  Харальд Амундсен: «В Норвегии мы каждый день видим заголовки о бомбардировках между Ираном и США. Но в Лейк-Плэсиде это не очень заметно»
Харальд Амундсен: «В Норвегии мы каждый день видим заголовки о бомбардировках между Ираном и США. Но в Лейк-Плэсиде это не очень заметно»

Норвежский лыжник Амундсен высказался об этапе Кубка мира в США.

Норвежский лыжник Харальд Амундсен высказался о проведении соревнований в Лейк-Плэсиде на фоне конфликта между США и Ираном.

С 20 по 22 марта Лейк-Плэсид принимает финал Кубка мира по лыжным гонкам.

«В Норвегии мы каждый день видим новые заголовки о событиях между Ираном и США, о бомбардировках, стрельбе и прочем. Лейк-Плэсид – довольно маленькое местечко, с населением 2-3 тысячи человек, так что прямо здесь это не очень заметно.

Но когда ты приземляешься в Нью-Йорке, видно, что меры безопасности очень серьезные. Это что-то особенное, но мы пытаемся сосредоточиться на том, что будем делать в эти выходные. Мы мало что можем сделать с ситуацией в мире. В любом случае, здесь безопасно», – сказал Амундсен.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Nettavisen
12 комментариев
"Пока идут боевые действия, я считаю, что они не должны выступать ни в одном виде спорта"Амундсен о россиянах...
Ответ Сергей Круг
"Пока идут боевые действия, я считаю, что они не должны выступать ни в одном виде спорта"Амундсен о россиянах...
Так США производит демократическую бомбардировку, понимать нужно👌
Ответ Сергей Круг
"Пока идут боевые действия, я считаю, что они не должны выступать ни в одном виде спорта"Амундсен о россиянах...
Они же добрыми ракетами бомбят!)
А украинские события тебе в Норвегии и других странах заметны. Он не то что не протестует против соревнований с американцами, но и с удовольствием едет в Штаты. Нашëлся бы на западе хоть один журналист кто спросил бы о таком диссонансе, но увы
"Но это другое". наверное так он хотел сказать :)
тошнит уже от этого лицемерия
"Между Ираном и США"... Как бы не запутаться, кто на кого напал.
Вот что кроме отвращения к таким скользким людям испытывать можно?
Ну и молись,чтобы не было заметно.
Карма настигла на ОИ и Харальд провалил игры вчистую. Когда в голове такой бардак, а из уст льется лицемерие, то все закономерно.
Полярнику надо не в Америку лететь, а в Иран и тогда он вкусит всю «безопасную ситуацию» сполна. И может тогда не будет прикидываться или не понимать, где просто меры безопасности, а у кого пожары и разрушенные здания. Лучше б молчал
Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Амундсен, Нюэнгет, Пеллегрино, Фермойлен, Барп, Лапалю выступят в классической «разделке» на 10 км
сегодня, 06:33
сегодня, 06:33
«Проходил спортсмен из прибалтийской страны и предложил спросить меня о боевых действиях. Никто на него не обратил внимания». Коростелев об интервью на Олимпиаде
17 марта, 11:51
17 марта, 11:51
Норвежский лыжник Рее: «Иностранцы тренируются слишком мало. Они явно делают что-то неправильно»
15 марта, 11:16
15 марта, 11:16
«Не думаю, что США сейчас играют хорошую роль в мире». Норвежская лыжница Шлинн о Кубке мира в Лейк-Плэсиде на фоне конфликта с Ираном
51 минуту назад
51 минуту назад
Тихонов о федерации лыж: «Если не придут профессионалы, ничего хорошего не получится. Свищев разве великий лыжник, который будет пользоваться уважением у спортсменов и регионов?»
сегодня, 07:06
Депутат Свищев подтвердил, что может возглавить единую федерацию лыж: «Я фигурирую в списке кандидатов, но не надо торопить события. Не знаю, кто будет президентом»
сегодня, 06:53
Расписание финала Кубка мира по лыжным гонкам в Лейк-Плэсиде
сегодня, 06:37
Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Амундсен, Нюэнгет, Пеллегрино, Фермойлен, Барп, Лапалю выступят в классической «разделке» на 10 км
сегодня, 06:33
Лыжи. Кубок мира. Диггинс, Карлссон, Сван, Хейди Венг, Сундлинг пробегут классическую «разделку» на 10 км
сегодня, 06:20
Коростелев заработал 33 550 евро призовых на Кубке мира в сезоне-2025/26, Непряева – 22 800 евро
вчера, 19:54
Дмитрий Песков: «Россия вернется на Олимпийские игры, если руководствоваться позицией МОК»
вчера, 17:52
Депутат Свищев, скорее всего, возглавит объединенную федерацию лыжных видов спорта России («БИЗНЕС Online»)
вчера, 17:29
Путин провел встречу с паралимпийцами в Кремле: «Искренне рад поздравить вас с поистине невероятным выступлением»
вчера, 17:10Видео
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
сегодня, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 18-м месте
14 марта, 13:52
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 11-е место
14 марта, 13:46
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
