Дегтярев о выступлении российских паралимпийцев в Италии: «Настоящие герои. У мировой спортивной общественности шок»

Дегтярев: выступление наших паралимпийцев вызвало шок у мировой общественности.

Министр спорта, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев высказался о выступлении российских паралимпийцев на Играх в Италии.

Российские спортсмены завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды. Команда заняла третье место в медальном зачете.

«Паралимпийские игры в Италии имели особое значение: впервые за 12 лет российские атлеты выступали под национальным флагом. Все наши шесть допущенных паралимпийцев – настоящие герои. Результат обеспечил России место в тройке в общекомандном зачете, что является рекордом. Вся иностранная пресса гудит. У мировой спортивной общественности шок.

Это при том, что, например, за сборную Китая выступало 70 параатлетов, вторыми стали американцы, у них 68 спортсменов. А всего в играх приняло участие более 600 спортсменов. Благодаря победам спортивный мир вспоминает и заново привыкает к звучанию российского гимна», – сказал Дегтярев.