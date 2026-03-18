  • Дмитрий Губерниев: «Вяльбе останется в лыжах вице-президентом по укрыванию пледами. Успеха ей в новой должности»
Дмитрий Губерниев: «Вяльбе останется в лыжах вице-президентом по укрыванию пледами. Успеха ей в новой должности»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об объединении лыжных федераций в России. 

«Поблагодарим Вяльбе за работу. Биатлон будет отдельно, а лыжи объединятся под эгидой FIS. Елена Валерьевна останется в лыжах вице-президентом по укрыванию пледами. Успеха ей в новой должности. Пожелаем процветания нашей легкой промышленности, чтобы пледы были наши — это важно.

Получаю много писем, в которых просят, чтобы я остался комментировать. Естественно, я рядом с болельщиками буду продолжать работу комментатора. Свои голоса передам новому руководителю.

Каждый будет заниматься своим делом: Елена Валерьевна — укрывать пледами, новый руководитель — руководить, а я — комментировать. Это мое решение, в том смысле, что я вместе со страной и людьми.

Они хотят, чтобы я продолжал комментировать. Я не могу подвести болельщиков, россиян, любимый «Спорт-Экспресс». Поэтому все прекрасно, жизнь замечательна», — цитирует Губерниева «СЭ».

Елена Вяльбе: «Вскоре статус главы ФЛГР мне не будет принадлежать. Надеюсь, новый руководитель объединенной федерации будет нам всячески помогать»

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
Сам с собой ведет беседу...
Тихо шифером шурша,крыша едет не спеша...
Как был губернев быдлом, так им и остался. А вяльбе в конце концов все же осталась во главе чистых лыж и это радует. Губа по хоже до пенсии будет бегать с микрофоном по стадиону, а на большее он и неспособен.
Кто все эти странные люди что пишут ему письма?
Димон уже не хочет быть главным по лыжам,а как же обещание поднять наши лыжи до невиданных высот??😁
"Какая отвратительная рожа"(с) этот Гу.
Майонез тип скользкий и мерзкий, благо на руководящую должность он не встанет. А про письма он конечно люто набрасывает, это типа как Дюрант в запрещенной на территории России сети со своих левых акков себя защищал, оправдывал и нападал на хейтеров 😂
"Свои голоса передам новому руководителю. "
Какие такие голоса?! Голоса в собственной голове? Тогда срочно в больничку....
Вот же ж колбасит мужика. Хотя о чём это я, его и мужиком- то назвать трудно((.
Получается что у нас появится" судебный генерал",.?. Нет., "генеральша"
