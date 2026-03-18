Владимир Путин: «Хотелось бы, чтобы МОК перестал заниматься фокусами и не использовал международный спорт в качестве инструмента политической борьбы»

Путин: хотелось бы, чтобы МОК перестал заниматься фокусами.

Президент РФ Владимир Путин надеется, что Международный олимпийский комитет (МОК) перестанет использовать спорт в качестве инструмента политической борьбы.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана МОК выпустил заявление, в котором подчеркнул, что спорт должен оставаться «маяком надежды» .

«Что касается того, что спорт должен быть маяком – это правда.

У нас в советское время был такой фокусник, если мне память не изменяет, Амаяк Акопян. Он показывал такие фокусы, которым все удивлялись и восхищались.

Очень хотелось бы, чтобы в связи со сменой команды в Международном олимпийском комитете, чтобы МОК перестал заниматься фокусами, перестал бы использовать международный спорт в качестве инструмента политической борьбы.

МОК должен прийти к тому, о чем говорил основатель современного олимпизма Пьер де Кубертен. Чтобы спорт объединял людей, объединял мир, способствовал разрешению конфликтов, а не усугублял бы эти конфликты.

Будем надеяться, что так оно и будет в ближайшее время», – сказал Путин.