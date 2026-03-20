Лыжи. Кубок мира. Диггинс, Карлссон, Сван, Хейди Венг, Сундлинг пробегут классическую «разделку» на 10 км

Диггинс, Карлссон, Сван, Венг пробегут разделку на 10 км на Кубке мира в США.

20 марта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лейк-Плэсиде (США) пройдет женская гонка на 10 км классикой с раздельным стартом. Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26 10-й этап / финал Лейк-Плэсид, США Женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль Начало – 20:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko Старт-лист 10. Линн Сван (Швеция) 15. Рози Бреннан (США) 11. Колетта Ридзек (Германия) 19. Лаура Гиммлер (Германия) 20. Тириль Венг (Норвегия) 24. Аня Вебер (Швейцария) 26. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) 28. Эмма Рибом (Швеция) 29. Катарина Хенниг (Германия) 30. Йоханна Матинтало (Финляндия) 32. Фрида Карлссон (Швеция) 34. Надя Келин (Швейцария) 36. Йонна Сундлинг (Швеция) 38. Тереза Штадлобер (Австрия) 40. Моа Илар (Швеция) 42. Кристин Фоснес (Норвегия) 46. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) 48. Юлие Дривенес (Норвегия) 50. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) 54. Хейди Венг (Норвегия) 58. Джесси Диггинс (США) 60. Майя Далквист (Швеция) Расписание финала Кубка мира по лыжным гонкам в Лейк-Плэсиде