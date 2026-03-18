  • Владимир Путин: «Хотелось бы, чтобы МОК перестал заниматься фокусами и не использовал международный спорт в качестве инструмента политической борьбы»
43

Владимир Путин: «Хотелось бы, чтобы МОК перестал заниматься фокусами и не использовал международный спорт в качестве инструмента политической борьбы»

Путин: хотелось бы, чтобы МОК перестал заниматься фокусами.

Президент РФ Владимир Путин надеется, что Международный олимпийский комитет (МОК) перестанет использовать спорт в качестве инструмента политической борьбы.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана МОК выпустил заявление, в котором подчеркнул, что спорт должен оставаться «маяком надежды»

«Что касается того, что спорт должен быть маяком – это правда.

У нас в советское время был такой фокусник, если мне память не изменяет, Амаяк Акопян. Он показывал такие фокусы, которым все удивлялись и восхищались.

Очень хотелось бы, чтобы в связи со сменой команды в Международном олимпийском комитете, чтобы МОК перестал заниматься фокусами, перестал бы использовать международный спорт в качестве инструмента политической борьбы.

МОК должен прийти к тому, о чем говорил основатель современного олимпизма Пьер де Кубертен. Чтобы спорт объединял людей, объединял мир, способствовал разрешению конфликтов, а не усугублял бы эти конфликты.

Будем надеяться, что так оно и будет в ближайшее время», – сказал Путин. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
43 комментария
Опять Васильича надули, да что ж такое!
Ответ Ебздрогыч
Опять Васильича надули, да что ж такое!
Щечки надули. Целиком не надували..
Иди отдохни с внуками дедушка. На берегу посиди, рибку полови. Не видишь устали люди.
То ли дело наши фокусы с пробирками!
Наша страна тоже хотела бы, чтобы ##### перестало бы использовать спорт в качестве инструмента политической борьбы
Ответ Георгий Рыженков
Наша страна тоже хотела бы, чтобы ##### перестало бы использовать спорт в качестве инструмента политической борьбы
Назовёте слово сразу или будете угадывать по буквам?
Ответ Георгий Рыженков
Наша страна тоже хотела бы, чтобы ##### перестало бы использовать спорт в качестве инструмента политической борьбы
Комментарий скрыт
Ты фокусник-то похлеще гораздо. Так всё прокакать, тут Амаяк курит в стороне.
Ответ Биомеханоид
Ты фокусник-то похлеще гораздо. Так всё прокакать, тут Амаяк курит в стороне.
Комментарий скрыт
Ответ Акакий Акакиевич
Комментарий скрыт
Что прокакали конкретно?
Ну, если конкретно, то Акакия Акакиевича. А что?
Господин президент, Ваш фокус с 2022 пожинаем, спасибо 🤝
Ответ Зенит-моя судьба!
Господин президент, Ваш фокус с 2022 пожинаем, спасибо 🤝
Ох, с гораздо ранишних времен.. гораздо ранишних
Ответ Зенит-моя судьба!
Господин президент, Ваш фокус с 2022 пожинаем, спасибо 🤝
С другим взвоешь быстрее! И будешь вовучку вспоминать хорошими слова)))
Хотелось бы, чтоб РКН перестал заниматься фокусами и не использовал блокировки интернет-ресурсов в качестве инструмента политического давления на россиян.
Ответ Joe Burrow
Хотелось бы, чтоб РКН перестал заниматься фокусами и не использовал блокировки интернет-ресурсов в качестве инструмента политического давления на россиян.
Четко!!
Отстань от Телеграма!
Наверное, нормально жить в своей придуманной реальности.
Получается, Акопяну присвоят иноагента? У него фокусы такие же как у МОК)
