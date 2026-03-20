Харальд Амундсен: «В Норвегии мы каждый день видим заголовки о бомбардировках между Ираном и США. Но в Лейк-Плэсиде это не очень заметно»
Норвежский лыжник Харальд Амундсен высказался о проведении соревнований в Лейк-Плэсиде на фоне конфликта между США и Ираном.
С 20 по 22 марта Лейк-Плэсид принимает финал Кубка мира по лыжным гонкам.
«В Норвегии мы каждый день видим новые заголовки о событиях между Ираном и США, о бомбардировках, стрельбе и прочем. Лейк-Плэсид – довольно маленькое местечко, с населением 2-3 тысячи человек, так что прямо здесь это не очень заметно.
Но когда ты приземляешься в Нью-Йорке, видно, что меры безопасности очень серьезные. Это что-то особенное, но мы пытаемся сосредоточиться на том, что будем делать в эти выходные. Мы мало что можем сделать с ситуацией в мире. В любом случае, здесь безопасно», – сказал Амундсен.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Nettavisen
12 комментариев
"Пока идут боевые действия, я считаю, что они не должны выступать ни в одном виде спорта"Амундсен о россиянах...
Так США производит демократическую бомбардировку, понимать нужно👌
Они же добрыми ракетами бомбят!)
А украинские события тебе в Норвегии и других странах заметны. Он не то что не протестует против соревнований с американцами, но и с удовольствием едет в Штаты. Нашëлся бы на западе хоть один журналист кто спросил бы о таком диссонансе, но увы
"Но это другое". наверное так он хотел сказать :)
тошнит уже от этого лицемерия
"Между Ираном и США"... Как бы не запутаться, кто на кого напал.
Вот что кроме отвращения к таким скользким людям испытывать можно?
Ну и молись,чтобы не было заметно.
Карма настигла на ОИ и Харальд провалил игры вчистую. Когда в голове такой бардак, а из уст льется лицемерие, то все закономерно.
Полярнику надо не в Америку лететь, а в Иран и тогда он вкусит всю «безопасную ситуацию» сполна. И может тогда не будет прикидываться или не понимать, где просто меры безопасности, а у кого пожары и разрушенные здания. Лучше б молчал
