9

Вероника Степанова: «Не сомневаюсь, что шведкам крайне неприятно ехать соревноваться в США. Впрочем, бизнес — это бизнес, ничего личного. Да, Линн?»

Олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова высказалась об участии шведских лыжниц в Кубке мира в США.

«Не сомневаюсь, что Фриде (Карлссон), Эббе (Андерссон) и особенно Линн Сван крайне неприятно ехать соревноваться в США. Особенно сейчас. Особенно в Лейк-Плэсид, где бок о бок с ними будут тренироваться на лыжах солдаты 10-й горнопехотной дивизии.

Впрочем, армия США теперь — спонсор лыжных гонок. И вообще, бизнес — это бизнес, ничего личного. Да, Линн?» — написала Степанова.

Этап Кубка мира в Лейк-Плэсиде пройдет 20-22 марта.

Шведская лыжница Линн Сван о допуске россиян: «Ситуация в мире не изменилась. Я не хочу с ними соревноваться»

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Вероники Степановой
В точку!
и ответ уже известен: аккурат, как у МОК,- Это Другое...
Она всерьез считает, что шведки читают ее телеграм на русском языке? Предположу, что нет, не настолько там кукуха уехала, хочется надеяться. Чисто работа на внутреннюю аудиторию, как высказывания разнообразных Захаровых
Сама с собой пообщалась, всех грамотно разбила и уничтожила по фактам, день удался.
Выскажись лучше по забою скота в Сибири, о делах в своей стране больше переживай
Зачем она за ними бегает и комментирует их действия?
