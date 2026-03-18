Иван Голубков: «У нас в Коми проблемы с финансированием. Мне пишут ребята, которые хотят выехать хотя бы на чемпионат России, но не могут»

Паралыжник Голубков: в Коми проблемы с финансированием. И так не в одном регионе.

Двукратный чемпион Паралимпийских игр-2026 Иван Голубков рассказал, как начал заниматься лыжными гонками.

«Когда мне было 6 лет, в нашем интернате тренер (Александр Поршнев) набрал группу ребят. Лидером там была Машка Иовлева (двукратная паралимпийская чемпионка Ванкувера-2010), но она постарше, ей уже было 12. Для меня Машка – кумир, мы все хотели пойти по ее пути.

В 2007-м меня на чемпионате России заметила Ирина Александровна (Громова, старший тренер сборной). Помню, подгоняла меня на трассе. Я был самый мелкий, получается, в 12 лет среди взрослых мужиков…

В принципе, я всегда мечтал переехать в Москву, но не думал, что это случится так быстро. Позвал Леша Быченок (призер Паралимпийских игр). Помню, мы катались на каком-то очередном чемпионате, и он предложил. Я подумал: пока молодой, почему бы не рискнуть? Я вообще парень рисковый, ничего не боюсь.

Дело в том, что у нас в Коми проблемы с финансированием. Начались они, еще когда я жил там, а в последние годы стало совсем плохо. Мне пишут ребята, которые хотят выехать хотя бы на чемпионат России, но не могут. А там всего два-три человека. Ну неужели регион не может найти им денег на сбор и на чемпионат страны?

У меня подруга там занимается пауэрлифтингом. Билеты на соревнования иногда берет за свой счет, копит с пенсии, с зарплаты… 21-й век на дворе, стыдно!

И такая ситуация не в одном регионе. Ладно я, уже опытный, получаю зарплату в Москве. Но нужно же поддерживать молодежь, им без этого никак не пробиться. Жалко, что все так», – сказал Голубков.

