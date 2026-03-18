Михаил Дегтярев: «Чемпионы и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр получат традиционные вознаграждения. Мы готовим индексацию»
Министр спорта, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев рассказал о выплатах призерам Олимпийских и Паралимпийских игр.
«Чемпионы и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр получат традиционные вознаграждения.
По вашему поручению, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, мы готовим индексацию. Минспорт разработал проект постановления правительства», – сказал Дегтярев в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством.
Ранее за победу на Паралимпиаде спортсмены получали 4 млн рублей, за серебряную медаль – 2,5 млн рублей, за бронзовую – 1,7 млн рублей.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем