Вероника Степанова: «Не сомневаюсь, что шведкам крайне неприятно ехать соревноваться в США. Впрочем, бизнес — это бизнес, ничего личного. Да, Линн?»

Степанова иронично высказалась об участии шведских лыжниц в Кубке мира в США.

Олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова высказалась об участии шведских лыжниц в Кубке мира в США.

«Не сомневаюсь, что Фриде (Карлссон), Эббе (Андерссон) и особенно Линн Сван крайне неприятно ехать соревноваться в США. Особенно сейчас. Особенно в Лейк-Плэсид, где бок о бок с ними будут тренироваться на лыжах солдаты 10-й горнопехотной дивизии.

Впрочем, армия США теперь — спонсор лыжных гонок. И вообще, бизнес — это бизнес, ничего личного. Да, Линн?» — написала Степанова .

Этап Кубка мира в Лейк-Плэсиде пройдет 20-22 марта.

Шведская лыжница Линн Сван о допуске россиян: «Ситуация в мире не изменилась. Я не хочу с ними соревноваться»