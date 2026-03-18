Дмитрий Губерниев: «Вяльбе останется в лыжах вице-президентом по укрыванию пледами. Успеха ей в новой должности»
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об объединении лыжных федераций в России.
«Поблагодарим Вяльбе за работу. Биатлон будет отдельно, а лыжи объединятся под эгидой FIS. Елена Валерьевна останется в лыжах вице-президентом по укрыванию пледами. Успеха ей в новой должности. Пожелаем процветания нашей легкой промышленности, чтобы пледы были наши — это важно.
Получаю много писем, в которых просят, чтобы я остался комментировать. Естественно, я рядом с болельщиками буду продолжать работу комментатора. Свои голоса передам новому руководителю.
Каждый будет заниматься своим делом: Елена Валерьевна — укрывать пледами, новый руководитель — руководить, а я — комментировать. Это мое решение, в том смысле, что я вместе со страной и людьми.
Они хотят, чтобы я продолжал комментировать. Я не могу подвести болельщиков, россиян, любимый «Спорт-Экспресс». Поэтому все прекрасно, жизнь замечательна», — цитирует Губерниева «СЭ».
Елена Вяльбе: «Вскоре статус главы ФЛГР мне не будет принадлежать. Надеюсь, новый руководитель объединенной федерации будет нам всячески помогать»
