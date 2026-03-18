Владимир Путин: «Наши паралимпийцы совершили подвиг. Команда из шести спортсменов завоевала третье место – удивительно»
Президент РФ Владимир Путин высказался о выступлении российских паралимпийцев на Играх в Италии.
Российские спортсмены завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды. Команда заняла третье место в медальном зачете.
«Что касается наших ребят-паралимпийцев, они совершили действительно подвиг.
Наша команда состояла всего из шести спортсменов, представлена была в трех видах спорта. И благодаря этим медальным зачетам, золотым медалям, серебряным, бронзовым, завоевала третье место. Удивительно», – сказал Путин.
Глава государства сообщил, что 19 марта лично встретится с паралимпийцами.
«У меня будет, как мы договаривались, возможность завтра всех их поздравить с этим замечательным результатом лично. Мы с вами завтра увидимся и вместе с ребятами, и с девушками нашими», – отметил он.
4:20: «Я завтра их лично поздравлю, я ж президент!»
Хочешь держать спорт вне политики - держи. Отвали просто и не примазывайся. Один из основных аргументов отстраняющих - что спортсмены очень тесно завязаны с властью, а некоторые даже звания армейские имеют.
Когда вы уже это поймёте. Всегда !
Все эти заявления не важно от кого , лицемерие и лож!
МОК не даст соврать 🫠
В былые времена, планка подвига была куда выше.