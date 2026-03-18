  • Елена Вяльбе: «Вскоре статус главы ФЛГР мне не будет принадлежать. Надеюсь, новый руководитель объединенной федерации будет нам всячески помогать»
Елена Вяльбе: «Вскоре статус главы ФЛГР мне не будет принадлежать. Надеюсь, новый руководитель объединенной федерации будет нам всячески помогать»

Елена Вяльбе сообщила об объединении лыжных федерации в России.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об объединении лыжных федераций в РФ.

«Вскоре этот статус (главы ФЛГР) мне не будет принадлежать. Он у меня точно не останется, так как у нас даже федерации такой больше не будет.

Вот придет новый руководитель, он и будет спрашивать. Он депутат Государственной думы и сможет спросить губернаторов – а что у вас с лыжными гонками?

Нам говорили, что с 6 по 10 апреля все должно случиться. Но я из лыжных гонок никуда не ухожу. Моя должность будет называться иначе.

Надеюсь, новый руководитель большой объединенной федерации будет нам всячески помогать. Я, по крайней мере, на это надеюсь.

Давайте искать хорошее в том, что происходит, и верить в то, что будет только лучше», – сказала Вяльбе.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Пожалуйста, только бы не майонез(((
Ответ Alexk5577
Он не депутат ГД.
Вяльбе сильная духом, за словом в карман не лезет. Много хорошего сделала для своего вида спорта. Против майонезный Губер. Ты на кого батон крошишь, бездарь? Я замучился считать, сколько золота она принесла нам и радости от побед. А ты кто, шапитошник, неудачник.
Мир схлопнется и земля сойдёт с оси, если этой главой станет Губерниев 🙄
Если депутат, то конец зимним лыжным видам спорта.
Тут как раз депутат ЛДПР освободился
