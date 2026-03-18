Михаил Дегтярев: «Чемпионы и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр получат традиционные вознаграждения. Мы готовим индексацию»

Дегтярев рассказал, что призеры Паралимпиады получат выплаты с учетом индексации.

Министр спорта, глава Олимпийского комитета России (ОКР ) Михаил Дегтярев рассказал о выплатах призерам Олимпийских и Паралимпийских игр.

«Чемпионы и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр получат традиционные вознаграждения.

По вашему поручению, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, мы готовим индексацию. Минспорт разработал проект постановления правительства», – сказал Дегтярев в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством.

Ранее за победу на Паралимпиаде спортсмены получали 4 млн рублей, за серебряную медаль – 2,5 млн рублей, за бронзовую – 1,7 млн рублей.