Елена Вяльбе: «Вскоре статус главы ФЛГР мне не будет принадлежать. Надеюсь, новый руководитель объединенной федерации будет нам всячески помогать»
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об объединении лыжных федераций в РФ.
«Вскоре этот статус (главы ФЛГР) мне не будет принадлежать. Он у меня точно не останется, так как у нас даже федерации такой больше не будет.
Вот придет новый руководитель, он и будет спрашивать. Он депутат Государственной думы и сможет спросить губернаторов – а что у вас с лыжными гонками?
Нам говорили, что с 6 по 10 апреля все должно случиться. Но я из лыжных гонок никуда не ухожу. Моя должность будет называться иначе.
Надеюсь, новый руководитель большой объединенной федерации будет нам всячески помогать. Я, по крайней мере, на это надеюсь.
Давайте искать хорошее в том, что происходит, и верить в то, что будет только лучше», – сказала Вяльбе.