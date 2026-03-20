Тихонов о федерации лыж: «Если не придут профессионалы, ничего хорошего не получится. Свищев разве великий лыжник, который будет пользоваться уважением у спортсменов и регионов?»
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил возможное назначение депутата Госдумы Дмитрия Свищева на пост главы объединенной федерации лыж в России.
Сообщалось, что Свищев входит в список вероятных кандидатов, сейчас он является первым заместителем председателя комитета Госдумы по спорту. Объединение федераций по лыжным видам спорта может произойти в апреле, о чем ранее заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
«Вяльбе приняла федерацию (ФЛГР) без единой медали, был просто караул. Елена – уважаемый человек, многократная чемпионка мира и Олимпийских игр. Я изначально против всех объединений. Не могу понять, зачем это нужно. В СССР объединяли колхозы, и это был идиотизм. Тут примерно то же самое.
Если не придут профессионалы, ничего хорошего не получится. Свищев разве великий лыжник и спортсмен, который будет пользоваться уважением у спортсменов и регионов? Он будет ездить по Кубкам мира и что-то контролировать? Вяльбе молодец, у нас при ней были медали. Прекрасная работа на посту президента федерации», – сказал Тихонов.
Рыба гниет с головы.
Есть супер пример Малика Гусейнова из Нижнего Новгорода, который был министром здравоохранения, там всё развалил, но так как он дружит с кем нужно, то его поставили руководить ФК Пари НН, там тоже набедокурил неплохо. Но типа "грамотный управленец", сейчас в ВШГУ вроде пристроили его.
Ну хотя бы из Нижнего Новгорода выперли это чудо...
Например, за Макс отвечает младший Кириенко - и ведь как хорошо он внедряется, когда старший Кириенко отвечает за Роскомнадзор.
Т.е. нужен эффективный менеджер, который будет что делать? А у этого менеджера будет куча заместителей по каждому виду спорта, входящего в объединение, н- р Вяльбе в лыжах? Или кто- то другой.