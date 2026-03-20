Харальд Амундсен: «В Норвегии мы каждый день видим заголовки о бомбардировках между Ираном и США. Но в Лейк-Плэсиде это не очень заметно»

Норвежский лыжник Амундсен высказался об этапе Кубка мира в США.

Норвежский лыжник Харальд Амундсен высказался о проведении соревнований в Лейк-Плэсиде на фоне конфликта между США и Ираном.

С 20 по 22 марта Лейк-Плэсид принимает финал Кубка мира по лыжным гонкам.

«В Норвегии мы каждый день видим новые заголовки о событиях между Ираном и США, о бомбардировках, стрельбе и прочем. Лейк-Плэсид – довольно маленькое местечко, с населением 2-3 тысячи человек, так что прямо здесь это не очень заметно.

Но когда ты приземляешься в Нью-Йорке, видно, что меры безопасности очень серьезные. Это что-то особенное, но мы пытаемся сосредоточиться на том, что будем делать в эти выходные. Мы мало что можем сделать с ситуацией в мире. В любом случае, здесь безопасно», – сказал Амундсен.