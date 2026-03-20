  • Депутат Свищев подтвердил, что может возглавить единую федерацию лыж: «Я фигурирую в списке кандидатов, но не надо торопить события. Не знаю, кто будет президентом»
Депутат Свищев подтвердил, что может возглавить единую федерацию лыж: «Я фигурирую в списке кандидатов, но не надо торопить события. Не знаю, кто будет президентом»

Депутат Свищев подтвердил, что может возглавить единую федерацию лыж в России.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев подтвердил, что находится в списке кандидатов на пост президента единой лыжной федерации в России.

Ранее издание «БИЗНЕС Online» сообщило, что Свищев является самым вероятным претендентом.

«Давно знаю Елену Вяльбе (главу Федерации лыжных гонок России – Спортс’’), мы дружим с ней. Это великая спортсменка и прекрасный руководитель, который много сделал для развития спорта в России. Такими людьми нельзя разбрасываться.

Она планирует и дальше развивать спорт на благо страны. Ее рано списывать со счетов. Возможно, она будет и дальше развивать лыжные гонки. Я видел много кандидатов на пост президента объединенной федерации, там много достойных людей.

Не знаю, кто будет президентом новой федерации. Это выборная должность, в Госдуме много людей, которые имеют отношение к спорту. Я тоже фигурирую в списке кандидатов, но не надо торопить события. Мне вчера (новость опубликована 19 марта – Спортс’’) говорили про разных людей. Объединение федераций – это непростой процесс, у нового президента будет сложнейшая работа», – сказал Свищев.

Сообщалось, что объединение федераций по лыжным видам спорта России может произойти в апреле.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
logoДмитрий Свищев
ФЛГР
logoЕлена Вяльбе
Государственная дума
Бедный наш спорт! Всю вот это дрянь в руководстве собирают ((
Бедный наш спорт! Всю вот это дрянь в руководстве собирают ((
Так не только в спорте, увы. Отрицательный отбор. Нужны не лучшие, а лояльные
Отрицательный отбор - визитная карточка кадровой политики в России.
"ну уот и всё. Карачун тебе, Церетелли"
Это выборная должность, в Госдуме много людей, которые имеют отношение к спорту...
Значит скоро всех депутатами заменят....Дягтерев своих тащит.
Руки прочь от Вяльбе!!!
Политик в спорт идет, спортсмен в политику. Было бы смешно, если б не было правдой
Свищев имеет ряд объектов недвижимости: земельный участок, 3900 м².; жилой дом, 29.3 м².; квартиру 120.2 м². На жену записано три земельных участка 3570 м², 3680 м², 3900 м², жилой дом, 29.3 м² и пять квартир: 71.7 м², 120.2 м², 71.7 м², 71.7 м², 71.7 м². На детей записано три квартиры 120.2 м² каждая.

Весьма потужно даже для депутата))
Мои соболезнования, что называется.
Тихонов о федерации лыж: «Если не придут профессионалы, ничего хорошего не получится. Свищев разве великий лыжник, который будет пользоваться уважением у спортсменов и регионов?»
58 минут назад
Расписание финала Кубка мира по лыжным гонкам в Лейк-Плэсиде
сегодня, 06:37
Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Амундсен, Нюэнгет, Пеллегрино, Фермойлен, Барп, Лапалю выступят в классической «разделке» на 10 км
сегодня, 06:33
Лыжи. Кубок мира. Диггинс, Карлссон, Сван, Хейди Венг, Сундлинг пробегут классическую «разделку» на 10 км
сегодня, 06:20
Коростелев заработал 33 550 евро призовых на Кубке мира в сезоне-2025/26, Непряева – 22 800 евро
вчера, 19:54
Дмитрий Песков: «Россия вернется на Олимпийские игры, если руководствоваться позицией МОК»
вчера, 17:52
Депутат Свищев, скорее всего, возглавит объединенную федерацию лыжных видов спорта России («БИЗНЕС Online»)
вчера, 17:29
Путин провел встречу с паралимпийцами в Кремле: «Искренне рад поздравить вас с поистине невероятным выступлением»
вчера, 17:10Видео
Путин встал на колено, награждая паралимпийца Голубкова
вчера, 16:10
Лыжи. Первенство России. Пеклецова и Иванов победили в коньковых «разделках» на 10 км, Никитина и Сахаров – 2-е
вчера, 11:50
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
4 минуты назад
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 18-м месте
14 марта, 13:52
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 11-е место
14 марта, 13:46
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
