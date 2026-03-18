Владимир Путин: «Наши паралимпийцы совершили подвиг. Команда из шести спортсменов завоевала третье место – удивительно»

Путин: наши паралимпийцы совершили подвиг.

Президент РФ Владимир Путин высказался о выступлении российских паралимпийцев на Играх в Италии.

Российские спортсмены завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды. Команда заняла третье место в медальном зачете.

«Что касается наших ребят-паралимпийцев, они совершили действительно подвиг.

Наша команда состояла всего из шести спортсменов, представлена была в трех видах спорта. И благодаря этим медальным зачетам, золотым медалям, серебряным, бронзовым, завоевала третье место. Удивительно», – сказал Путин.

Глава государства сообщил, что 19 марта лично встретится с паралимпийцами.

«У меня будет, как мы договаривались, возможность завтра всех их поздравить с этим замечательным результатом лично. Мы с вами завтра увидимся и вместе с ребятами, и с девушками нашими», – отметил он.