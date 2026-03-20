Тихонов о федерации лыж: «Если не придут профессионалы, ничего хорошего не получится. Свищев разве великий лыжник, который будет пользоваться уважением у спортсменов и регионов?»

Тихонов не поддержал возможное назначение депутата Свищева главой федерации лыж.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил возможное назначение депутата Госдумы Дмитрия Свищева на пост главы объединенной федерации лыж в России.

Сообщалось , что Свищев входит в список вероятных кандидатов, сейчас он является первым заместителем председателя комитета Госдумы по спорту. Объединение федераций по лыжным видам спорта может произойти в апреле, о чем ранее заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Вяльбе приняла федерацию (ФЛГР) без единой медали, был просто караул. Елена – уважаемый человек, многократная чемпионка мира и Олимпийских игр. Я изначально против всех объединений. Не могу понять, зачем это нужно. В СССР объединяли колхозы, и это был идиотизм. Тут примерно то же самое.

Если не придут профессионалы, ничего хорошего не получится. Свищев разве великий лыжник и спортсмен, который будет пользоваться уважением у спортсменов и регионов? Он будет ездить по Кубкам мира и что-то контролировать? Вяльбе молодец, у нас при ней были медали. Прекрасная работа на посту президента федерации», – сказал Тихонов.