Плэсид принимает финал Кубка мира по лыжным гонкам.

«Об этом очень мало говорят, на удивление мало. Вчера на стадионе внезапно появились баннеры с надписью «Армия США». Это что-то особенное.

США должны быть в курсе ситуации, в которой сейчас находятся, и когда они решают как-то рекламировать это, война становится немного ближе к спорту, на мой взгляд.

Нам напоминают о том, что происходит в мире.

Я не думаю, что США сейчас играют хорошую роль в мире», – сказала Шлинн.

Американская армия – официальный партнер Федерации лыж и сноуборда США.