  • Тихонов о федерации лыж: «Если не придут профессионалы, ничего хорошего не получится. Свищев разве великий лыжник, который будет пользоваться уважением у спортсменов и регионов?»
Тихонов не поддержал возможное назначение депутата Свищева главой федерации лыж.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил возможное назначение депутата Госдумы Дмитрия Свищева на пост главы объединенной федерации лыж в России.

Сообщалось, что Свищев входит в список вероятных кандидатов, сейчас он является первым заместителем председателя комитета Госдумы по спорту. Объединение федераций по лыжным видам спорта может произойти в апреле, о чем ранее заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Вяльбе приняла федерацию (ФЛГР) без единой медали, был просто караул. Елена – уважаемый человек, многократная чемпионка мира и Олимпийских игр. Я изначально против всех объединений. Не могу понять, зачем это нужно. В СССР объединяли колхозы, и это был идиотизм. Тут примерно то же самое.

Если не придут профессионалы, ничего хорошего не получится. Свищев разве великий лыжник и спортсмен, который будет пользоваться уважением у спортсменов и регионов? Он будет ездить по Кубкам мира и что-то контролировать? Вяльбе молодец, у нас при ней были медали. Прекрасная работа на посту президента федерации», – сказал Тихонов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
logoЕлена Вяльбе
logoДмитрий Свищев
logoАлександр Тихонов
А Дягтерев разве великий спортсмен?Разве что банному многоборью...
Рыба гниет с головы.
Руководителю федерации не обязательно быть спортсменом. Это может быть грамотный управленец, который способен хорошо выстроить все процессы, используя консультации спортсменов. Но у нас такого почти не бывает, к сожалению
А что такое "грамотный управленец"? В разных сферах все процессы устроены по разному и очень неплохо было бы, что бы "грамотный управленец" был погружён в ту сферу, которой руководит, понимал её изнутри.
Есть супер пример Малика Гусейнова из Нижнего Новгорода, который был министром здравоохранения, там всё развалил, но так как он дружит с кем нужно, то его поставили руководить ФК Пари НН, там тоже набедокурил неплохо. Но типа "грамотный управленец", сейчас в ВШГУ вроде пристроили его.
Ну хотя бы из Нижнего Новгорода выперли это чудо...
Живём как-будто в произведениях Салтыкова-Щедрина или Сухово-Кобылина, где у отрицательных персонажей всегда "говорящая" фамилия. Свищёв, Свинцов и т.д.
Свищев - нелыжный человек
В лыжах уже давно все придумано.
Депутат Свищев только своими высказываниями вызывает отвращение
Шойгу тоже только воровать,да в тайгу главного возить,к военному ведомству никак-а министром обороны был.
Давайте тогда так, Свищев на этот пост, а Тихонова на пост Володина и глянем, где лучше справятся....
Будто у нас в других федерациях прям бывшие великие спортсмены рулят?
Вопрос зачем такой глава федерации?
А, может, и заработает. Банно-родственное властное братство иногда довольно эффективно.

Например, за Макс отвечает младший Кириенко - и ведь как хорошо он внедряется, когда старший Кириенко отвечает за Роскомнадзор.
А что, есть разнарядка пристройки на посты руководителей бывших депутатов? И не профессионалов в этом виде спорта?
Т.е. нужен эффективный менеджер, который будет что делать? А у этого менеджера будет куча заместителей по каждому виду спорта, входящего в объединение, н- р Вяльбе в лыжах? Или кто- то другой.
