Алексей Червоткин: «Я надеюсь, что еще побегаю. Но, если честно, иногда сам не понимаю, какая именно мотивация»

Лыжник Червоткин о продолжении карьеры: иногда не понимаю, какая мотивация.

Олимпийский чемпион в лыжной эстафете Алексей Червоткин рассказал о сложностях с поиском мотивации.

«Я надеюсь, что еще побегаю. Но, если честно, иногда сам не понимаю, какая именно мотивация. Когда уже стартуешь в гонке, тогда все понятно: включается привычка бороться. А вот чтобы каждый день выходить и выполнять нагрузки, пахать, пахать и пахать, нужно понимать, ради чего ты это делаешь. Нужно заставлять себя и объяснять себе зачем. Конечно, хочется быть среди лучших, но не все всегда дается легко и не все получается.

Хотелось бы, конечно, поставить такую яркую точку. Я уже говорил: было бы здорово завершить карьеру хотя бы на чемпионате мира, например, в гонке на 50 километров классическим стилем. Хотелось бы, конечно, при хорошем раскладе, но это скорее большая часть фантазии и мечты. Скорее всего, так мечтой и останется», – сказал Червоткин.