Депутат Свищев подтвердил, что может возглавить единую федерацию лыж: «Я фигурирую в списке кандидатов, но не надо торопить события. Не знаю, кто будет президентом»

Депутат Свищев подтвердил, что может возглавить единую федерацию лыж в России.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев подтвердил, что находится в списке кандидатов на пост президента единой лыжной федерации в России.

Ранее издание «БИЗНЕС Online» сообщило , что Свищев является самым вероятным претендентом.

«Давно знаю Елену Вяльбе (главу Федерации лыжных гонок России – Спортс’’), мы дружим с ней. Это великая спортсменка и прекрасный руководитель, который много сделал для развития спорта в России. Такими людьми нельзя разбрасываться.

Она планирует и дальше развивать спорт на благо страны. Ее рано списывать со счетов. Возможно, она будет и дальше развивать лыжные гонки. Я видел много кандидатов на пост президента объединенной федерации, там много достойных людей.

Не знаю, кто будет президентом новой федерации. Это выборная должность, в Госдуме много людей, которые имеют отношение к спорту. Я тоже фигурирую в списке кандидатов, но не надо торопить события. Мне вчера (новость опубликована 19 марта – Спортс’’) говорили про разных людей. Объединение федераций – это непростой процесс, у нового президента будет сложнейшая работа», – сказал Свищев.

Сообщалось, что объединение федераций по лыжным видам спорта России может произойти в апреле.