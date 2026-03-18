Йоханнес Клэбо выступит на Кубке мира в США

Клэбо выступит на Кубке мира в США после сотрясения мозга.

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо выступит на Кубке мира в США, несмотря на сотрясение мозга, которое он получил после падения в спринте в Драммене.

Турнир пройдет 20-22 марта в Лейк-Плэсиде.

«Я понимаю, что подготовка будет не самой оптимальной — и из-за долгого перелета, и из-за того, что не успею адаптироваться к часовым поясам. Но я хочу поехать на финал Кубка мира в США», — заявил Клэбо.

«После падения на спринте в Драммене и нескольких спокойных дней дома Йоханнес постепенно возобновил тренировки и привычную активность. Организм отреагировал хорошо, симптомов после падения не прибавилось. После наблюдений и обследований мы пришли к выводу, что он готов к участию в этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде», — сообщил врач сборной Уве Фераген.

В программе соревнований в США запланированы гонка с раздельного старта, спринт и масс-старт.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: NRK
Молоток, поборется за дистанционный кубок мира.
Здоровья Клэбо! Сильнейший должен участвовать в соревнованиях, дома на пенсии отдохнет - успеет)
Сильнейший должен радовать своими стартами!
НАСТОЯЩИЙ профи, думает о зрителях и популяции лыжного спорта
Хорошая новость.
Хедегарт поедет или нет? После этапа в США -будет ЧН .
Поедет, более того - его заявили в спринт. :)
Norway’s men’s squad: Harald Oestberg Amundsen, Martin Loewstroem Nyenget, Einar Hedegart, Andreas Fjorden Ree, Mattis Stenshagen, Emil Iversen, Johannes Hoesflot Klaebo, Lars Heggen, Even Northug, Ansgar Evensen, and Even Solem Michelsen.
Клэбо как-то говорил, что он даже больше ненавидит проигрывать, чем любит выигрывать.
Не хочет, видимо, завершать КМ на печальной ноте да еще упускать дистанционный кубок просто так.
Такого кубка у него еще нет. :)
Но, главное, что врачи дали добро. А там уж, как пойдет.
Стенхаген что то подстулся🤷
Понимает, что в следующем сезоне такого шанса на дистанционный ХГ может и не быть.
