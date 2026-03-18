Клэбо выступит на Кубке мира в США после сотрясения мозга.

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо выступит на Кубке мира в США, несмотря на сотрясение мозга, которое он получил после падения в спринте в Драммене.

Турнир пройдет 20-22 марта в Лейк-Плэсиде.

«Я понимаю, что подготовка будет не самой оптимальной — и из-за долгого перелета, и из-за того, что не успею адаптироваться к часовым поясам. Но я хочу поехать на финал Кубка мира в США», — заявил Клэбо.

«После падения на спринте в Драммене и нескольких спокойных дней дома Йоханнес постепенно возобновил тренировки и привычную активность. Организм отреагировал хорошо, симптомов после падения не прибавилось. После наблюдений и обследований мы пришли к выводу, что он готов к участию в этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде», — сообщил врач сборной Уве Фераген.

В программе соревнований в США запланированы гонка с раздельного старта, спринт и масс-старт.