  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Владимир Путин: «Наши паралимпийцы совершили подвиг. Команда из шести спортсменов завоевала третье место – удивительно»
54

Владимир Путин: «Наши паралимпийцы совершили подвиг. Команда из шести спортсменов завоевала третье место – удивительно»

Путин: наши паралимпийцы совершили подвиг.

Президент РФ Владимир Путин высказался о выступлении российских паралимпийцев на Играх в Италии.

Российские спортсмены завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды. Команда заняла третье место в медальном зачете.

«Что касается наших ребят-паралимпийцев, они совершили действительно подвиг.

Наша команда состояла всего из шести спортсменов, представлена была в трех видах спорта. И благодаря этим медальным зачетам, золотым медалям, серебряным, бронзовым, завоевала третье место. Удивительно», – сказал Путин.

Глава государства сообщил, что 19 марта лично встретится с паралимпийцами.

«У меня будет, как мы договаривались, возможность завтра всех их поздравить с этим замечательным результатом лично. Мы с вами завтра увидимся и вместе с ребятами, и с девушками нашими», – отметил он. 

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoпаралимпийская сборная России
logoПаралимпийские игры
logoпаралимпийская сборная России жен
logoВладимир Путин
54 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Все эти "подвиги" - единственное, чем сейчас остаётся гордиться. И всё это благодаря тебе, Володя!
Ответ Ян Кубиш
Все эти "подвиги" - единственное, чем сейчас остаётся гордиться. И всё это благодаря тебе, Володя!
Я ещё горжусь тем, что интернета становится всё меньше и ещё зловредный телеграм скоро совсем забанят!
Ответ Ян Кубиш
Все эти "подвиги" - единственное, чем сейчас остаётся гордиться. И всё это благодаря тебе, Володя!
Да, после этого выдающегося достижения на улицах российских городов бесконечный праздник. Люди идут улыбаются, приветствуют друг друга. Обмениваются впечатлениями не только о золотых, но и серебряных и бронзовых медалях. Такого всеобщего подъёма иединения давно не было.
Хотелось бы, чтобы такое крутое выступление послужило поводом обратить внимание на улучшение условий жизни инвалидов в России (тем более, что их количество сейчас заметно растёт), но наши ожидания - наши проблемы...
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Хотелось бы, чтобы такое крутое выступление послужило поводом обратить внимание на улучшение условий жизни инвалидов в России (тем более, что их количество сейчас заметно растёт), но наши ожидания - наши проблемы...
Комментарий скрыт
Ответ Onion
Комментарий скрыт
Государство забирает у меня достаточно налогов, чтобы организовать всё, что нужно. Где проголосовать за соответствующее изменение пропорций бюджета?
4:19: «Держите спорт вне политики!»
4:20: «Я завтра их лично поздравлю, я ж президент!»

Хочешь держать спорт вне политики - держи. Отвали просто и не примазывайся. Один из основных аргументов отстраняющих - что спортсмены очень тесно завязаны с властью, а некоторые даже звания армейские имеют.
Ответ kenny_182
4:19: «Держите спорт вне политики!» 4:20: «Я завтра их лично поздравлю, я ж президент!» Хочешь держать спорт вне политики - держи. Отвали просто и не примазывайся. Один из основных аргументов отстраняющих - что спортсмены очень тесно завязаны с властью, а некоторые даже звания армейские имеют.
Трампу это скажи. Он ваще не стесняется
Ответ kenny_182
4:19: «Держите спорт вне политики!» 4:20: «Я завтра их лично поздравлю, я ж президент!» Хочешь держать спорт вне политики - держи. Отвали просто и не примазывайся. Один из основных аргументов отстраняющих - что спортсмены очень тесно завязаны с властью, а некоторые даже звания армейские имеют.
Спорт всегда был и будет в политике.

Когда вы уже это поймёте. Всегда !

Все эти заявления не важно от кого , лицемерие и лож!

МОК не даст соврать 🫠
Наши ребята действительно, можно сказать, подвиг совершили.
Выступить достойно на спортивных соревеованиях - теперь это подвиг?
В былые времена, планка подвига была куда выше.
Комментарий удален модератором
Ответ Gleb
Комментарий удален модератором
… но тело его живет!
Ответ Gleb
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Мистер Блин
Комментарий удален модератором
Комментарий скрыт
Ответ Ржевский
Комментарий скрыт
Ахахахаха, обиделся что-ли?😂😂😂😂😂😂😂
Про Клэбо ему не говорите, а то неудобно получится
У меня есть твердое убеждение, что победы паралимпийцев это совершенно не то, чем можно гордиться посторонним людям и/или организациям или чем можно хвастаться. И не потому, что их победы это плохо, а потому, что это очень похоже на гордость тем, что советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире. Паралимпийцев можно (нужно) поздравить, но другим людям гордиться их победами? Нет!
Ответ линия Мажино
У меня есть твердое убеждение, что победы паралимпийцев это совершенно не то, чем можно гордиться посторонним людям и/или организациям или чем можно хвастаться. И не потому, что их победы это плохо, а потому, что это очень похоже на гордость тем, что советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире. Паралимпийцев можно (нужно) поздравить, но другим людям гордиться их победами? Нет!
Не понял, почему я не могу гордиться тем, что мой соотечественник проявил отличные умение, упорство и выдержку? Именно этим и следует гордиться.
Ответ Glukinho
Не понял, почему я не могу гордиться тем, что мой соотечественник проявил отличные умение, упорство и выдержку? Именно этим и следует гордиться.
Ну, если ты гордишься тем, что родился, скажем, в четверг, то ты можешь гордиться и этим. Я не могу тебе этого запретить.
В России народ может очень многое,правительству поучиться надо
Ответ Владимир Семёнов_1117004895
В России народ может очень многое,правительству поучиться надо
Если 30 лет продолжать выбирать то же ..вно,то ничего и не поменяется.
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Глобальных изменений в работе не будет. Вяльбе останется в лыжных гонках»
11 минут назад
Михаил Дегтярев: «Чемпионы и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр получат традиционные вознаграждения. Мы готовим индексацию»
45 минут назад
Дегтярев о выступлении российских паралимпийцев в Италии: «Настоящие герои. У мировой спортивной общественности шок»
сегодня, 15:07
Владимир Путин: «Хотелось бы, чтобы МОК перестал заниматься фокусами и не использовал международный спорт в качестве инструмента политической борьбы»
сегодня, 13:56
Дмитрий Губерниев: «Вяльбе останется в лыжах вице-президентом по укрыванию пледами. Успеха ей в новой должности»
сегодня, 13:48
Елена Вяльбе: «Вскоре статус главы ФЛГР мне не будет принадлежать. Надеюсь, новый руководитель объединенной федерации будет нам всячески помогать»
сегодня, 12:57
Вероника Степанова: «Не сомневаюсь, что шведкам крайне неприятно ехать соревноваться в США. Впрочем, бизнес — это бизнес, ничего личного. Да, Линн?»
сегодня, 11:42
Йоханнес Клэбо выступит на Кубке мира в США
сегодня, 09:17
Иван Голубков: «У нас в Коми проблемы с финансированием. Мне пишут ребята, которые хотят выехать хотя бы на чемпионат России, но не могут»
сегодня, 08:43
Иван Голубков: «Желание познакомиться с родителями у меня было всегда. Как любому ребенку, хотелось узнать, кто я и откуда»
сегодня, 08:27
Ко всем новостям
Последние новости
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 18-м месте
14 марта, 13:52
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 11-е место
14 марта, 13:46
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
Рекомендуем