Эйнар Хедегарт: «Место в биатлонной сборной – это мечта. Если я не попаду туда, то склонюсь к выступлениям в лыжных гонках»

Хедегарт: место в биатлонной сборной Норвегии – моя мечта.

Двукратный олимпийский чемпион Эйнар Хедегарт рассказал, что повлияет на его решение, в каком виде спорта продолжать карьеру – в лыжах или в биатлоне.

Хедегарт является двукратным чемпионом Олимпиады-2026 в лыжных гонках. Ранее он выступал в биатлоне.

– Я надеюсь на два звонка. Но сначала нужно немного пролоббировать. Если меня спросят о месте в биатлонной сборной, о чем уже немного писали, – о дополнительном месте как седьмому спортсмену – это мечта.

Если нет, то, возможно, склонюсь к лыжным гонкам. Посмотрим, в какую команду я попаду, но я верю, что после такого сезона могу оказаться в сборной в одном из этих видов спорта. Я был на связи с Йоханнесом Бо , посмотрим, сколько у него на самом деле влияния. У него был прямой контакт с Союзом биатлонистов Норвегии. Он немного занимается лоббированием.

– Когда ты собираешься принять решение?

– Все зависит от того, кто позвонит первым. Я все-таки больше склоняюсь к лыжным гонкам, и думаю, вопрос, скорее, в том, хочется ли мне осваивать классический стиль. Эта дилемма, пожалуй, еще больше, – сказал Хедегарт.

«Я думаю, что его качества как лыжника настолько хороши, что он и сам это чувствует. В любом случае, я считаю, что Эйнар должен сам сделать этот выбор. Если он захочет быть биатлонистом – пусть будет, но, конечно, для лыжных гонок он очень интересный парень», – отметил менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Пер Элиас Калфосс.

