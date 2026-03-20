  Лыжи. Кубок мира. Диггинс, Карлссон, Сван, Хейди Венг, Сундлинг пробегут классическую «разделку» на 10 км
22

Лыжи. Кубок мира. Диггинс, Карлссон, Сван, Хейди Венг, Сундлинг пробегут классическую «разделку» на 10 км

Диггинс, Карлссон, Сван, Венг пробегут разделку на 10 км на Кубке мира в США.

20 марта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лейк-Плэсиде (США) пройдет женская гонка на 10 км классикой с раздельным стартом.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

10-й этап / финал

Лейк-Плэсид, США

Женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль

Начало – 20:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko

Старт-лист

10. Линн Сван (Швеция)

15. Рози Бреннан (США)

11. Колетта Ридзек (Германия)

19. Лаура Гиммлер (Германия)

20. Тириль Венг (Норвегия)

24. Аня Вебер (Швейцария)

26. Ясми Йоэнсуу (Финляндия)

28. Эмма Рибом (Швеция)

29. Катарина Хенниг (Германия)

30. Йоханна Матинтало (Финляндия)

32. Фрида Карлссон (Швеция)

34. Надя Келин (Швейцария)

36. Йонна Сундлинг (Швеция)

38. Тереза Штадлобер (Австрия)

40. Моа Илар (Швеция)

42. Кристин Фоснес (Норвегия)

46. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия)

48. Юлие Дривенес (Норвегия)

50. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

54. Хейди Венг (Норвегия)

58. Джесси Диггинс (США)

60. Майя Далквист (Швеция)

Расписание финала Кубка мира по лыжным гонкам в Лейк-Плэсиде

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Приятные хлопоты для Джесси , послезавтра она поднимет БХГ на родной земле перед своей публикой .
И уйдёт победителем .
Приятные хлопоты для Джесси , послезавтра она поднимет БХГ на родной земле перед своей публикой . И уйдёт победителем .
Видео с Джесс где она зовёт местных приехать , посмотреть и поболеть . Сплошной позитив 🤗 https://youtu.be/gcN1WwKkflA?is=Zk7C37dUz5mWrZ02
Видео с Джесс где она зовёт местных приехать , посмотреть и поболеть . Сплошной позитив 🤗 https://youtu.be/gcN1WwKkflA?is=Zk7C37dUz5mWrZ02
А помните этап в Миннеаполисе два года назад ?
Я ничуть не сомневаюсь , что и на сей раз американцы сделают настоящий праздник !
Офигенный, конечно, показ от мериканцев
Супер трансляция. Первые полчаса смотрим на старт.
Керту Нисканен вроде же поехала в США ?
Керту Нисканен вроде же поехала в США ?
Вроде собиралась, но в старт листе не нашла ее
Вроде собиралась, но в старт листе не нашла ее
По прежнему никто её найти не может ...
Трасса тяжёлая?
Трасса тяжёлая?
Рельеф комплекса " Mount Van Hoevenberg " довольно-таки сложный , с затяжными подъёмами , поэтому и спуски здесь также требуют наличия соответствующей техники для их прохождения .
Высота основания лыжных трасс составляет приблизительно 600-700 метров над уровнем моря .
Линн Сван спринт походу побежала на 1,7 км +42 секунды от ближайшей дамы
Сван в следующем году, если обойдется без травм, должна Кубок Мира забирать.
Юрий Бородавко: «Надеюсь, Свищев поможет в международных отношениях, в контактах с FIS. Он сильно посвящен в это, знает все нюансы»
сегодня, 15:58
Павел Рожков переизбран на пост президента Паралимпийского комитета России на новый четырехлетний срок
сегодня, 14:43
Губерниев о том, что Свищев может возглавить лыжную федерацию: «Это крепкий профессионал. Думаю, он победит, желаю ему всяческих удач»
сегодня, 14:36
Вяльбе о том, что Свищев может возглавить объединенную федерацию лыжных видов: «Мне нечего сказать по его кандидатуре»
сегодня, 13:55
Павел Рожков: «Проводим переговоры по переходу нашего паралимпийского комитета в Азию»
сегодня, 13:46
Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Амундсен, Нюэнгет, Пеллегрино, Фермойлен, Барп, Лапалю выступят в классической «разделке» на 10 км
сегодня, 06:33
«Не думаю, что США сейчас играют хорошую роль в мире». Норвежская лыжница Шлинн о Кубке мира в Лейк-Плэсиде на фоне конфликта с Ираном
сегодня, 11:02
Харальд Амундсен: «В Норвегии мы каждый день видим заголовки о бомбардировках между Ираном и США. Но в Лейк-Плэсиде это не очень заметно»
сегодня, 10:40
Тихонов о федерации лыж: «Если не придут профессионалы, ничего хорошего не получится. Свищев разве великий лыжник, который будет пользоваться уважением у спортсменов и регионов?»
сегодня, 07:06
Депутат Свищев подтвердил, что может возглавить единую федерацию лыж: «Я фигурирую в списке кандидатов, но не надо торопить события. Не знаю, кто будет президентом»
сегодня, 06:53
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
сегодня, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 18-м месте
14 марта, 13:52
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 11-е место
14 марта, 13:46
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
