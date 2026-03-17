  • Алексей Червоткин: «Я надеюсь, что еще побегаю. Но, если честно, иногда сам не понимаю, какая именно мотивация»
Олимпийский чемпион в лыжной эстафете Алексей Червоткин рассказал о сложностях с поиском мотивации.

«Я надеюсь, что еще побегаю. Но, если честно, иногда сам не понимаю, какая именно мотивация. Когда уже стартуешь в гонке, тогда все понятно: включается привычка бороться. А вот чтобы каждый день выходить и выполнять нагрузки, пахать, пахать и пахать, нужно понимать, ради чего ты это делаешь. Нужно заставлять себя и объяснять себе зачем. Конечно, хочется быть среди лучших, но не все всегда дается легко и не все получается.

Хотелось бы, конечно, поставить такую яркую точку. Я уже говорил: было бы здорово завершить карьеру хотя бы на чемпионате мира, например, в гонке на 50 километров классическим стилем. Хотелось бы, конечно, при хорошем раскладе, но это скорее большая часть фантазии и мечты. Скорее всего, так мечтой и останется», – сказал Червоткин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
logoсборная России (лыжные гонки)
logoлыжные гонки
logoАлексей Червоткин
14 комментариев
Вот и Леха потухает. Сначала Болтшунов с Денисом об этом говорили, сейчас и Леха…
Да, там все старые сборники такие, просто либо никто публично не спрашивал, либо прямо не отвечали. А так целый цикл прошёл, международных стартов не предвидется, в России что можно, уже выиграно. А тут и возраст, и молодые подпирают. В общем, логичный исход.
Дай бог наших вернут на КМ и Алексей сможет осуществить свою мечту, а с ними и наши чиновники перестанут орать какие у нас будут игры дружбы и никому этот КМ не нужен и все будут нам завидовать.
Если Леха хорошо подготовится он может высоко подняться в марафоне на ЧМ.
Как АIN нет шансов, но если допустят команду, появится и мотивация.
Пеллегрино в 34г. взял серебро в спринте на ЧМ.
А 34-летний Иверсен — бронзу олимпийского марафона. Правда на NRK запустил опрос, делать ли ему ставку на Фалун-2027 или уходить на покой, т.е. в телешоу: сложно тренироваться на полную, если не знаешь, сможешь ли участвовать в соревнованиях.
Мысли схожи с Червоткиным. А шансы у Алексея есть, 9 место в общем зачете Кубка России занимает. И это без мотивации.
Но регресс очевиден, и время тут не за спортсменом.
Да, но регресс всё же больше из-за бесцельности. Тот же Клэбо всего на год младше. Да и сам Червоткин себя не списывает. В дистанционных гонках мог бы и пошуметь, дали б только шанс.
Так вроде же платят и призовые , наверное за ними можно бегать. Несмотря на успехи в эстафетах на первом этапе я долго копался чтобы найти что Червоткин выиграл, нашёл после юношей только какой то странный кубок России в 20 году в Январе в Татарстане где победил в комбинации разделка - преследование , и за год до этого на послесзонном ЧР на скиатлоне где не было Большунова.
Лыжник конечно взрывной но побед личных мало если не сказать нет, может ещё стоит попытаться что то выиграть.
Рановато раскрылся, может перегрузили по юниорам. Он по всем меркам ветеран, в сборной чуть ли не с 2015 года.
Последние лет пять стабильно на уровне бегает только разделки классикой.
Так и есть, по молодёжи в основном всегда обыгрывал Большунова хотя только на год старше. В 20 лет выиграл Чемпионат России 50 км коньком , обыграв Вылегжанина, Главатских , Мельниченко. Результаты были , но как только Большунов появился на верхних строчках в 2017 сразу везде стал 2м. Или 3м на худой конец после ещё и Устюгова.
Эйнар Хедегарт: «Место в биатлонной сборной – это мечта. Если я не попаду туда, то склонюсь к выступлениям в лыжных гонках»
сегодня, 19:11
Бородавко о Непряевой: «У нас есть девушки, которые выступали бы на Кубке мира значительно лучше. Она попала по тем критериям, которые существуют»
сегодня, 16:08
Лыжник Голубков – о встрече с матерью, которая отказалась от него в роддоме: «Она хотела забрать меня, но я отказался. Уже начал спортивную карьеру, у меня все хорошо»
сегодня, 14:45
Бородавко о нейтральном статусе: «Требования FIS абсолютно надуманные. 90% спортсменов из нашей страны и вообще во всем мире связаны с силовыми структурами»
сегодня, 13:38
Бородавко об отстранении: «Многим нашим спортсменам сейчас очень сложно найти мотивацию. Особенно тем, кто уже достиг больших результатов»
сегодня, 13:28
Российские паралимпийцы встретились с болельщиками на Красной площади
сегодня, 13:06
Бугаев о поздравительной телеграмме от Путина: «Приятно, что президент смотрит и поддерживает паралимпийский спорт»
сегодня, 12:43
Савелий Коростелев: «Клэбо можно выходить с сигаретой в зубах на некоторые гонки. И если его никто не будет сбивать, он с этой сигаретой и доедет»
сегодня, 12:07
«Проходил спортсмен из прибалтийской страны и предложил спросить меня о боевых действиях. Никто на него не обратил внимания». Коростелев об интервью на Олимпиаде
сегодня, 11:51
Савелий Коростелев: «Считаю сезон достаточно хорошим, несмотря на то, что очень хотелось олимпийской медали»
сегодня, 11:33
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
вчера, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
вчера, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 18-м месте
14 марта, 13:52
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 11-е место
14 марта, 13:46
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
