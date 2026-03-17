Алексей Червоткин: «Я надеюсь, что еще побегаю. Но, если честно, иногда сам не понимаю, какая именно мотивация»
Олимпийский чемпион в лыжной эстафете Алексей Червоткин рассказал о сложностях с поиском мотивации.
«Я надеюсь, что еще побегаю. Но, если честно, иногда сам не понимаю, какая именно мотивация. Когда уже стартуешь в гонке, тогда все понятно: включается привычка бороться. А вот чтобы каждый день выходить и выполнять нагрузки, пахать, пахать и пахать, нужно понимать, ради чего ты это делаешь. Нужно заставлять себя и объяснять себе зачем. Конечно, хочется быть среди лучших, но не все всегда дается легко и не все получается.
Хотелось бы, конечно, поставить такую яркую точку. Я уже говорил: было бы здорово завершить карьеру хотя бы на чемпионате мира, например, в гонке на 50 километров классическим стилем. Хотелось бы, конечно, при хорошем раскладе, но это скорее большая часть фантазии и мечты. Скорее всего, так мечтой и останется», – сказал Червоткин.
Если Леха хорошо подготовится он может высоко подняться в марафоне на ЧМ.
Пеллегрино в 34г. взял серебро в спринте на ЧМ.
А 34-летний Иверсен — бронзу олимпийского марафона. Правда на NRK запустил опрос, делать ли ему ставку на Фалун-2027 или уходить на покой, т.е. в телешоу: сложно тренироваться на полную, если не знаешь, сможешь ли участвовать в соревнованиях.
Мысли схожи с Червоткиным. А шансы у Алексея есть, 9 место в общем зачете Кубка России занимает. И это без мотивации.
Лыжник конечно взрывной но побед личных мало если не сказать нет, может ещё стоит попытаться что то выиграть.
Последние лет пять стабильно на уровне бегает только разделки классикой.
Последние лет пять стабильно на уровне бегает только разделки классикой.